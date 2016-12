Henrik Kristoffersen (22) og faren er misfornøyd med Oslo Tingretts avgjørelse. De er forberedt på å ta Red Bull-striden helt til EFTA-domstolen.

– Det er klart at jeg ikke er enig i avgjørelsen, sier pappa, trener og støttespiller Lars Kristoffersen til VG.

Han uttaler seg etter at sønnen tapte det første slaget i Oslo tingrett i går. 22-åringen har tatt Norges Skiforbund til retten i sin kamp for å få reklamere for Red Bull på hjelmen. Den reklameplassen har skiforbundet allerede solgt til Telenor. Inntil dommen i den saken foreligger, får ikke Kristoffersen kjøre med energidrikkprodusentens logo på hjelmen.



– Hva sier Henrik om kjennelsen?



– Han blir jo skuffa, videreformidler faren.

Aksel Lund Svindal har fått dispensasjon til å kjøre med denne typen reklame, Kristoffersen har tatt saken fordi han ønsker samme løsning.

Veien videre

– Vi venter jo fortsatt på den dommen. Nå leser vi grundig gjennom hva som er lagt som grunnlag for avgjørelsen. Vi er forberedt på å ta saken inn for EFTA-domstolen, sier Lars Kristoffersen.

Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner mener på generelt grunnlag at Kristoffersen har en god sak i det tilfellet, basert på konkurranseretten.

– Det foreligger avgjørelser i sammenlignbare saker i EU-domstolen, der utøvere har vunnet frem med argumentasjon basert på konkurranseretten, sa Kjenner til VG i går.

I retten forklarte pappa Lars Kristoffersen blant annet hvordan en Red Bull-avtale gir tilgang på tjenester som vil bedre opplegget rundt sønnen betraktelig. Det skal være snakk om medisinsk oppfølging, fysisk behandling, trening og helikoptertransport for å korte ned restitusjonstiden.

Siden prinsippene i saken ikke har blitt vurdert rettslig tidligere, og styrkeforholdet mellom partene er stort, slipper Kristoffersen å betale saksomkostninger til motparten.

I påvente av en endelig dom i saken, ba alpinstjernen om en såkalt midlertidig forføyning om at forbundet måtte finne seg i at han reklamerte for drikkevaregiganten inntil en dom foreligger.

– Henrik har anledning til å inngå en personlig avtale med Red Bull, slik han har hatt tidligere, selv om det ikke gis anledning til profilering på hjelm og hodeplagg, sier Stein Opsal i en pressemelding i kveld.

Turbulens i alpinleiren



Hjelmsaken har skapt mye uro internt i alpinleiren, hvor Norges Skiforbund har krevd en beklagelse fra Kristoffersen rettet mot landslagskollegene.

Det kommer i kjølvannet av at 22-åringen uttalte at han følte mangel på støtte fra de øvrige utøverne på verdenscuplaget, en uttalelse som fikk Kristoffersens lagkamerater til å føle seg urettferdig behandlet.

Kristoffersen sto over verdenscupåpningen i Levi som følge av konflikten med Norges skiforbundet, og valgte også å trene alene en periode før han forrige uke ble gjenforent med landslaget.

Kristoffersen innrømmer at de siste ukene har vært svært tunge. Men i helgen slo han kraftig tilbake i alpinbakken, da han gikk til topps i Val d’Isère.