Franskmannen flydd vekk etter skrekkskade i Garmisch

Hjelpemannskapene strømmet til da Valentin Giraud Moine (25) knakk leggen tvers av i den beryktede utforløypen i Garmisch-Partenkirchen.

Franskmannen med startnummer 20 vred seg i smerter og hylte etter at han mistet balansen og kjørte ut med kort avstand til målstreken.

I skrivende stund er det fortsatt usikkert hvor alvorlig skadene hans er, men det så dessverre ut til at Giraud Moine knakk leggbeinet tvers av.

– Dette var fryktelig stygt, jeg orker ikke å se på. Dette er brudd, sier kommentator Andreas Toft på NRKs sending.

Utforrennet ble stanset i rundt 40 minutter som følge av skaden. Franskmannen ble flydd vekk i helikopter.

Bare noen minutter før Giraud Moines skrekkskade kjørte fartsfantomet Erik Guay ut – på et brutalt og spektakulært vis. Kanadieren kom i ubalanse rett før et av hoppene i løypen og flakset flere titalls meter i luften, før han deiset i bakken. Guay kom seg likevel raskt opp på beina og kjørte ned for egen maskin.

Steven Nyman måtte flys vekk i helikopter etter sitt fall.

Seks av de 20 første startende kjørte ut i fredagens verdenscuprenn i utfor. Kjetil Jansrud blir etter alt å dømme nummer to, bak Travis Ganong fra USA.

- Fallene har sett fæle ut. Vi har hatt en sesong uten stygge krasj. Nå har vi plutselig hatt flere i dag. Det er riktignok en del av sporten, men i dag er vi helt på grensen. De må jobbe med løypa til i morgen (lørdag), sier Jansrud til NTB.

Aleksander Aamodt Kilde, som hadde kjørt svært godt på trening, måtte også kaste inn håndkleet under konkurransen. 24-åringen tok sin første verdenscupseier i samme bakke for ett år siden, men fredag traff han en port og kjørte ut fra startnummer 16.

– Han er forslått. Dressen revnet ved lysken. Han har fått en ordentlig trøkk i låret og nær kronjuvelene. Det var veldig flaks at han ikke traff midt i. Han satset alt. Jeg priser meg lykkelig over at det gikk så bra som det gjorde, sier Jansrud om Kilde.

TRAFF PORT: Aleksander Aamodt Kilde hadde smerter etter at han kjørte rett i en port og brøt rennet. Foto: Marco Tacca , AP

Fredagens renn i Garmisch-Partenkirchen erstattet utforen i Wengen. Den ble avlyst 14. januar på grunn av et voldsomt snøvær.

PS: For første gang siden 2013 måtte Jansrud og co. gjennom «Der Freie Fall» i Garmisch-Partenkirchen. Hoppet er den bratteste delen i en løype i hele verdenscupen.

