Beste nordmann ligger på en tiendeplass etter 1. omgang i Henrik Kristoffersens Levi-fravær. At det norske alpinesset uteblir fra årets første slalåmrenn får konkurrentene til å stusse.

– Nei, det er jo bare sykt. Jeg vet ikke om jeg vil gå inn på det. Han får gjøre som han vil. Det er dumt at han ikke er med, han har jo vunnet de to siste gangene, og vært mannen å slå på slutten. Det er dumt at han velger å stå av, sier André Myhrer til Aftonbladet, på spørsmål om det er «godt å slippe Kristoffersens» dominans i slalåmbakken.

Les også: Alpinsjef: Lagkompiser føler seg urettferdig behandlet av Kristoffersen

Saksøkte skiforbundet



FORSTÅR IKKE KRISTOFFERSEN: Sveriges André Myhrer, her fra dagens 1. omgang i Levi-slalåmen i Finland. Foto: Alessandro Trovati , AP

Reaksjonen er til å forstå. Når årets første slalåmrenn gjennomføres i finske Levi søndag morgen er Norges beste slalåmkjører hjemme. Grunnen er en betent konflikt med Norges Skiforbund. Kristoffersen har saksøkt sitt eget særforbund fordi han ønsker å profilere Red Bull på hjelmen. Hjelmreklamen er et privilegie blant annet Aksel Lund Svindal har.

Men 22-åringen har fått blankt nei. Det ble bestemt gjennom et skistyrevedtak i november. Pappa Kristoffersen har fortalt at sønnen føler seg preget av omstendighetene, men han skal i utgangspunktet være med når verdenscupsirkuset forflytter seg til USA i slutten av november.

Svenske Myhrer står med flere verdenscupseire gjennom karrieren og er med sine 33 år en ringrev i alpinsporten. Han innrømmer at «det åpner opp for andre» når Henrik Kristoffersen – fjorårets vinner av slalåmcupen – står av konkurransen i Levi.

Fått med deg denne? Kristoffersens pappa: – Tungt at folk mener han er grådig

Beste nordmann på tiendeplass



Myhrer kjørte selv svakt i slalåmbakken i Finland. En stygg feil fra svensken i 1. omgang gjør at han over målstreken var over seks sekunder bak ledende Marcel Hirscher. Norges største håp, Sebastian Foss-Solevåg, åpnet knallsterkt. Han gjorde imidlertid én kjempestor feil i det første henget, havnet på innerski, kjørte ut og dermed var rennet ødelagt.

Jonathan Nordbotten ble beste nordmann etter at 30 utøvere hadde gjort unna første omgang. Han er nummer 10, ett sekund og ett hundredel bak Hirscher. Leif Kristian Haugen er nummer 16, bare 1,13 sekunder bak den østerrikske lederen. Andre omgang starter klokken 13.00.

Les også: Hevder skiforbundet har liten ære for sønnens suksess

Tror Kristoffersen blir skadelidende



At det norske alpinmiljøet er fullstendig uberørt av Kristoffersens krangel med skiforbundet går det ikke an å si. Landslagssjef for verdenscup herrer, Christan Mitter, fortalte VG denne uken at lagkompisene føler seg urettferdig behandlet av Kristoffersen. Grunnen er at «spjælingen fra Rælingen» kritiserte laget sitt for å gi ham lite støtte.

Det er ikke bare Myhrer som reagerer på at Kristoffersen dropper helgens renn. En annen svenske, Jens Byggmark, mener det er stor sjanse for at Kristoffersen står igjen som den store taperen i konflikten.

– Kommer de (skiforbundet) til å vike fordi han står over renn? Det må være vanskelig for ham at det har nådd et slikt punkt, at han må gjøre en sånn greie hvor det skader ham mer enn skiforbundet. Den eneste oppsiden han har er med Red Bull, men får han ikke til dette så er det ikke en oppside i det hele tatt. Da har han bare mistet renn. Han kjører et vågalt løp, så for hans del håper jeg han når gjennom, sier den svenske slalåmkjøreren til Aftonbladet.