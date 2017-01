Jansrud misset i super-G for første gang – skal spare vinnerskiene til VM

KITZBÜHEL (VG) For første gang denne sesongen var ikke Kjetil Jansrud (31) uslåelig i super-G. Og for første gang valgte han andre ski – for å spare «gullskiene» til VM.

De tre triumfene før i dag – i Val d'Isère, Val Gardena og Santa Caterina – er nemlig kjørt inn på nøyaktig samme skipar. Men akkurat nå er det super-G-paret helt på «limit» og blir spart til det som skjer om 19 dager: åpningsdisiplinen i VM i St. Moritz.

– Vi har flere gode ski. De er gode nok de her også. Så det er egentlig ingen trøst. De jeg kjørte på i dag var enda raskere på skitesten, forklarer Kjetil Jansrud til VG.

Les også: Han har vunnet OL-gull – men har et annet trofé hjemme

Bommet på toppen



Uavhengig av hva fartskjøreren hadde spent på bena; han fikk nesten umiddelbart trøbbel i den krevende super-G-løypa i Kitzbühel fredag. Det ødela for den vanvittige seiersprosenten på hundre i denne disiplinen i årets verdenscupsesong.

Feilen på toppen beskriver han som den første store han har gjort i årets sesong i super-G. Og mellomtidene nedover viste at det kostet: Han kom ikke opp i toppfart og klarte aldri tukte den da ledende Christof Innerhofer i den legendariske alpinbyen.

FORTVILTE: Denne sesongens super-G-kanon Kjetil Jansrud reagerte slik etter målpassering i Kitzbühel fredag. Foto: Giovanni Auletta , AP

– Jeg prøvde å gå en tøff linje og så var det noen ordentlig slag. Det er litt mørkere, sola blir borte akkurat der. Plutselig bare smalt det på skiene. Da merket jeg at farten og alt var borte, forklarer 31-åringen til norske medier i målrområdet i Kitzbühel – som gispet da Jansrud var i ubalanse kort tid etter start.

Han innrømmer at han skjønte der og da at hans fjerde seier på fire renn ikke var innen rekkevidde.



– Det var helt null. Jeg klarte å utligne litt nedover, så det er bra. Men det er fattig trøst, fortsetter Jansrud – og beskriver at han såvidt «tippet over» det påfølgende hoppet, mens konkurrentene fløy 15-20 meter lenger.

Ble operert: Sikker på at Svindal kommer tilbake i OL

Østerriksk seier



I mål var han 83 hundredeler bak den italienske «is-eksperten» Christof Innerhofer (32). Litt senere kom imidlertid hjemmehåpet Matthias Mayer (26) og tok over ledelsen ni hundredeler foran Innerhofer. Det var en populær hjemmeseier.

Jansrud ble nummer ni, men Aleksander Aamodt Kilde gjorde karrierebeste i Kitzbühel med en imponerende fjerdeplass.

Han kom to hundredeler for sent til å kjenne på hvordan det er å ta ledelsen i den alpingale skimetropolen. De samme to hundredelene som skilte ham og den vesle, tettbygde sveitseren Beat Feuz (29) var også forskjellen på pallplass og ikke.

– Jeg var litt passiv på toppen, men derfra og ned klemmer jeg til. Da går det fort. Jeg legger igjen syv tiendeler der det ikke var nødvendig. Litt kjipt å bli dyttet ut av pallen, men det er et stort steg fra fjoråret. Jeg får ta med meg det, oppsummer 24-åringen fra Lommedalen og sier han ikke klarer å være misfornøyd etter å ha kjørt inn til jubel i målområdet i praktfullt vintervær i Østerrike.

Adrian Smiseth Sejersted, den tredje nordmannen på fartslaget, smilte derimot ikke. 22-åringen feide inn i sikkerhetsnettet relativt tidlig i sitt løp (startnummer 26) og reiste seg opp og bannet høyt.



Jansrud før VM-start: – Vært min akilleshæl



Fikk juling



Selv mente både Jansrud og Aleksander Aamodt Kilde at de ble overrasket over hvor mye «slagete» deler av løypa var.

– Underlaget var vanskelig, isete, urolig. Det er sånn Kitzbühel er, men det var kanskje enda mer urolig enn før. Det var overraskende i første porten hvor mye juling jeg plutselig fikk, sier Jansrud.

Nå er det utforen lørdag – selve Hahnenkamm-rennet – som gjelder for Jansrud, Kilde og Sejersted. Jansrud orket ikke bruke energi på at den litt skuffende niendeplassen betyr at han ikke fikk jafset av forspranget til sammenlagtleder Marcel Hirscher (som ble nummer 21 fredag).

– Det blir en fotnote i dag, mener Kjetil Jansrud.

Resultatliste (etter at 30 har kjørt):

1. Matthias Mayer, Østerrike

2. Christof Innerhofer, Italia + 0.09 sek.

3. Beat Feuz, Sveits + 0.44

4. Aleksander Aamodt Kilde, Norge + 0.46

5. Max Franz, Østerrike + 0.59

6. Dominik Paris, Italia + 0.79

7. Peter Fill, Italia + 0.84

8. Josef Ferstl, Tyskland + 0.90

9. Kjetil Jansrud, Norge + 0.92

10. Alexis Pinturault, Frankrike + 1.02