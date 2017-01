KITZBÜHEL (VG) Kjetil Jansrud (31) bommet stygt på toppen i fredagens super-G. Dermed klarte han ikke å prege tetsjiktet.

Allerede ut fra start fikk Jansrud trøbbel. Tidlig i løpet holdt Kitzbühel-kongen fra 2015 på å falle og tapte mye tid. Mellomtidene viste det samme:

Jansrud kom ikke opp i toppfart og klarte ikke tukte den da ledende Christof Innerhofer ned mot mål i den legendariske alpinbyen.

– Jeg prøvde å gå en tøff linje og så var det noen ordentlig slag. Det er litt mørkere, sola blir borte akkurat der. Plutselig bare smalt det på skiene. Da merket jeg at farten og alt var borte, sier Kjetil Jansrud til VG og andre norske medier i målrområdet i Kitzbühel.

Før start hadde han en seiersprosent på hundre i denne sesongens super-G med tre seirer totalt. Han innrømmer at han skjønte der og da at hans fjerde ikke var innen rekkevidde.



- Det var helt null. Jeg klarte å utligne litt nedover, så det er bra. Men det er fattig trøst, fortsetter Jansrud.

I mål var han 83 hundredeler bak den italienske «is-eksperten» Innerhofer. Litt senere kom imidlertid hjemmehåpet Matthias Mayer og tok over ledelsen ni hundredeler foran Innerhofer.

Da alle de beste har kjørt, ser det ut til at Matthias Mayer stikker mest sannsynlig av med en høyst populær hjemmeseier. Jansrud er foreløpig nummer åtte, men Aleksander Aamodt Kilde gjør karrierebeste i Kitzbühel med det som ligger an til fjerdeplass.

Adrian Smiseth Sejersted, den tredje nordmannen på fartslaget i Kitzbühel, kjørte rett i nettet relativt tidlig i sitt løp. 22-åringen reiste seg og bannet.



– Taktisk bommert



Selv mente både Jansrud og Aleksander Aamodt Kilde at de ble overrasket over hvor mye «slagete» deler av løypa var.

– Vi ser godt på alt, men tilbakemeldingene var at vi skulle begynne tidlig. Men både jeg og Kilde fikk noen slag midt i fleisen der. Så vi gjorde nok en liten taktisk bommert, sa Jansrud til NRK.

– Vi har lyktes godt med å velge tidlig (startnumre) tidligere i sesongen. Det har ingenting med det å gjøre. Det er vanskelig å se på TV hvordan andre gjør det, sa en skuffet 31-åring til kanalen.

– Det er skuffende da man er ambisiøs før et renn som det her.

Skuffelsen skulle han klare å riste av seg før utforen lørdag. Men litt tid vil det til.

– Det blir litt utover dagen, men når vi begynner å nærme oss nummertrekking i kveld så begynner det å hjelpe. Men å se på premieutdeling er aldri noe gøy.

Nå er det lørdagens utfor som gjelder for Jansrud. Da skal han prøve å ta hjem Hahnenkamm-trofeet for andre gang.

Pallen glapp for Kilde

En som traff bedre enn Jansrud var Aleksander Aamodt Kilde. To startnumre før lagkameraten var han to fattige hundredeler bak Beat Feuz.

– Jeg var litt sånn æh.. to hundredeler. På toppen la jeg igjen altfor mye over kanten. Det «slo» litt mer enn jeg hadde forventet, men derfra og ned var det greit. Jeg prøvde å gi gass, men det var litt mer urolig enn jeg trodde faktisk, sa Kilde selv til NRK etter løpet.

Da lå han på en tredjeplass.

Men like etter ble Kilde dyttet ut av pallen. Østerrikske Matthias Mayer sendte hjemmepublikummet i skyene med et solid renn. I mål var han ni hundredeler foran Christof Innerhofer.

– For et renn og for en dramatikk! Det er så jevnt, kommenterte Marius Arnesen da Mayer så grønt lys etter å ha passert under målseilet i Kitzbühel.