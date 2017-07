Kristoffersen har signert landslagskontrakt

Norges Skiforbund og Henrik Kristoffersen (23) er blitt enige om en landslagskontrakt. Men alpinisten må trene alene frem til 1. oktober.

– Det føles veldig deilig å ha en ny landslagsavtale på plass, slik at jeg nå kan fokusere all energi på å vippe Marcel Hirscher ned fra tronen neste sesong. Jeg er ubetinget glad for at jeg fortsatt skal være en del av landslaget som har det beste støtteapparatet og konkurransemiljøet, sier Henrik Kristoffersen til NRK.

Årsaken til uroen mellom Kristoffersen og Skiforbundet skal dreie seg om at den nå 23 år gamle slalåmspesialisten har brutt landslagets interne disiplinærregler.

Avtalen som nå er skrevet under gjør at Kristoffersen kan konkurrere for Norge i både verdenscup- og OL-sammenheng.

Kommentar: Kristoffersen-saken er en krisecocktail

Han får imidlertid ikke tilgang til Olympiatoppen eller øvrige deler av Skiforbundets opplegg før 1. oktober.

Det er kun fire uker før verdenscupen starter med storslalåm i Sölden.

– Dette er en bra løsning for norsk alpinsport. Vi må tak i utfordringene vi har og jobbe med dem. Nå ser vi fremover mot målet og håper å være et slagkraftig landslag til sesongen, sier sportssjefen for alpint i Skiforbundet, Claus Ryste, til NRK.