Kristoffersen knuste rivalene og vant: – Det er veldig godt

Henrik Kristoffersen (22) kjørte en fantastisk finaleomgang, knuste den ubestridte teknikeren Marcel Hirscher og resten av verdenseliten - og serverte et enormt seiersbrøl i målområdet.

– Dette er en veldig god følelse. Etter alt som har skjedd de siste månedene, er dette veldig godt, sier Kristoffersen i seiersintervjuet.

Kristoffersen kjørte en god første omgang av dagens slalåmrenn. Han ble nummer tre, med bare Alexander Khoroshilov og Alexis Pinturault foran seg - teknikk-kongen Marcel Hirscher greide ikke å matche Kristoffersen, og havnet bak ham på resultatlisten.

Forholdene var blitt tøffere da de beste kjørerne skulle utfor i finaleomgangen, og Hirscher hadde skumle planer om å kjøre seg oppover på resultatlisten. Han kjørte et glimrende renn, lå helt på grensen hele veien, gjorde rette valgene - og unngikk feil.

Det gjorde oppgaven tøff for Kristoffersen, som skulle ut fra startboksen like etter østerrikeren.



VG LIVE: Slik var finaleomgangen, minutt for minutt



Knuste Hirscher



Den norske 22-åringen hadde 32 hundredeler å gå på med tanke på Hirscher. Kristoffersen åpnet godt, fortsatte med stor fart over flata i midtpartiet og tok hundredeler på Hirschers tid. Nordmannen er normalt sterk i avslutningene sine, og det var han denne gangen også - i mål var han enorme 0,75 foran Hirscher.

– Og vi trodde Hirscher gjorde det perfekte løp - og så gjør Henrik det der, sa Lars Elton Myhre i NRKs studio.

Khorosilov og Pinturault sto igjen på toppen - russeren var først ut. Da han krysset målstreken var han 1,92 bak Kristoffersen, og dermed kunne kun Pinterault knekke nordmannens tid.

Men Pinturault gjorde en enorm feil og endte med å kjøre ut. Dermed sto Kristoffersen igjen som vinner nede på flata. Hirscher tok andreplassen, mens Khoroshilov ble nummer tre.

Da trioen som utgjorde dagens pall ble samlet nede på sletta, brølte Kristoffersen alt han var god for da navnet hans ble ropt opp.

Så du denne? Kristoffersen krever 15 millioner fra skiforbundet

På pallen i går



Kristoffersen innledet helgen med tredjeplass i storslalåmrennet i går.

Pallplassen ga selvtillit for Kristoffersen, som har hatt en turbulent høst etter alt bråket med Norges skiforbund og hjelmkonflikten som har sendt partene i rettssalen.

Han innrømte at gårsdagens pallplass smakte svært godt - og etter løpet fyrte han løs mot Norges Skiforbund og omtalte hele situasjonen rundt sponsorbråket som «idiotisk».

Samtidig innrømmet han at gråt mellom omgangene i storslalåmen i går, av nerver og spenning.

– Det var så mye dritt før Sölden som ikke dere visste om. Jeg sto på starten og hadde ingen energi. Jeg følte at jeg ikke at jeg ville være der, og jeg følte det samme i dag. Jeg er så heldig som har faren min her, og jeg har en herlig kjæreste å snakke med, samt min fysiske trener som hjelper meg, sa Kristoffersen.

Lurer du på mer om bakgrunnen for konflikten? Les her!

Nordbotten nest best



Jonathan Nordbotten endte til slutt som nummer 25 i dag. Han kjørte en brukbar førsteomgang, men fikk mer trøbbel i finalerunden. Det ble enda tøffere for Leif Kristian Haugen, som kjørte ut.

Sebastian Foss Solevåg kjørte ut i første omgang, og kjørte dermed ikke finalen.

Les også: Kristoffersen: – Jeg kaster opp før hvert renn