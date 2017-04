Nok en alpinleder trekker seg i protest

I februar trakk lederen av alpinkomiteen til Norges skiforbund seg i protest. Nå velger etterfølger Gunnar Hvammen å gjøre det samme.

Den suksessfulle forretningsmannen skal etter det VG forstår ha fått nok av interne uenigheter, og det han opplever som motarbeidelse fra sentralt hold i skiforbundet.

Det skjer snaut tre måneder etter at advokat Trond Olsen forlot samme verv, med samme begrunnelse.

Dermed har både sjefen og nestsjefen forlatt postene sine med kort mellomrom. Det skjer samtidig som alpin-Norge har et søksmål fra Henrik Kristoffersen hengende over seg. Og samtidig som fjoråret endte med et underskudd på flere millioner kroner, og voldsom intern uenighet.



Nå viser kalenderen snart mai. Kaoset er fullstendig i toppen av alpin-Norge.

For skipresident Erik Røste blir ikke situasjonen lysere av at han har måttet håndtere to dopingsaker i langrenn det siste året.

«Slik situasjonen har blitt er det ikke mulig å gjennomføre det mandat Skitinget våren 2016 ga Alpinkomiteen. Jeg trekker meg derfor som leder av AK. Et fortsatt bidrag fra meg har derfor ikke noe for seg, og jeg ønsker Norges skiforbund lykke til i det videre arbeidet med å gjenreise tillit og skape forutsigbare økonomiske og organisatoriske rammer for å løfte så vel bredde som topp i idretten videre» skriver Gunnar Hvammen i en epost til VG – på spørsmål om hvorfor han trekker seg.

Skistyret skal ha fått samme begrunnelse. I morgen, onsdag, holder de telefonmøte om den betente situasjonen som har oppstått. For i øyeblikket mangler alpinkomiteen både leder og nestleder.

OMSTRIDT SPONSORSJEF: John-Olav Evans i alpingruppa til skiforbundet. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Lars-Inge Graabak var ventet å rykke opp som nestleder idet Trond Olsen ga seg i februar, og Hvammen ble ny leder. Etter det VG forstår var imidlertid ikke dette mulig etter idrettens regelverk.

Ekstraordinært skiting er en mulighet slik situasjonen har utviklet seg, men kilder i alpinmiljøet hevder overfor VG at en trolig løsning vil bestå av at alpinkomiteen rapporterer direkte til generalsekretær Stein Opsal – som igjen vil rapportere videre til skistyret. Å sette alpinkomiteen under administrasjon blir nevnt som et mulig utfall.

– Vi må bare forsøke å jobbe, og bevege oss fremover. Det har vært fullstendig stillstand i og med at Hvammen har brukt veldig lang tid på å tenke seg om, og pratet med alle andre enn oss, sier alpinkomite-medlem Lars-Inge Graabak.

Konfrontert med dette skriver Hvammen følgende i en epost til VG:

«Viser til meddelelse i dag vedrørende at jeg trekker meg som AK leder og skistyre medlem. Når det gjelder Graabak sin uttalelse tas det avstand fra en slik fremstilling av faktum. Uttalelsen får stå for hans regning. Samtidig må det sies å være trist å konstatere et slikt behov for personlig markering i en tid hvor omdømme til NSF har behov for helt andre lederegenskaper enn slik tåkelegging».



VG vet at advokaten til lovutvalget i skiforbundet er satt til å vurdere veien videre.

Trond Olsen og Gunnar Hvammen ble valgt til å lede alpinkomiteen i skiforbundet i slutten av mai i fjor. De to hadde ambisjoner om å rydde opp etter flere år med økonomiske problemer.

Turbulensen startet nærmest umiddelbart da sponsorsjef John-Olav Evans, i eposter VG har omtalt tidligere, uttrykte misnøye over at de nye lederne ba om innsyn i allerede inngåtte avtaler.

FORTSETTER: Alpinkomitemedlem Lars Inge Graabak. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Det ble også uenighet rundt innsyn i forhandlingene om en ny sponsorkontrakt med Telenor, og rutinene for loggføring rundt utdeling av sponsorklær. Samtidig vokste etter det VG forstår frustrasjonen hos Olsen og Hvammen. De to ba internt om innsyn for «å forstå butikken», men følte aldri at de ble hørt.

I fjor sommer skal alpinkomiteen ha fått beskjed om at man styrte mot et nullbudsjett. Ved nyttår viste regnskapene likevel illrøde tall. Det gjorde Olsen og Hvammen mektig irriterte.

I sitt oppsigelsesbrev tok Trond Olsen et nådeløst oppgjør med kulturen han hadde opplevd:

«I en organisasjon som løpende har vært utsatt for anklager for manglende ydmykhet, er det svært urovekkende å se hvordan beslutningsprosessen innad i NSF egentlig henger sammen. Må innrømme at jeg har aldri har tatt del i en organisasjon hvor personer fra administrasjonen løper foran en i enhver sammenheng og sprer rykter og gjengivelser for hva en står for» skrev han blant annet.



Fire andre medlemmer i alpinkomiteen uttrykte samtidig skriftlig misnøye med Olsen og Hvammen.

– Vi er organisert slik at det er alpinkomiteen som har ansvaret for alpint, sportslig og økonomisk. Alpint har hatt en flott utvikling sportslig de siste årene. Vi har en stor tropp i alpin-VM nå, er beste nasjon i junior-VM flere ganger. Det jobbes bra i Alpin-Norge, men skistyret forventer tiltak med hensyn til økonomien, sa skipresident Erik Røste til VG i mars.