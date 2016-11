NRK: Kristoffersen måtte be lagkompisene om unnskyldning

Henrik Kristoffersen (22) skal ha vært nødt til å godta tre ultimatum for å få lov til å komme tilbake på landslaget.

Det skriver NRK.

Kristoffersen skal mandag ha vært i et møte med skiforbundet, sammen med pappa og manager Lars Kristoffersen. Der skal duoen ha blitt stilt overfor flere ultimatum fra utøverne og landslagsledelsen:

** Landslagskompisene skal ha krevd at Kristoffersen ber om unnskyldning.



** Han måtte godta å forbedre oppførselen sin.



** Pappa Lars, som er nært involvert i sønnens karriere, skal ha blitt blitt bedt om å ikke være med landslaget i like stor grad som tidligere.

Utspillene kommer i kjølvannet av uroen som har oppstått mellom Kristoffersen-leiren og skiforbundet denne høsten, hvor stridens kjerne har vært hvilken sponsor som skal være frontet på 22-åringens hjelm.

Skal tilbake



Konflikten mellom Kristoffersen og forbundet kulminerte da han gikk til søksmål for noen uker siden. I kjølvannet av at han fikk nei til å kjøre med egen sponsor på hjelmen, valgte han og pappa Lars å reise hjem fra landslagets samling på Geilo.

Deretter ble det kjent at han ville droppe starten i finske Levi forrige helg, en bakke hvor han tidligere har hatt suksess. Han har i stedet brukt tiden på å trene alene, men nå skal han altså tilbake i landslagsvarmen.

– Vi hadde en runde mandag på den sportslige satsingen fremover, og i lyset av søksmålet og rettighetene han vil utfordre. Vi har lagt en plan for den sportslige satsingen, og for å få arbeidsro og fokus i gruppa fremover. Utover det vil jeg ikke kommentere innholdet vi snakket om, sier sportsjef Claus J. Ryste til NRK.

På spørsmål om Kristoffersen har godtatt kravene som ble stilt på møtet denne uken, svarer Ryste slik:

– Vi er nå enige om forutsetningene slik at vi kan ha fokus på arbeidsoppgavene frem mot verdenscuprennene som kommer om ikke så lenge.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Lars Kristoffersen, foreløpig uten å lykkes.

Ut mot lagkompiser



Bakgrunnen for at Kristoffersen ble bedt om å si unnskyld til lagkompisene, var en uttalelse han kom med for snart to uker siden. I et NRK-intervju sa han at han følte seg alene i kampen mot skiforbundet, og at han ikke følte han hadde fått støtte fra de han kjører verdenscup sammen med.

– Det synes jeg er trist, for å være helt ærlig. At de prøver å holde denne saken utenfor er greit, men jeg er også et menneske oppe i dette, og at de jeg da anser som vennene mine ikke engang spør hvordan det går med meg, ser jeg litt tungt på, uttalte han.

– Jeg har inntrykk av at utøverne syns det er urettferdig at Henrik nå setter fokus på sine lagkamerater i denne saken. De har ikke hatt noe ønske om å være part i saken, og det bør Henrik respektere. Lagfølelsen og fellesskapet på alpinlandslaget er større enn enkeltpersoner, skrev landslagstrener Christian Mitter i en mail til VG for noen dager siden.

