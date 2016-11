Kristoffersen krever 15 millioner fra skiforbundet

Henrik Kristoffersen (22) har bedt om en midlertidig avgjørelse i den omstridte hjelmsaken. Neste uke møter han Norges skiforbund i rettssalen.

Det er satt av to dager til rettsmøtet mellom Kristoffersen og Norges skiforbund, og i starten av desember er det ventet en midlertidig avgjørelse i saken.

I rettsdokumentene sendt ut fra Oslo tingrett i dag heter det blant annet følgende:

«Subsidiært er det lagt ned påstand om betaling av et beløp til Kristoffersen fastsatt etter rettens skjønn, oppad begrenset til 15 millioner kroner».

– Jeg kan bekrefte at vi skal i en sak med Henrik, men utover det ønsker jeg ikke kommentere mer før vi er i rettsalen neste uke, sier alpinsjef Claus Ryste til NRK.

Bakgrunnen for konflikten mellom de to partene er at Kristoffersen ønsker å kjøre med Red Bull på hjelmen, en sponsorplass som allerede er solgt til Telenor. Aksel Lund Svindal har fått dispensasjon til å kjøre med energidrikkprodusenten på hjelmen, og Kristoffersen ønsker den samme avtalen.

Ingen avgjørelse før renn



Men skiforbundet har sagt nei. Det fikk Kristoffersen-leiren til å gå til søksmål i starten av november, og i påvente av en rettskraftig dom ønsker nå altså alpinstjernen å få på plass en midlertidig avgjørelse.

I pressemeldingen fra Oslo tingrett meldes det at en slik avgjørelse ikke vil foreligge før 4. desember, datoen for storslalåmrennet i Val d'Isere som Kristoffersen etter planen skal kjøre. Det er ennå ikke berammet en hovedforhandling i saken.

I pressemeldingen fra Oslo tingrett kommer det fram at Kristoffersens advokat har inngitt begjæring om midlertidig forføyning med følgende påstand:

** Norges skiforbund, ved styrets leder, pliktes å tåle at Henrik Kristoffersen inngår individuell markedsavtale (sponsoravtale) med Red Bull og at Kristoffersen benytter hjelm/hodeplagg med Red Bull sin logo inntil rettskraftig dom i saken foreligger.

** Norges Skiforbund, ved styrets leder, forbys å ilegge Henrik Kristoffersen sanksjoner, herunder startnekt, som følge av at individuell markedsavtale (sponsoravtale) inngås mellom Henrik Kristoffersen og Red Bull, inntil rettskraftig dom foreligger.

** Norges Skiforbund, ved styrets leder, dømmes å erstatte Henrik Kristoffersen sakens kostnader med kroner 179.687,50 kroner.

– Norges Skiforbund vil i det kommende rettsmøtet gjøre gjeldende at det ikke foreligger rettslig grunnlag for kravet eller en midlertidig forføyning, sier Skiforbundets advokat Per Andreas Bjørgan i en pressemelding.

Turbulens i alpinleiren



Hjelmsaken har skapt mye uro internt i alpinleiren, hvor Norges skiforbund har krevd en beklagelse fra Kristoffersen rettet mot landslagskollegene. Det kommer i kjølvannet av at 22-åringen uttalte at han følte mangel på støtte fra de øvrige utøverne på verdenscuplaget, en uttalelse som fikk Kristoffersens lagkamerater til å føle seg urettferdig behandlet.

Kristoffersen sto over verdenscupåpningen i Levi som følge av konflikten med Norges skiforbundet, og valgte også å trene alene en periode før han forrige uke ble gjenforent med landslaget.