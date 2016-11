TV 2: Kristoffersen har bedt om unnskyldning

Henrik Kristoffersen (22) blir å finne på startstreken i franske Val d´Isère 11. desember.

– De har vel sagt unnskyld til meg, så har vel jeg sagt unnskyld til dem. Det har ikke vært så stor konflikt mellom meg og de andre løperne, sier Kristoffersen til TV 2.

Landslagssjef Christian Mitter bekreftet imidlertid overfor VG for knappe to uker siden at lagkameratene følte seg urettferdig behandlet av Kristoffersen.

Det bar også Norges Skiforbunds krav til Henrik Kristoffersen preg av. De krevde en unnskyldning fra den 22 år gamle alpinisten rettet mot lagkameratene, samtidig som han måtte forbedre oppførselen sin.

Les også: Pappa Kristoffersen: – Henrik er oppgitt og forbannet

– Vet ikke hva som skjer



Fjorårets vinner av slalåm-cupen sier til TV-kanalen at han fikk en «normal» mottakelse fra lagkameratene, men han ønsker ikke å snakke om hvilke broer som eventuelt er blitt brent de siste ukene.

Bakgrunnen for konflikten var at Kristoffersen ønsket å kjøre med Red Bull-reklame på hjelmen, men Skiforbundet nektet en slik avtale.

Som en følge av bråket stilte 22-åringen ikke til start i Levi, men blir nå etter alt å dømme med til franske Val d'Isère.

– De har ikke hatt noe ønske om å være part i saken, og det bør Henrik respektere. Lagfølelsen og fellesskapet på alpinlandslaget er større enn enkeltpersoner, skrev landslagssjef Christian Mitter i en mail til VG da resten av landslaget forberedte seg til verdenscuprennet i Finland.

Les også: Reagerer på at han dropper renn: – Det er jo bare helt sykt

Hva fremtiden bringer innenfor landslaget sier Kristoffersen lite konkret om til tv-kanalen.

– Hva som skjer i fremtiden, vet vi aldri. Plutselig endrer alpinsporten seg veldig. Da vet man ikke hva som skjer, sier Kristoffersen.