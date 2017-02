Her er e-postene som utløste alpin-bråket

ST. MORITZ (VG) Alpinlandslagets sponsorsjef steilet da alpinkomiteens ledelse ba om innsyn i millionavtaler han selv hadde inngått. Da eskalerte en voldsom konflikt som fortsatt verker.

Lederen av alpinkomiteen trakk seg i protest etter bare åtte måneder. Nestlederen opplever mistillit blant fire andre komitémedlemmer. Og hva som skjer fremover er helt i det blå.

Mens norsk alpinsport er en solskinnshistorie rent sportslig, krangles det altså voldsomt på bakrommet.

VG sitter på omfattende skriftlig dokumentasjon, og kan i dag fortelle historien om en opprivende konflikt som har pågått i snart ett år.

En av dem som har vært sentrale, men ikke nevnt før nå: Sponsorsjef John-Olav Evans i alpingruppa til Norges Skiforbund.

Ville få oversikt

Men først skrur vi klokken tilbake til fredag 27. mai fjor: På hotellet Scandic Nidelven i Trondheim ble det avholdt Skiting. Representanter fra hele landet var samlet denne helgen.

TRAKK SEG SOM LEDER: Trond Olsen fikk nok i januar. Foto: Avisen Fremover Kjell G. Karlsen , IKKE VG-BILDE

Økonomien rundt alpinlandslaget hadde vært katastrofal ved flere anledninger de siste årene. Men nå skulle det ryddes opp én gang for alle: Denne vårdagen ble jurist Trond Olsen valgt til ny leder i alpinkomiteen. Forretningsmannen Gunnar Hvammen ble nestleder.

Olsen var fersk på dette nivået i idretten. I eposter internt uttrykte han derfor et ønske om å «få oversikt over butikken». Allerede på dag tre, 1. juni 2016, fikk sponsorsjef Evans beskjed om å vente med å selge et nytt merke på alpingruppens klær, inntil den nye komiteen hadde fått oversikt, og diskutert sponsorstrategien.

Olsen ville også sette seg inn i sponsoravtalene som allerede var inngått.

En e-post om dette ble sendt allerede 28. juni. Bare åtte minutter senere kom svaret fra sponsorsjef John-Olav Evans:

«Er du ikke vel mye ned i detaljene om du skal se på alt av avtaler vi sitter på? Spør om du lurer på noe, så får du svar. Telenor har iht. til sin kontrakt låst oss på hvor mange merker vi kan selge og at de har førsterett. Det oser ikke tillit om du må lese gjennom kontrakter for å forstå det, men det må du gjerne gjøre. Stusser over det da vi aldri har hatt flere partnere, bedre økonomi og bedre sportslige resultater. Generelt sett en happy alpinfamilie. Du må stole på oss og ta deg av det som er overordnet viktig».

Svaret overrasket komitéleder Trond Olsen. I en e-post presiserte han behovet for å få oversikt, blant annet for å unngå flere økonomiske problemer.

Slo tilbake

Sponsorsjef Evans reagerte igjen. Det kommer frem i en av en lang rekke e-poster som har blitt videresendt til andre sentrale personer i skiforbundet. Slik svarte Evans:

«Jeg mener at en frivillig valgt komité hvor mange er ulike agendaer både nå og før, ikke bør blande seg for mye i den daglige driften, hverken sportslig eller kommersielt. Men være noen man rådfører seg med, spesielt i tøffe situasjoner, slik som Henrik-saken».

At Olsen også har sagt at sponsorsjefen ikke skal starte forhandling om ny avtale med Telenor før resten av den nyvalgte komiteen har fått oversikt, gjør Evans «småforbannet» skrev han – og tillegger:

VAR ORIENTERT OM EPOSTER: Skipresident Erik Røste. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

«Ikke fordi det er urimelig men fordi fremtoning og den åpenbare mistilliten er fremtredende».

Men sponsorsjefen var ikke ferdig med saken.

Samme kveld, 28. juni, sendte Evans en ny e-post adressert Olsen og sportssjef Claus Ryste. Han følte at henvendelsen om innsyn i avtalene var både krenkende og sårende. Ordet «mistillit» brukes med strek under hele tre ganger.

Dagen etter sendte komitéleder Olsen en e-post til Claus Ryste der epostene til Evans var lagt ved.

Olsen skrev at han syntes det var «trist å bli vitne til at en helt uskyldig forespørsel om en gjennomgang for å forstå butikken blir møtt med de anførsler og påstander som jeg som nyvalgt AK-leder (AK står for alpinkomiteen, journ.anm.) blir møtt med. Jeg har ingen annen agenda sammen med nytt AK enn å bidra til å gjøre produktet Norsk Alpinsport enda bedre».

Beklaget i ny mail

VG vet at også skipresident Erik Røste ble orientert, og at han på et tidspunkt reagerte på sponsorsjefens motvilje.

Evans sendte så en e-post der han sa at han hadde hatt en slitsom dag, og at vel mye frustrasjon derfor hadde gått utover Olsen:

«Jeg dro den nok litt langt og det kan jeg beklage. Men essensen er at jeg synes det er betenkelig og ikke veldig tillitsfullt å a) måtte gå gjennom alle avtaler og b) be markedssjefen stoppe en prosess fordi AK leder skal lese gjennom avtalen først».

VG møtte John-Olav Evans på det «norske» hotellet, Crystal, i hjertet av St. Moritz torsdag denne uken. Alpebyen syder av liv under VM. Alle i bransjen er på plass, og sponsorsjefen har travle dager. Han har vært til stede fra dag én i VM.

Etter å ha fått referert VGs materiale, virker Evans ukomfortabel, men mest av alt overrasket der han sitter i en sofa i lobbyen.

– Det ville vært uprofesjonelt av meg å kommentere innholdet i interne mailer og en åpenbar intern konflikt. Det eneste jeg kan si om e-postene, er at de er tegn på frustrasjon. Men også at e-poster fort kan tas ut av kontekst, sier han.

Sommeren 2016 gikk mot slutten da alpinkomiteen fikk en foreløpig statusrapport på økonomien i forbundet, får VG opplyst gjennom flere kilder. Budskapet var at alpingruppen styrte mot et budsjett som ville gå i null.

SPONSORSJEF: John-Olav Evans, her i rettssalen under behandlingen av Henrik Kristoffersens Red Bull-avtale sent i 2016. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Men Adam var som kjent ikke lenge i paradis. Ei heller i norsk alpinsport.

Ville vite mer

På kvelden 26. september sendte John-Olav Evans ut en redegjørelse om sine tanker før forhandlingene om en ny sponsoravtale med Telenor skulle starte. Telenor og alpinlandslaget har samarbeidet tett i en årrekke. Nå skulle avtalen forlenges, men med nytt innhold.

På mottakerlisten til e-posten sto blant annet Gunnar Hvammen, som selv har hatt stor økonomisk suksess i næringslivet. I sitt svar etterlyste Hvammen informasjon om arbeidet som er gjort med andre aktører enn Telenor.

Han ønsket seg «mer kjøtt på beinet» om hvordan forhandlingene med Telenor foregikk, og hvordan markedet er, skrev Hvammen.

«Fordi jeg ikke kan nok om markedet og hva som er mulig – men også fordi jeg mener at analysen og forståelsen er viktig. Ikke bare analysen av hva markedet er villig til å gjøre – men også hva andre gjør, verdier på forskjellige avtaler, hva andre bruker sponsorat til, hvem som er aktuelle i Norge og internasjonalt, hvilke byråer/mellommenn kan vi snakke med».

I e-posten stilte Hvammen også spørsmålene «Hva er vi verdt? Hvordan har tallet fremkommet?»

Evans nevnte i sitt svar noen internasjonale selskaper han har hatt møter med. Det var også gjort avtaler med flere Premier League-klubber, deriblant Chelsea, for å utveksle ideer, skrev han – før man avtalte å møtes til en kaffe. Evans skrev videre:

«Jeg er her på mandag men litt til og fra i møter. Så er jeg i London for å vinne pris samt skaffe flere leads, kontakter og ideer og rett derfra til Tokyo. Tar det uken etter.»

I slutten av e-posten legger han til at 100 esker med klær fra sponsoren Phenix er lagerført.

Og på dette tidspunktet, i månedsskiftet september/oktober, tok konflikten blant skilederne en ny vending. Kleskolleksjonen til alpingruppen ble brått tema i de interne e-postene som ble sendt frem og tilbake.

Komitéleder Trond Olsen spurte først om Evans kan sammenstille utleveringslisten med pakksedlene. Har man mye til overs, kan det sendes til et lag med yngre utøvere/høyskolelag sånn at flere får nytte av klærne, foreslår han.

Deretter fulgte flere e-poster frem og tilbake uten at Olsen, Hvammen og Evans virket å forstå hverandre – med Claus Ryste på «kopi». Evans sendte så en e-post sent 29. september:

«Jeg er godt fornøyd med systemet slik det er nå, og har god oversikt. Dette er vel enda et av mine ansvarsområder? Ser ingen grunn til å gjøre noe annerledes her.»

Allerede morgenen etter kom svaret fra Olsen. Det var omfattende, men inneholdt blant annet:

«Den siste tids åpenhetsdebatt i pressen mot norsk idrett gjør at vi løpende med større styrke enn tidligere vil være under lupen for undersøkelser. Noe som jeg ser på som bra. Det er store verdier vi råder over og vi må derfor både ved en intern gjennomgang som fra regnskap og revisjon, som ved en ekstern gjennomgang som ved for eksempel pågang fra presse og skattemyndigheter, kunne svare for hvor verdiene går når de forlater Ullevål. Uten en slik gjennomgående kontroll vil NSF alpint løpe risikoen ved å måtte svare for hvor verdiene har gått».

Klimaet var nå i ferd med å gå fra kaldt til iskaldt.

Saken fortsetter under den dramatiske videoen fra i går:

I en e-post fra januar i år, skrev Olsen at han i perioden 19. oktober til 1. november fikk beskjed om at all kontakt med Evans skulle gå gjennom sportssjef Claus Ryste. Verneombudet i skiforbundet skal også ha vært nevnt i interne eposter, uten at et møte med vedkommende noen gang ble en realitet.

Dette var i en periode da Telenor-avtalen lå til reforhandling, og den betente Henrik Kristoffersen-saken skulle opp til behandling i skistyret.

På et møte 7. desember kom også meldingen om at det som var et nullbudsjett i august, nå var et budsjett med over fire millioner kroner i minus.

Kristoffersen-saken endte i uenighet da alpinkomiteen stemte for en løsning som tillot slalåmkjøreren å reklamere for Red Bull på hjelmen, mens skistyret vendte tommelen ned.

Vil ikke si noe

Gunnar Hvammen har blitt kontaktet i forbindelse med denne saken, men han ønsker ikke å uttale seg til VG. Det vil heller ikke den avgåtte lederen av alpinkomiteen:

– Jeg ønsker ikke å gi noe bidrag til saken, sier Olsen til VG.

I slutten av januar fikk Trond Olsen nok: Han sa opp som leder for alpinkomiteen. Nå vurderer Gunnar Hvammen hva han skal gjøre.

I mellomtiden kjemper idrettsutøverne om medaljer i St. Moritz. Samtidig som millionunderskuddet må dekkes enda en gang.