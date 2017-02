Kristoffersen på skuffende 4. plass - Hirscher suveren gullvinner

ST. MORITZ/OSLO (VG) Henrik Kristoffersen (22) feilet og var langt fra å vise seg fra sin beste side da kampen om VM-gullet i slalåm skulle avgjøres - og endte på 4. plass over ett sekund bak seirende Marcel Hirscher.

Det var østerrikerens VM-gull nummer to, i tillegg til en sølvmedalje.

– Han har all grunn til å være skuffet. Han har dominert slalåm de to siste sesongene og kommer hit og tar en skuffende 4. plass, sier NRKs ekspertkommentator Kjetil André Aamodt i kanalens direktesending fra St. Moritz om Kristoffersen.

Henrik Kristoffersen takket ifølge NRKs Line Andersen nei til å la seg intervjue etter nedturen, hans tredje 4. plass i VM-sammenheng. Aamodt påpekte at Kristoffersen gjorde en feil i «bratta» og at han - vanligvis verdens beste slalåmkjører - må lære seg å beherske flatt terreng i større grad enn hva han nå åpenbart gjør.

Østerrikes Manuel Feller moste ut fra start før det var Henrik Kristoffersens tur i finaleomgangen. Feller ga nordmannen en pekepinn på hvor fort og vågalt han måtte dra til. Feller tok ledelsen med 10 hundredeler foran tyske Felix Neureuther.

Men Kristoffersen ble for ivrig og pushet for hardt, og kjørte inn til en foreløpig skuffende 3. plass - med 11. beste tid i finaleomgangen. Før de fem beste fra 1. omgang. Henrik Kristoffersen var så forbannet over egen innsats at han pælmet stavene vegg i mellom i målområdet.

Svenske Mattias Hargin og briten Dave Ryding tålte ikke presset etter en strålende første omgang. Michael Matt «feilet» også, og Marco Schwarz. Men Marcel Hirscher innfridde forventningene og dyttet Henrik Kristoffersen ned til 4. plass bak Tyskalnds Neureuther.

Henrik Kristoffersen byttet ski foran finaleomgangen i den forholdsvis flate slalåmtraseen. Ifølge pappa Lars var det i henhold til planen. Etter første omgang måtte sønnen i utgangspunktet kjøre 66 hundredeler raskere enn ledende Marcel Hirscher for ta VM-gullet.

Opp til medaljeplass var det imidlertid bare 17 hundredeler, på bakgrunn av resultatene og tidene i første omgang. Østerrikes Marco Schwarz og Michael Matt lå på andre og tredjeplass, foran britiske Dave Ryding og Sveriges Mattias Hargin.

Leif Kristian Haugen, bronsevinner i VM-storslalåm, og Jonathan Nordbotten startet som nummer 12 og 16 i finaleomgangen, før Henrik Kristoffersen styrtet ut fra startbua som nummer 25. Dermed kunne han få god tid til å se hva Marcel Hirscher ville være i stand til som 30. mann ut.

Stefan Hadalin med startnummer 40 og 22. plass fra første omgang satte en tidsstandard i finaleomgangen da han fikk 48,23. Slovaken kjørte, med unntak av mot slutten, glimrende, rett og slett.

Til sammenligning fikk Haugen 45 hundredeler svakere omgangstid enn Hadalin, mens Nordbotten var nesten et halvt sekund bak og svenske André Myhrer (verdenscupfinalens vinner i St. Moritz i fjor) - som tok en foreløpig ledelse - var 7 hundredeler bak Hadalin.

Myhrer ledet da det sto igjen 10 løpere på toppen. Men da kom tyske Felix Neureuther og tok ledelsen med 17 hundredeler ned til svensken.

– Det er litt mykere nå enn i første omgang. Henrik er god når det blir mer spor. Han er sterk i hodet. Jeg kan love at han vil gi alt, sa Leif Kristian Haugen til NRK etter sitt finaleløp - med tanke på hva Henrik Kristoffersen kunne være i stand til.

For egen del mente Haugen at han kanskje burde ha «pushet» litt mer i mellompartiet av traseen.

– Jeg følte jeg angrep. Men det gikk et par tideler til Hadalin på toppen, tilføyde Lars Kristian Haugen.

Jonathan Nordbotten påpekte at det måtte kjøres feilfritt i den lette traseen for å komme topp tre.

– Henrik kommer til å kjøre fort. Han var litt oppgitt etter første omgang, sa Jonathan Nordbotten til NRK etter sin finalekjøring.