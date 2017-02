Skipresidenten om alpinbråket: – Vil øke inntektene

ST. MORITZ (VG) Skipresident Erik Røste bekrefter at alpint har overskredet pengebruken med 4,2 millioner kroner de siste årene. Men han er trygg på at nye sponsoravtaler vil sikre at grenen gjør opp for seg.

Han ønsker ikke å kommentere detaljene i det krasse avskjedsbrevet som avgått leder for alpinkomiteen Trond Olsen har sendt styret i Norges Skiforbund.

– Vi har vært kjent med over tid at det har vært uenigheter i alpinmiljøet. Vi har mottatt et brev der det står at han trekker seg på bakgrunn av disse uenighetene, og det har vi tatt til etterretning, sier Røste til VG på utøverhotellet Crystal i VM-byen St. Moritz i Sveits.

Kommenterer ikke underskuddspåstand



Om Olsens påstand i brevet om at alpint har gått i underskudd et sted mellom 15 og 18 millioner kroner de siste årene, ønsker ikke skipresidenten å kommentere spesielt.

Røste viser til at Norges Skiforbund leverer et samlet regnskap til Skitinget og Brønnøysundregisteret. Det har gått med overskudd fire ganger av de siste fem årene. Der inngår samtlige seks grener som sorterer under Skiforbundet (langrenn, alpint, hopp, kombinert, freestyle og telemark).

– I 2016 ser det ut som om Norges Skiforbund kommer til å gå med et lite underskudd, men langt mindre enn det Skitinget har gitt oss anledning til å bruke. De har åpnet for å bruke tre millioner av egenkapitalen hvert år, sier Røste.

Men skipresidenten bekrefter at alpint mellom 2013 og 2015 har opparbeidet seg et underskudd på 4,2 millioner kroner, som de «skylder internt» i forbundet.

– Det skal betales ned over tid. Så kommer 2016 i tillegg. Skistyret er ikke fornøyd med overforbruket, så det er bedt om konkrete tiltak, påpeker Erik Røste.

Landet lukrativ klesavtale



Han viser til at den nye klesavtalen med Phenix - som Røste tidligere har karakterisert som den største noensinne i norsk idrett – gir en vesentlig økning i inntektene. Etter det VG forstår, er summen rundt 13-14 millioner kroner i rene penger inn i året – fra våren 2018 og frem til 2022.

– Det er ingen hemmelighet at alpint går en fremtid i møte med økte inntekter. Det ser lyst ut. Men skistyret forventer at det gjøres tiltak som følge av overforbruket, mener skipresidenten.

– Hva mener Skistyret om lederne i alpint – som kritiseres heftig av Olsen i brevet?

– Vi er organisert slik at det er alpinkomiteen som har ansvaret for alpint, sportslig og økonomisk. Alpint har hatt en flott utvikling sportslig de siste årene. Vi har en stor tropp i alpin-VM nå, er beste nasjon i junior-VM flere ganger. Det jobbes bra i Alpin-Norge, men skistyret forventer tiltak med hensyn til økonomien, sier Røste.

– Forstår du hvorfor Olsen trekker seg?

– Jeg oppfatter at han trekker seg på grunn av uenighet, og jeg ønsker ikke å kommentere den uenigheten.

– Olsen var med og utarbeidet et forslag for å få gjennom Henrik Kristoffersens Red Bull-avtale. Tror du det nederlaget er årsaken til at han trekker seg?

– Jeg ønsker ikke å spekulere i hvorfor han trekker seg, svarer Røste.

Alpinistenes sportssjef Claus Ryste sier han overlater til Erik Røste å uttale seg i denne saken.