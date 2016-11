Saksøker Norges Skiforbund

Henrik Kristoffersen (22) har stevnet skiforbundet, for å få en tilsvarende sponsoravtale som Aksel Lund Svindal har.

– Det flere grunner til at vi gjør dette. Det var ikke bare bare å ta ut en stevning, men vi følte at vi ikke ble tatt helt alvorlig, sier Lars Kristoffersen, som er Henrik Kristoffersens far til NRK.



VG skrev midt i juni at toppalpinisten er i konflikt med skiforbundet. Kristoffersen ønsker, som Aksel Lund Svindal, å få promotere Red Bull på hjelmen. Problemet er at plassen er solgt til Telenor. Svindal har fått dispensasjon til å la energidrikkprodusenten pryde hjelmen når han konkurrerer.

Vil ha likhet



Pappa Kristoffersen vil ha likhet for alle utøverne. Sønnen har tilbud om å skrive en større avtale med leskedrikkprodusenten, men han får ikke lov til å si ja - slik situasjonen er nå.

MED PAPPA: Henrik og Lars Kristoffersen fotografert sammen for to år siden. Foto: Jørgen Braastad , VG

– Det er andre utøvere som har det, så det er litt urettferdig. Det burde vært likt for alle, sier Lars Kristoffersen til NRK.



– Vi forholder oss til at vi nå har mottatt søksmålet fra Kristoffersen og må bare slå fast at vi er grunnleggende uenige om hvem som eier markedsrettighetene, sier generalsekretær i Norges Skiforbund, Stein Opsal i en pressemelding.

Signerte avtale 2. august



Norges Skiforbund sendte ut en pressemelding klokken 15.38 i ettermiddag.



«Henrik Kristoffersen signerte landslagsavtale med Skiforbundet den 2 august. Kristoffersen tok ved signering forbehold om å fremme rettslig krav om frigivelse av hodeplagg/hjelm for profilering av Kristoffersens private sponsor Red Bull. Norges Skiforbund har mottatt søksmål fra Kristoffersen. Søksmålet er inngitt overfor Oslo tingrett hvor saken i første instans vil bli behandlet», står det i pressemeldingen.

Nummer åtte og sint



Henrik Krisoffersen var sint etter verdenscupåpningen i Sölden 23. oktober. Han ble nummer åtte.

– Jeg kjørte ikke noe bra i denne andreomgangen. Følelsen var rett og slett at jeg ikke orket. Årsaken kan jeg kanskje fortelle dere om en stund, men ikke nå, sa Kristoffersen litt kryptisk til NTB da rennet var over, før han fortsatte:

– Det er personlige grunner til at jeg ikke vil si noe mer om dette nå, slik er det. Jeg må bare slå fast at jeg er for dårlig.

Kometkarriere



Kristoffersen tok OL-bronse i slalåm i Sotsji for to og et halvt år siden. Han ble da tidenes yngste alpinist med en OL-medalje.

– Medaljen er tung, men absolutt veldig fin. Dette føles deilig, sier Kristoffersen til VG da.

Måneden før OL ble han den yngste norske alpinisten til å vinne et verdenscuprenn, da han vant slalåmrennet i Schladming.



Alpinisten fra Rælingen i Akershus tok hele seks verdenscupseirer forrige sesong. Han tok også fire pallplasser i storslalåm.



VG oppdaterer saken.