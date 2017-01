Twitter-reaksjoner etter Kristoffersens suverene seier

Da Henrik Kristoffersen kjørte inn til en suveren seier i sveitsiske Adelboden tidligere i dag, valgte flere idrettsstjerner og andre sportspersonligheter å dele sin beundring for 22-åringen på Twitter. Vi har samlet flere av dem her.

Henrik Kristoffersen vant med 1,83 sekunder ned til Manfred Mölgg etter en rå andreomgang tidligere i dag. Han banket også erkerival Marcel Hirscher med hele 2,19 sekunder.

Geir juva, som er VGs statistikkorakel, forteller at ingen slalåmkjører har vunnet med like stor seiersmargin på over 15 år.

Hircher tok ikke tapet tyngre enn at han hyllet Rælingen-gutten med et bilde av seierspallen i de sveitsiske Alpene.

CNN kjørte følgende tittel i sin sak om Kristoffersen: Henrik Kristoffersen blows away rest of field in Adelboden.

En emoji-glad TV 2s Chrsitian Paasche tok også tastaturet fatt etter at 22-åringen hadde smadret resten av verdensliten.

John Arne Riise, som selv har vært innblandet i lignende sponsor-bråk som det Kristoffersen har med Red Bull i høst, spør hva slalåm-esset er laget av.

FIS Alpine, som har over 62.000 følgere kaller seiersmarginen til Kristoffernsen «insane».

VGs sportsredaktør Øyvind Brenne meldte følgende:

Kristoffersen sier følgende til VG etter maktdemonstrasjonen:

– Det var en veldig god dag i slalåmløypa. Det kjennes veldig bra ut. Det er utrolig kult. Nå reiser jeg til Salzburg i kveld, så kommer vi til å være i Reiteralm frem til Wengen. Det er nå jeg er glad jeg har flyttet til Salzburg, for Reiteralm er det beste treningsstedet i Europa, sier han.