Alpin-leder trekker seg etter uenighet

Trond Olsen har gitt Norges Skiforbund beskjed om at han trekker seg som leder av alpinkomiteen.

Det får VG opplyst mandag ettermiddag.

Trond Olsen ble sammen med resten av alpinkomiteen innvalgt på Skitinget i slutten av mai i fjor. Nå blir det altså omveltninger etter bare ni måneder. Olsen - til vanlig advokat - bekrefter han at han trekker seg på grunn intern uenighet.

– Jeg opplevde at alpinkomiteen fikk et klart mandat under Skitinget i vår. Det handlet i stor grad om å skape forutsigbarhet rundt økonomien, for igjen å kunne skape forutsigbarhet i alpint sin sportslige aktivitet. Jeg konstaterer nå at vi er uenige internt om veien videre og ser det derfor ikke som mulig å lande det mandat som ble gitt. sier Olsen.

– Det som har overrasket meg er hvordan disse prosessene styres i forbundet og det jeg opplever fra enkelte som å ha manglede endringsvilje. Slike prosesser må styres ut fra fakta og ikke synsing, uten at jeg vil utdype dette noe mer nå. Her har idretten noe å lære dersom en skal skape forutsigbare, klare og presise rammer for idretten vår, legger Olsen til.

Det siste året har vært preget av uro i norsk idrettsledelse. På toppen kom søksmålet alpinist Henrik Kristoffersen har rettet mot Norges Skiforbund. Han ønsker, som kollega Aksel Lund Svindal, å promotere energidrikken Red Bull på hjelmen sin - uten at han får lov til dette.

«Intern uro»



Etter det VG forstår skal ikke Kristoffersen-saken ha vært avgjørende for Olsens beslutning.

Skipresident Erik Røste er på vei til åpningen av alpint-VM i St. Mortiz og har ikke vært tilgjengelig mandag ettermiddag. Visepresident i Norges Skiforbund, Eva Tine Riis-Johannessen, bekrefter at Olsen har gitt seg og sier at det skyldes «intern uro i alpinkomiteen». Hva som skjer videre er foreløpig ikke helt bestemt.

– Det må vi se på. I utgangspunktet er det nestlederen som rykker opp i en sånn komité.

– Nå må alpint se på hvordan de skal drive dette videre. Vi må bare gi det litt tid, , sier Riis-Johannessen til VG.