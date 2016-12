Henrik Kristoffersen (22) tar et kraftig oppgjør med Norges Skiforbund. Alpinstjernen kaller hele situasjonen for idiotisk, og mener forbundet kun er opptatt av makt.

Kristoffersen la ingenting imellom etter tredjeplassen i lørdagens storslalåm i franske Val d'Isère. Foran presse fra hele verden beskrev Kristoffersen på stødig engelsk hva han mener om saken som er til behandling i Oslo tingrett.

22-åringen vil ha muligheten til å fronte leskedrikkprodusenten Red Bull på hjelmen. Skiforbundet sier nei på grunn av sin sponsoravtale med Telenor.

– Hele situasjonen er i mine øyne idiotisk. Hvis jeg kunne fått en sponsor på hjelmen, noe jeg har muligheten til, men ikke får lov til, ville jeg måttet betale 150 000 euro (rundt 1,4 millioner kroner) til forbundet, og hvis jeg tjener mer vil det bli 40 prosent av hva jeg tjener. Selv med dette vil ikke Telenor ta ut noe ut av sin avtale. De vil ta inn mer. Tingen med den nye avtalen, som alpindelen av forbundet gjorde med Telenor, vil gjøre at de ville tjent nesten 50 prosent mer, sa Kristoffersen foran presse som blant annet NTB.

– Men det er politikere på toppen av styret i forbundet som sier nei. Jeg føler at de bare er interessert i makt og langrenn, la han til.

Skiforbundet er tause

Norges Skiforbund vil ikke kommentere utspillet til Kristoffersen.

– Vi har ingen kommentar til det Henrik skal ha uttalt, uavhengig av hva som ble sagt eller ikke, skriver kommunikasjonssjef i skiforbundet, Espen Graff, i en SMS til NTB.

– Selv om sjefen i alpinkomiteen sier at det er en super avtale, at den gjør det bedre for alle, sier de likevel nei. De på toppen kan gi videre slik at alle skal få flere muligheter, men dette handler kun om politikk og makt. Det er det som gjør det så latterlig i mine øyne. Det burde ikke være sånn i sporten, sier Kristoffersen.

Vinneren av fjorårets slalåmcup slo tilbake med en pallplass i storslalåmen i Frankrike lørdag. Etter rennet innrømmet han at han har slitt med å holde det gående etter hvert som saken har rullet videre.

– I Sölden var jeg sint. Det er ingen hemmelighet at det har vært noen harde måneder. Jeg har aldri vært i denne situasjonen før, men det er et idiotisk sted å være. Jeg har ikke satt meg i denne situasjonen selv. Det er andre som har satt meg der, men hadde jeg ikke gjort det hadde jeg vært en som hadde gitt opp. Det er bare ikke den jeg er, men det har vært tøft, sa Kristoffersen.

Gråt mellom omgangene

I et intervju med arrangøren fortalte han at han gråt mellom de to omgangene under helgens renn på grunn av nerver og spenning. Det samme gjorde han i Sölden.

– Det var så mye dritt før Sölden som ikke dere visste om. Jeg sto på starten og hadde ingen energi. Jeg følte at jeg ikke at jeg ville være der, og jeg følte det samme i dag. Jeg er så heldig som har faren min her, og jeg har en herlig kjæreste å snakke med, samt min fysiske trener som hjelper meg, sa Kristoffersen.

– Jeg prøvde å sette pris på idretten. Jeg elsker alpint, og har gjort det så lenge jeg kan huske. Derfor er det så synd at man jobber for noe, er god og er på vei opp, men så står folk i veien for at jeg kan få noe som kan gjøre meg til en enda bedre utøver, sa Kristoffersen, før han kom med en siste kraftsalve rettet mot skiforbundet:

– Det er politikk, og jeg liker ikke politikk. I mitt hode, i sportsverden, er det «bullshit».

En midlertidig kjennelse er ventet å komme i starten av neste uke. En endelig avgjørelse tror ikke Kristoffersen selv vil komme før sommeren neste år.