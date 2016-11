Professor mener Kristoffersen-seier i retten vil svekke landslaget

Professor ved Handelshøyskolen i Trondheim, Harry Arne Solberg, er ikke i tvil om at en seier til Henrik Kristoffersen i rettssystemet vil svekke landslaget.

Onsdag kom nyheten om at slalåmstjernen har saksøkt Norges Skiforbund. Han er oppgitt og forbannet, etter at han ble nektet å kjøre med Red Bull-logoen på hjelmen, noe Aksel Lund Svindal har avtalefestet som en særordning.

Professor Solberg mener Skiforbundet har gitt seg selv et dilemma.



– Det er en rar sak. Den ene får en avtale, den andre ikke. Det er en inkonsekvent sak, det er et dilemma, sier Solberg til VG og legger til:

– Jeg skjønner jo forbundet. Det handler om penger. Konflikten er individ mot kollektivet.

Supersesong

Kristoffersen hadde en fenomenal sesong sist, med hele seks verdenscupseirer i slalåm. Solberg er ikke i tvil om konsekvensen av en seier til Kristoffersen i rettsvesenet.

– På sikt vil det svekke landslaget, sier Solberg til VG.

Pappa Lars Kristoffersen mener den sentrale ledelsen i Skiforbundet tar seg for mye til rette og at utøverne forskjellsbehandles.

– En rettssak blir spennende. Det blir marked mot andre hensyn. En seier for Kristoffersen vil bane vei for en annen praksis, sier Solberg.



Big business



Professor Tor W. Andreassen ved Norges Handelshøyskole i Bergen sammenligner en idrettsutøver med en gründer.

– Idrett er blitt big business. Noen trener som gale for å bygge seg opp, og benytter seg av de frivillige på vei opp. Det er som gründere som bruker virkemiddelapparatet og får oppstartmidler. Om de lykkes, mener jeg at de må betale noe tilbake, sier Andreassen.



Pappa Kristoffersen sa til VG i går at sønnen ikke er et produkt av skiforbundet.

– I alpint er det veldig lite bidrag fra skiforbundet. Han var 17 år da han vant de to første Europacup-rennene. Da var han ikke på noe landslag. Det var klubben og et skigymnas finansiert av foreldrene som var støtten, sa pappa Kristoffersen.

– Fra gromgutt til grådig



Om Kristoffersen skulle vinne frem i rettssystemet, så ser Andreassen for seg en gründerløsning.

– Han kan da betale en avgift tilbake til systemet, sier Andreassen og fortsetter:

– Om Skiforbundet taper, vil Kristoffersen bli rikere. Talentene følger pengene, så om Kristoffersen taper, så kanskje rekrutteringen blir dårligere, men hva så, sier Andreassen.

Professoren mener dette beveger seg mot den amerikanske modellen.

– Det passer dårlig med den norske modellen. Den norske kulturen er dugnad, at man skal gi tilbake til fellesskapet. Oppfatningen av merkevaren Henrik Kristoffersen kan gå fra gromgutt til en grådig jævel, noe som kan ha negativ betydning for hans markedsverdi, sier han.

Han synes en rettssak blir spennende.

– Det blir kult. Morsomt. Idretten har gått fra å være en deilig amatør, til å bli mer og mer proff, sier Andreassen.

Kan ha en god sak



Henrik Kristoffersen ble nummer åtte i sesongstarten i Sölden for et par uker siden. Han ga da uttrykk for at han ikke var fornøyd med tingenes tilstand.

Advokat Per Kristian Bryng sier til NRK at han tror Kristoffersen har en god sak. I dag har Skiforbundet markedsrettighetene til løperne som til enhver tid er tatt ut på landslaget.

– EU-domstolen har ment helt siden 2006 at idrettens rett ikke kan leve selvstendig fra konkurransereglene. Jeg tror at han har en god sak, sier Bryng til NRK.

Kjetil André Aamodt forstår Kristoffersen.

– Jeg forstår at han gjør det han gjør. Alle utøvere ønsker å ha de samme retningslinjene, sier den tidligere superalpinisten til NRK.