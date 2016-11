NISO: Skiforbundets forskjellsbehandlingen fører til kaos

Forbundsleder i NISO, Joachim Walltin, mener det er kaos rundt Henrik Kristoffersen (22), fordi skiforbundet forskjellsbehandler landslagsløperne.

NISO (Norske idrettutøveres sentralforbund) følger saken mellom Kristoffersen og skiforbundet med interesse, selv om alpinisten ikke er medlem i organisasjonen.

– Dette er ikke heldig tidlig i sesongen. Jeg tror det er et resultat av at det ikke har vært god nok dialog mellom forbund og utøver, sier Walltin og legger til:



– Jeg kan forstå utøveren her. Når noen får lov, mens andre ikke får lov til det samme, så blir det kaos.

Kristoffersen er så preget av konflikten med skiforbundet at han ikke er med på treningssamlingen i Sverige, blant annet av hensyn til lagkameratene. Han vil heller ikke konkurrere i verdenscupen i Levi i Finland søndag.

– Akkurat nå er det såpass mye støy rundt meg at jeg håper de vil få muligheten til å forberede seg så godt de kan. De skal få lov til å gjøre det de har lyst til, uten å bli påvirket av den situasjonen skiforbundet har satt meg i, sier Henrik Kristoffersen til NRK.

Tror Kristoffersen har en god sak

Kristoffersen er oppgitt, motløs og forbannet over at Norges Skiforbund nekter ham å kjøre med Redbull-hjelm denne sesongen. Nå må striden løses i retten. Forrige sesongs slalåmkonge har stevnet skiforbundet for å få en tilsvarende sponsoravtale som Aksel Lund Svindal har.

NISO-SJEF: Joachim Walltin er forbundsleder i Norske idrettutøveres sentralforbund (NISO). Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

NISO-lederen synes ikke det virker som om Kristoffersen bare tenker på seg selv.

– Avtalen han vil ha, vil gi gode rammer for hele laget. I en rettssak tror jeg han har en god sak. Jeg tviler på om et forbund kan eie en utøver 24 timer i døgnet, dette er en utøver i en individuell idrett og vi ser fra andre land at det finnes ulike løsninger som gagner begge, sier Walltin til VG.

Han forstår at det er en stor belastning for 22-åringen fra Rælingen å ta denne kampen.

– Konflikter som er av stor prinsipiell betydning kan selvsagt være en stor belastning. Det forutsetter at noen orker å gjøre det, sier Walltin.

Ap-veteran Thorbjørn Berntsen har brukt et helt liv på å tale fellesskapets sak i Arbeiderpartiet. Han følger med på debatten rundt Henrik Kristoffersen som har stevnet Norges Skiforbund.

– Jeg er jo prinsipielt og grunnleggende for fellesskap. Det bærer lengst. Og det er best for den individuelle utviklingen, at man har et miljø å utvikle seg i, sier Berntsen til VG.

VETERAN: Thorbjørn Berntsen har brukt hele livet til å snakke om, og jobbe for, fellesskapet. Her på talerstolen i Folkets Hus i fjor. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Sørger for breddeidretten



Den gamle Ap-nestoren er en ihugget forkjemper for fellesskapet, han har klare meninger om organiseringen av idretten.



– Slik landslagene er organisert i Norge i dag, så sørger inntektene også for breddeidretten, det skaper holdninger jeg tror man bærer med seg. Om fristelsen til å tjene penger blir for stor, så kan man ødelegge fellesskapet. Det syns jeg ikke noe om, sier Berntsen.

Kristoffersen har svingt seg til å bli en av verdens beste slalåmkjørere i rasende fart, forrige sesong var han aller best.

Berntsen er enig med NISOs leder i at særavtalen for Svindal, har gitt grobunn for det samme ønsket blant andre utøvere.

– Da skiforbundet åpnet opp og ga Aksel Lund Svindal en egen avtale, så var det fort gjort at det skulle komme noen andre og si: Hvorfor ikke meg? For nå er jeg blitt god også, sier Berntsen til VG.



MED SPONSOREN PÅ HJELMEN: Det er dette Henrik Kristoffersen vil ha, Red Bull på hjelmen, akkurat som Aksel Lund Svindal. Foto: Christof Stache , AFP

Han forstår at idrettsutøvere vil tjene penger.

– Det er «fair enough». Men landslaget må være fellesskapsløsninger. Det gjelder også langrenn og hele pakka. Jeg har ikke sansen for disse utbryterne, sier Berntsen.

Pappa Lars Kristoffersen mener sønnen ikke er et produkt av skiforbundet, han har gjort jobben selv.

– Han var 17 år da han vant de to første Europacup- rennene. Da var han ikke på noe landslag. Det var klubben og et skigymnas finansiert av foreldrene som var støtten. En skigymnas-utøver koster 250 000 kroner i året. Men den som først og fremst har æren er ham selv, sa Lars Kristoffersen til VG i forrige uke.

Tøffe dager



Kristoffersen snakket ut om situasjonen i et stort intervju med NRK i går. Det er ikke klart når han vil konkurrere igjen.

– Det har vært litt tøffe dager nå, skal jeg innrømme. Jeg har fått trent greit på barmark, men det har vært tunge stunder, det er det ingen tvil om. Jeg får se hva fremtiden bringer, jeg vet ikke helt, sa 22-åringen til NRK.

Til Kristoffersen-saken viser kommunikasjonssjef i Skiforbudet, Espen Graff, til landslagsutvalgets rapport som var til høring i hele ski-Norge, og som ble vedtatt i april i år.

– Landslagsutvalget ble satt ned etter den lange og krevende prosessen med Petter Northug, og utvalget gikk grundig gjennom alle sider av markedsrettighetene og finansieringen av landslagene. Også idretten er dynamisk og Skistyret må forholde seg til den virkeligheten og de vurderingene man mener er riktige i dag, sier Graff og legger til:

– Det er viktig å understreke at alle utøvere på landslag har mulighet til å inngå avtaler med private sponsorer. Henrik Kristoffersen har for ekspempel en avtale med Red Bull, selv om han ikke har anledning til å profilere sponsoren på hjelmen.