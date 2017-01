Kristoffersen med ledelse i Adelboden: - Jeg tror Hirscher er forbannet

Henrik Kristoffersen (22) leder slalåm-rennet i sveitsiske Adelboden før 2. omgang. En sint Marcel Hirscher er hele 1,60 sekunder bak på en 6. plass, etter å ha kjørt under vanskelige forhold.

Med en kombinasjon av en skyhøy frekvens på skiene, eminente tekniske ferdigheter og en fryktløs innstilling suste Henrik Kristoffersen nedover fjellet i Adelboden under 1. omgangen av dagens slalåm-renn. Med startnummer tre manøvrerte nordmannen seg inn til ledelse, i et renn hvor forholdene raskt ble svært krevende.

En tykk tåke bidro til at differansene er store mellom de største stjernene. Marcel Hirscher, med trøye nummer seks, er hele 1,60 sekunder bak Kristoffersen før 2. omgang. Det østerrikske fenomenet var tydelig forbannet og slo ut med armene i sinne i målområdet, etter å ha fått det han trolig mente var urettferdige kjøreforhold.

- Det blir spennende i 2. omgang, men jeg tror Hirscher er forbannet. Jeg regner med at han klager på sikten. Jeg skjønner han på en måte, jeg gjør det. Det er ikke 100 prosent rettferdig, men vi driver med en utendørsidrett. I løpet av de 10 årene du skal være alpinist, svinger det fram og tilbake, sier Kristoffersen til TV 2.

- Pent å se på

Tyske Felix Neureuther og svenske André Myhrer satte begge utfor før Kristoffersen, men ingen av dem var i nærheten av å matche tiden til 22-åringen fra Rælingen.

Italienske Manfred Mölg, som vant i kroatiske Zagreb tidligere i uken, er foreløpig på 2. plass, 0,38 hundredeler bak Kristoffersen. Han startet på nummeret før Hirscher, noe som indikerer at det ikke bare er forholdene som har vært avgjørende.

- Det er så pent å se på Henrik. Han har jevn skiføring, med parallelle ski. Han gjør absolutt ingen feil. Det er imponerende, sier TV 2-ekspert Finn Christian Jagge på direkten.



- Det ble en spesiell omgang, men sånn er det. Noen ganger har du flaks, andre ganger har du det ikke. Det er ikke farlig på noen som helst måte. Det burde heller vært stoppet i Zagreb sist, enn nå. Jeg lykkes med å gi gass hele tiden. Jeg gjør noen småfeil, men jeg tror jeg kjører ganske bra den siste biten. Det var godkjent, sier Kristoffersen selv.

Kan gjenta historisk bragd

Dagens slalåm-konkurranse i Adelboden er starten på fire klassikere i alpinsirkuset. I løpet av de neste ukene skal Kristoffersen også konkurrere i Wengen, Kitzbühel og Schladming.

Utfordringene som venter er enorme, men nordmannen viste i fjor at han trives i alle bakkene med seirer i samtlige.

Om han vinner i Adelboden, får vi vite i ettermiddag. 2. omgang starter klokken 13.30, og løypen blir satt opp av Norges trener, Christian Mitter.

Leif Kristian Haugen (+3,65) og Jonathan Nordbotten (+3,84) nikket under målseilet som henholdsvis nummer 22 og 25. Sebastian Foss Solevåg kjørte ute.

- Du ser ikke underlaget. Du ser ikke så langt fremover heller. Jeg bare venter på at skiene skal svare. Når de gjør det, er jeg ikke forberedt på det. For å være ærlig, så jeg ikke så mye i dag. Det er vanskelig. Jeg syns det er tull at vi gjør det her. Det er en utendørsidrett, så vi kan ikke alltid ta hensyn, men i dag burde det ha blitt gjort, sier Foss Solevåg til TV 2.

Stillingen etter 1. omgang:

1. Henrik Kristoffersen. 58,39

2. Manfred Mölgg. + 0,38

3. Felix Neureuther. +1.27

4. Alexander Khorosjilov. + 1,38

5. André Myhrer. + 1,49

6. Marcel Hirscher. + 1,60

Øvrige nordmenn:

22. Leif Kristian Haugen. + 3,65

25. Jonathan Nordbotten. 3,84

Sebastian Foss-Solevåg kjørte ut.