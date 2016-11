Pappa Kristoffersen: – Henrik er oppgitt og forbannet

Henrik Kristoffersen (22) er oppgitt, motløs og forbannet over at Norges Skiforbund nekter ham å kjøre med Redbull-hjelm denne sesongen. Nå må striden løses i retten.

Det forteller toppalpinistens far, Lars Kristoffersen, til VG.

Tidligere i dag meldte NRK at sist sesongs slalåmkonge har stevnet skiforbundet for å få en tilsvarende sponsoravtale som Aksel Lund Svindal har.

– Det flere grunner til at vi gjør dette. Det var ikke bare bare å ta ut en stevning, men vi følte at vi ikke ble tatt helt alvorlig, sier Lars Kristoffersen til NRK.



Les også: I konflikt med skiforbundet – nektes samme avtale som Svindal

– Han trodde ikke det var sant



Overfor VG gjør han det klart at han trodde at den langvarige konflikten med Norges Skiforbund var i ferd med å bli løst da Skistyret tirsdag vedtok at enkeltutøvere ikke får profilere private sponsorer på hodeplagg/hjelm.

– Da jeg fikk den telefonen trodde jeg nesten ikke at det var sant. Det var veldig overraskende, sier Lars Kristoffersen.

– Hvordan reagerte Henrik Kristoffersen på beskjeden?

– Han trodde ikke det var sant. Han trodde jeg fleipet. Men det gjorde jeg ikke. Så blir du bare oppgitt og motløs i en periode. Og så blir du litt irritert og forbannet. Det er ikke logisk at en avtale som er bedre for alle blir avvist, svarer han.

Ifølge pappa Kristoffersen ønsker ikke 22-åringen å la seg intervjue om den betente saken som har endt med at de har stevnet Norges Skiforbund for Oslo tingrett. Faren gjør det klart at Kristoffersen føler han ikke er blitt tatt på alvor av skiforbundet i den over to år lange konflikten.

– Reglene bør være like for alle. Det bør ikke være noe som gjelder noen og noe annet som gjelder for andre, sier han, og sikter til at blant annet Aksel Lund Svindal og Petter Northug ikke blir berørt av Skistyrets nye vedtak fordi avtalene med private sponsorer allerede er inngått.

Derfor strammer Norges Skiforbund grepet



VG skrev midt i juni at toppalpinisten er i konflikt med skiforbundet. Kristoffersen ønsker, som Aksel Lund Svindal, å få promotere Red Bull på hjelmen. Problemet er at plassen er solgt til Telenor. Svindal har fått dispensasjon til å la energidrikkprodusenten pryde hjelmen når han konkurrerer.

– Vi kan ikke gå tilbake på eksisterende avtaler. Aksel har en avtale som går ut i 2018, og den løper videre. Det samme gjelder Petter Northugs avtale som også går ut i 2018. Men etter at avtalen med Petter ble inngått i fjor høst, satte Skistyret ned et utvalg der man skulle se på hvordan vi skal forholde oss til dette i fremtiden. Det er en utfordring hvis flere og flere utøvere vil ha private avtaler. Det gikk ut til en høring i hele Ski-Norge. Rapporten var klar på at det må strammes til. Vi kan ikke leve med flere avtaler som vanner ut våre rettigheter, sier NSFs generalsekretær Stein Opsal til VG.

– Kan du forstå at Henrik Kristoffersen opplever det om urettferdig at han ikke kan kjøre med privat sponsor på hjelmen når Aksel Lund Svindal får gjøre det?

– Ja, det kan jeg. Hvis du ser de to opp mot hverandre, så går det an å skjønne det. Men Skistyret må løfte blikket høyere. Dette handler om hvem som eier markedsrettighetene. Når våre mest profilerte utøvere ønsker private sponsorer, så utfordrer de sponsorene som finansierer fellesskapet.

– Hvordan ser du på at en av skiforbundets viktigste profiler skal prestere samtidig som dere er i en rettslig prosess?

– Det at det ligger et søksmål her skal ikke påvirke det sportslige. Det går an å forstå at det er mye følelser hos Kristoffersen nå, men fra vår side forholder vi oss helt profesjonelt til søksmålet, sier Opsal.

Vil ha likhet



Lars Kristoffersen påpeker på sin side at også Norges Skiforbund ville ha tjent på at sønnen fikk kjøre med leskedrikkprodusenten på hjelmen.

– Dette handler ikke om egoisme. Denne avtalen ville ha vært vinn-vinn for alle parter. Norges Skiforbund ville ha vært sikret 1,5 millioner kroner uansett i en 40-60-splitt med mulighet for å tjene mer avhengig av resultater. En enstemmig alpintkomité mente at dette var en bra avtale, det samme mente hovedsponsor Telenor, sier Kristoffersen til VG.

MED PAPPA: Henrik og Lars Kristoffersen fotografert sammen for to år siden. Foto: Jørgen Braastad , VG

– Nå skal det sies at Henrik har en rekke muligheter til private sponsorer både på ski, støvler, bindinger, briller og drikkeflasker, påpeker Stein Opsal.

Han bekrefter samtidig at 1,5 millioner hadde tilfalt alpindelen av Norges Skiforbund årlig om Kristoffersen hadde fått gjennomslag for en eksponering av Red Bull på hjelmen. Opsal mener skistyret har vurdert skiforbundets totale interesser.

– Summen var kjent for skistyret da saken ble debattert i går, men ville samtidig medføre at Telenor måtte gir fra seg hjelmen. Skistyret har sagt at vi ikke kan sette sponsorer i en slik situasjon at det utfordrer deres sponsorat. Vi skal verne om våre sponsorer, sier generalsekretæren.

Også sponsorsjef i Telenor, Petter Svendsen, forteller at selskapet ikke ville brukt nevneverdig mye energi på om Kristoffersen hadde eksponert Red Bull på sin hjelm. I stedet sier Svendsen at de økonomiske rammene i Telenors avtale med Norges Skiforbund ville stått uforandret.

– Hvor uheldig er denne saken, mener du?

– Det er alltid trist når det blir konflikt i et forbund. Vi er vant med at denne typen konflikter dukker opp fra tid til annen. Det er ekstremt viktig at idretten har tydelige retningslinjer å forholde seg til, sier Svendsen til VG.

Signerte avtale 2. august



Norges Skiforbund sendte ut en pressemelding klokken 15.38 i ettermiddag.



«Henrik Kristoffersen signerte landslagsavtale med Skiforbundet den 2 august. Kristoffersen tok ved signering forbehold om å fremme rettslig krav om frigivelse av hodeplagg/hjelm for profilering av Kristoffersens private sponsor Red Bull. Norges Skiforbund har mottatt søksmål fra Kristoffersen. Søksmålet er inngitt overfor Oslo tingrett hvor saken i første instans vil bli behandlet», står det i pressemeldingen.

Henrik Krisoffersen var sint etter verdenscupåpningen i Sölden 23. oktober. Han ble nummer åtte.

– Jeg kjørte ikke noe bra i denne andreomgangen. Følelsen var rett og slett at jeg ikke orket. Årsaken kan jeg kanskje fortelle dere om en stund, men ikke nå, sa Kristoffersen litt kryptisk til NTB da rennet var over, før han fortsatte:

– Det er personlige grunner til at jeg ikke vil si noe mer om dette nå, slik er det. Jeg må bare slå fast at jeg er for dårlig.

Kometkarriere



Kristoffersen tok OL-bronse i slalåm i Sotsji for to og et halvt år siden. Han ble da tidenes yngste alpinist med en OL-medalje.

– Medaljen er tung, men absolutt veldig fin. Dette føles deilig, sier Kristoffersen til VG da.

Måneden før OL ble han den yngste norske alpinisten til å vinne et verdenscuprenn, da han vant slalåmrennet i Schladming. Alpinisten fra Rælingen i Akershus tok hele seks verdenscupseirer forrige sesong. Han tok også fire pallplasser i storslalåm.



Mange norske topputøvere er sponset av Red Bull, som Heidi Weng, Tiril Sjåstad Christiansen, Andreas Mikkelsen, Aksel Lund Svindal - som nevnt - og Petter Northug. Det var mye frem og tilbake før Northug signerte sin avtale med selskapet i november 2009.