Kristoffersen slo tilbake etter sponsorbråket

Henrik Kristoffersen har opplevd en tøff høst. I dag lot 22-åringen kroppen snakke - og han sikret seg en sterk tredjeplass i Val d'Isère.

– Jeg er faktisk litt overrasket over at det gikk såpass bra i 2. omgang. Det kjentes ikke så bra ut underveis. Men det gir en god følelse å komme på pallen, sier Kristoffersen til NTB.

Kristoffersen slet tungt i første omgang av dagens storslalåmrenn, og han endte på 16. plass.

Men da Kristoffersen sto på start før andreomgang, lyste det vilje av ham. Han ga full gass - og knuste konkurrentene.

Da tyske Stefan Luitz, som lå som nummer to etter første omgang, rotet det til på vei nedover, sikret han samtidig Kristoffersen sin første pallplassering for sesongen.

– Dette er viktig for selvtilliten til Henrik. Dette må han ta med seg, kommenterte NRK-ekspert Lars Elton Myhre.

Alexis Pinturault vant foran Marcel Hirscher, mens Kristoffersen tok den siste plassen på pallen.

Les også: Kristoffersens Levi-fravær skaper reaksjoner

– Det er morsomt at han lykkes. Men han burde ha vunnet det første slalåmrennet i Levi i høst, ikke holdt på med alt det tullet, sier tidligere slalåmkjører Hans Petter Buraas til VG.

Han er likevel mektig imponert over ferdighetene til 22-åringen.

– Det er ingen norske alpinister som har vunnet like mye som ham i slalåm. Han er all time high i slalåm, mener jeg.

– Jeg er faktisk litt overrasket over at det gikk såpass bra i 2. omgang. Det kjentes ikke så bra ut underveis. Men det gir en god følelse å komme på pallen, sier Kristoffersen til NTB.

Kaotisk høst



Denne høsten har vært turbulent for Kristoffersen. I begynnelsen av november ble det kjent at 22-åringen hadde stevnet Skiforbundet for å få en tilsvarende sponsoravtale som den Aksel Lund Svindal har.

Svindal kjører med privat sponsor på hjelmen, noe også Kristoffersen ønsker å gjøre. Han vil promotere energidrikkprodusenten Red Bull, men problemet er at hjelmplassen allerede er solgt til Telenor.

Skiforbundet har derfor satt foten ned for Kristoffersen, noe som førte til at partene skal møtes i retten. Det har de forsåvidt allerede gjort - i forrige uke møttes forbundet og Kristoffersen-leiren i et rettsmøte for å få en midlertidig avgjørelse. Da ble det også kjent at han krever Norges skiforbund for 15 millioner kroner.

Også innad i alpinlandslaget har saken skapt bølger - i et intervju med NRK uttalte Kristoffersen at han følte han ikke har fått støtte fra landslagkollegene. Det reagerte de på, og 23-åringen måtte til slutt be om unnskyldning. Han er nå tilbake på landslaget, etter en lengre periode hvor han både sto over renn og valgte å trene alene.

Lurer du på mer om bakgrunnen for konflikten? Les her!

God Haugen

Leif Kristian Haugen lå på 5. plass etter en sterk førsteomgang, og han var 46 hundredeler foran Kristoffersen.

Han tapte hundredeler ved hver eneste passering, men likevel var det hele tiden spennende. I mål var 29-åringen 37 hundredeler bak Kristoffersen.

– Han kjempet om pallen hele veien, og det må han ta med seg. Det gikk ikke i dag, men det nærmer seg, kommenterte NRKs Lars Elton Myhre.