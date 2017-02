Sendte mistillit-brev om ny alpinleder

Først forlot lederen av alpinkomiteen i Norges Skiforbund jobben i ren frustrasjon. Nå uttrykkes det misnøye internt med mannen som skal ta over roret.

Sportslig går norsk alpinsport så det griner. Men bak fasaden foregår det en omfattende skittentøyvask.

Klimaet i alpinkomiteen er kjølig – selv etter at Trond Olsen gikk av som leder i forrige uke. Han ville rydde opp i en skakkjørt økonomi i norsk alpin, men følte seg bakbundet av norske skitopper.

Nestleder Gunnar Hvammen rykker i utgangspunktet opp etter at Olsen har trukket seg. Men internt i komiteen, anses mangemillionæren å være en av Olsens nære støttespillere.

Allerede 30. januar i år mottok generalsekretær Stein Opsal en e-post fra Lars Inge Graabak som er medlem av alpinkomiteen. Skipresident Erik Røste var blant dem som fikk en kopi av brevet der fire komitémedlemmer uttrykker misnøye til både leder Olsen og nestleder Hvammen.

MISNØYE: Lars-Inge Graabak, medlem av alpinkomiteen, har ikke tillit til hverken nestleder eller avgått leder i samme komite. Foto: Scanpix

«Dette skyldes hvordan de har håndtert viktige saker, inkludert Henrik Kristoffersen-saken, og hvordan de på kort tid har svekket alpinkomiteens omdømme utad. Det svekkede omdømmet tærer ikke bare på internt i komiteen, men også på vår egen administrasjon, sentraladministrasjonen, trenere, landslagsutøvere og våre sponsorer» heter det.

Millioner i minus - igjen



Alpinkomiteen ble nedsatt på Skitinget 27. mai i fjor. Det tok ikke mange ukene før konfliktnivået økte.

Samtidig har økonomien blitt stadig verre: Til slutt landet alpingruppen i skiforbundet på mellom 4 og 5 millioner kroner minus i fjor. Det kommer i tillegg til interngjeld på over fire millioner kroner til skiforbundet sentralt.

Trond Olsen og Gunnar Hvammen har i flere eposter internt vært svært kritiske til økonomistyringen i Alpin-Norge siden de ble valgt. Kommunikasjonen med de fire andre komitémedlemmene har også surnet stadig mer de siste åtte månedene.

«Dette har skapt sterk uro i organisasjonen, som har tappet flere for energi og fokus. Situasjonen er nå blitt så kritisk at vi fire må ta grep» heter det i brevet som Graabak har overlevert VG.

Uklar fremtide



Graabak befinner seg nå i St. Moritz, der han følger alpin-VM på nært hold. Alpinkomiteen holdt telefonmøte onsdag denne uken, men Hvammen skal ikke ha deltatt selv om han var invitert.

Nå venter resten av komiteen på en avklaring om hvorvidt han ønsker å ta over som komitéleder – selv om det er uttrykt misnøye fra fire andre medlemmer.

– Dersom han blir sittende er vi nødt til å kjøre på videre. Alpin-Norge kan ikke stoppe på grunn av dette, sier Graabak til VG.

Hva som faktisk skjer om Hvammen trer til side, er foreløpig uklart: Lovavdelingen i idrettsforbundet skal ha blitt satt til å se på om det må utlyses et ekstraordinært Skiting, eller om skistyret kan ta kontroll og innsette en ny komité.

Dersom nytt Skiting er nødvendig, mener Graabak det vil holde å samle landets kretsledere.

REFSET SKI-TOPPENE: Avgått leder i alpinkomiteen, Trond Olsen. Foto: Avisen Fremover Kjell G. Karlsen , IKKE VG-BILDE

– Det er slått økonomisk alarm internt i alpingruppa: Hva gjør dere for å rydde opp?

– Jeg har sittet med sportssjefen (Claus Ryste) hver kveld denne uken og gått gjennom tallene vi har. Vi har sendt det tilbake til Ullevaal for verifisering. I tillegg har vi landet et budsjett som skal gå 71.000 kroner i pluss i 2017, sier Graabak.

– Men dere hadde vel et budsjett som skulle gå noenlunde i null i 2016 også, og endte på over fire millioner i minus?

– Jo, men vi gjør tiltak og vil ha tettere oppfølging fremover. Og underskuddet er på langt nær så stort som indikert av andre.

– Er situasjonen alvorlig for norsk alpinsport?

– Ikke på kort sikt. Om man klarer å bedre klimaet og folk til å jobbe sammen, og ikke mot hverandre, kan vi komme styrket ut av dette, sier Graabak.

Trond Olsen, avgått leder i alpinkomiteen, skriver følgende i en e-post:

«Viser til brev overlevert til VG av Alpinkomité medlem Graabak, hvorpå jeg er bedt om å gi en kommentar. Det tas avstand fra innholdet i det aktuelle brevet. Hva gjelder den konkrete sak det vises til er dette en sak som gjennomgående og løpende er håndtert og forankret i rett organ hos NSF.

Avslutningsvis vil jeg vise til det mandat man fikk ved valg til Alpinkomiteen våren 2016 om å skape forutsigbare økonomiske rammer for idretten vår. Det urovekkende å registrere at et frivillig bidrag og engasjement for å skape og søke å etterleve slike forutsigbare rammer blir satt fokus på, i stedet for det som er kjernen i denne del av saken nemlig mangelfull ledelse, styring og økonomikontroll.»

– Jeg ser hva Trond har skrevet i sakens anledning og er helt enig i det. Og kan kun kort kommentere at sannheten alltid kommer frem, skriver Gunnar Hvammen i en e-post til VG.