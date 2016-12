Kristoffersen foran Hirscher - kjemper om slalåmseieren

Henrik Kristoffersen (22) havnet på pallen i går, og har en glimrende mulighet til å gjenta suksessen i dag.

Kristoffersen leverte nemlig en sterk slalåmomgang søndag formiddag og ble nummer tre, kun slått av franske Alexis Pinterault og russsiske Alexander Khoroshilov. Det betyr at det ligger an til en uhyre spennende finaleomgang i 22-åringens favorittdisiplin i dag.

En av de som ikke greide å matche Kristoffersen, var de siste årenes ubestridte teknikkmester, Marcel Hirscher. Han kjørte seg inn på plassen bak sin norske rival, 0,74 bak Pinterault.

Hirscher starter tre tideler bak Kristoffersen i finaleomgangen. Nordmannen ligger 0,42 sekunder bak Pinterault, og knappe to tideler bak Khoroshilov.

2. omgang starter klokken 12.30, og du kan følge den LIVE her!

Kristoffersen åpnet godt i slalåmrennet i dag, sto greit på skiene nedover i bakken, og avsluttet «som vanlig» sterkt. Det sørget for en god tid og et godt utgangspunkt for andreomgangen.

Han så riktignok ikke spesielt fornøyd ut da han kom i mål, og ristet oppgitt på hodet over eget løp.

På pallen i går



Kristoffersen innledet helgen med å kjørte seg kraftig oppover på resultatlistene i går, da han klatret fra en 16. plass til tredjeplass i storslalåmrennet.

Pallplassen ga selvtillit for Kristoffersen, som har hatt en turbulent høst etter alt bråket med Norges skiforbund og hjelmkonflikten som har sendt partene i rettssalen.

Han innrømte at gårsdagens pallplass smakte svært godt - og etter løpet fyrte han løs mot Norges Skiforbund og omtalte hele situasjonen rundt sponsorbråket som «idiotisk».

Samtidig innrømmet han at gråt mellom omgangene i storslalåmen i går, av nerver og spenning.

– Det var så mye dritt før Sölden som ikke dere visste om. Jeg sto på starten og hadde ingen energi. Jeg følte at jeg ikke at jeg ville være der, og jeg følte det samme i dag. Jeg er så heldig som har faren min her, og jeg har en herlig kjæreste å snakke med, samt min fysiske trener som hjelper meg, sa Kristoffersen.

Haugen nest best



Leif Kristian Haugen hadde en dårlig åpning i slalåmbakken, men kjørte seg kraftig opp nedover i løypa. Midtpartiet var sterkt, og da han fulgte opp med en godt avslutning sørget han for et brukbart utgangspunkt for andre omgang.

Haugen ble nummer 18, og er 2,15 bak Pinterault.

Jonathan Nordbotten åpnet godt i Val d'Isere, men i midtpartiet røk tidelene unna i stor fart. Da han i tillegg fikk et utslag helt i bunn av løypa, havnet han til slutt langt bak teten. Etter at de 30 beste hadde kjørt, lå han som nummer 22. Sebastian Foss Solevåg kjørte ut tidlig i løpet.

