Kristoffersens pappa: – Tungt at folk mener han er grådig

Mens resten av alpinlandslaget er på samling i Sverige, trener Henrik Kristoffersen (22) alene hjemme i Norge i et forsøk på å lade batteriene etter noen tøffe dager.

– Det går opp og ned med Henrik, men det går bedre nå. Han snakker ikke med media i det hele tatt, men får ro og fred, sier pappa Lars Kristoffersen til VG.

Det har snart gått en uke siden det ble kjent at Henrik Kristoffersen har saksøkt Norges Skiforbund. Bakgrunnen er en flere år lang konflikt hvor 22-åringen har forsøkt å få en tilsvarende sponsoravtale som den Aksel Lund Svindal har.

Kristoffersen ønsker å profilere sponsorgiganten Red Bull på hjelmen sin, men den plassen er allerede sølgt til Telenor. Svindal har imidlertid dispensasjon til å promotere energidrikkprodusenten når han kjører, noe han har avtalefestet som en særordning.

Alpinkomiteen og Telenor var enige om at også Kristoffersen kunne ha samme ordning, men forrige uke vedtok skistyret å si nei. Da beskjeden nådde alpinleiren landslaget samlet på Geilo, og far og sønn Kristoffersen valgte å pakke sakene sine og reise hjem for å gi lagkompisene ro mens saken bølget som verst.

Lader opp alene



Nå har landslaget reist videre til Sverige, uten 22-åringen. Han har også valgt å stå over helgens verdenscup i finske Levi, et renn han vant forrige vinter.

– Akkurat nå står Henrik på ski. Han jobber med å komme seg tilbake til normalen. Så får gutta som er i Sverige drive på i ro og fred, og heller konsentrere seg om rennet mens Henrik lader batteriene her. Det har vært mye styr, sier pappa Lars Kristoffersen.

Etter at han reiste hjem fra Geilo, har Kristoffersen trent barmark noen dager. I dag hadde han sin første skidag på snø, og pappa Lars så stor forskjell på dagens første runde i bakken, og den siste.

– Hvordan påvirkes han av alt oppstyret som har vært den siste tiden?

– Når han er i bakken så går det fint. Det er energien som blir brukt mellom treningene som er problemet. Det må vi få bukt med.

Akkurat nå trener Kristoffersen slalåm, før han skal i gang med storslalåm mot slutten av uken. Planen er å reise til USA når verdenscupsirkuset forflytter seg til dit etter helgen i Levi. Der skal han trene i Aspen før han skal konkurrere i Beaver Creek.

– Tungt



At saken mellom Kristoffersen og skiforbundet har sprukket nå, har fått flere til å poengtere at timingen knapt kunne vært dårligere: Midt i sesongstarten.

– Det er ingen ideell situasjon, men det er ikke alltid slik at man kan styre ting selv. Dette er ikke en sak som startet for noen uker siden, den startet i mars 2014, sier Lars Kristoffersen.

Etter at saken ble kjent, har flere støttet 22-åringen - men det har også kommet kritikk og kommentarer om at Kristoffersen kjører denne saken av grådighet.

– Henrik får det jo med seg, selv om han prøver å unngå å lese om dette. Han scroller jo ikke rundt på alt som er. Men det er tungt at folk mener han er grådig, når de faktiske forhold er annerledes, sier pappa Lars.

Har snakket med lagkompiser



I et intervju med NRK uttalte Henrik Kristoffersen for noen dager siden at han var skuffet over at han ikke hadde hørt noe fra lagkompisene på landslaget. Han sa blant annet at han ikke følte han hadde fått særlig støtte.

– Det synes jeg er trist, for å være helt ærlig. At de prøver å holde denne saken utenfor er greit, men jeg er også et menneske oppe i dette, og at de jeg da anser som vennene mine ikke engang spør hvordan det går med meg, ser jeg litt tungt på.

Lars Kristoffersen forteller at ting har endret seg litt etter at dette kom fram.

– Han opplevde det som veldig tungt å ikke få noen tilbakemeldinger, men det har blitt noen etter at han sa fra.

– Er dere bekymret for at denne saken skal skape splid mellom Henrik og resten av landslagsutøverne?

– Nei, det er vi ikke. Henrik vil antakelig fortelle dem litt om hvordan det egentlig har vært, men vi får ta det litt som det kommer.



