Hevder skiforbundet har liten ære for sønnens suksess

Pappa Lars Kristoffersen føler at sønnen Henrik blir urettferdig behandlet av et skiforbund som har liten ære for toppalpinistens fantastiske resultater.

I går kom nyheten om at slalåmstjernen har saksøkt Norges Skiforbund etter at han nektes å kjøre med Red Bull-logoen på hjelmen, noe Aksel Lund Svindal har avtalefestet som en særordning.

– Det jeg bryr meg om er at ting er rettferdig, sier Lars Kristoffersen.

– Ikke et produkt av et system som heter Norges Skiforbund



I dette intervjuet med VG tar han et hardt oppgjør med Norges Skiforbund. Han mener den sentrale ledelsen tar seg for mye til rette og at utøverne forskjellsbehandles.

– Henrik er ikke et produkt av et system som heter Norges Skiforbund. Det er mulig det er annerledes i hopp og langrenn, men i alpint er det veldig lite bidrag fra skiforbundet. Han var 17 år da han vant de to første Europacup- rennene. Da var han ikke på noe landslag. Det var klubben og et skigymnas finansiert av foreldrene som var støtten. En skigymnas-utøver koster 250 000 kroner i året. Men den som først og fremst har æren er ham selv, sier Lars Kristoffersen.

Norges Skiforbunds kommunikasjonssjef svarer slik på kritikken:

– Skiforbundet har stor respekt for det fantastiske arbeidet familien Kristoffersen har lagt ned for at Henrik skulle bli verdens beste slalåmkjører. Samtidig håper vi han setter pris på den støtten han har fått på alpinlandslaget for å utvikle seg videre de siste årene, sier kommunikasjonssjef Espen Graff i NSF.

– Veldig overraskende



Overfor VG gjør han det klart at han trodde at den langvarige konflikten med Norges Skiforbund var i ferd med å bli løst da Skistyret tirsdag vedtok at enkeltutøvere ikke får profilere private sponsorer på hodeplagg/hjelm.

– Da jeg fikk den telefonen trodde jeg nesten ikke at det var sant. Det var veldig overraskende, sier Lars Kristoffersen.

– Hvordan reagerte Henrik Kristoffersen på beskjeden?

– Han trodde ikke det var sant. Han trodde jeg fleipet. Men det gjorde jeg ikke. Så blir du bare oppgitt og motløs i en periode. Og så blir du litt irritert og forbannet. Det er ikke logisk at en avtale som er bedre for alle blir avvist, svarer han.

IKKE FORNØYD: Henrik Kristoffersen var ikke fornøyd med å måtte kjøre i Telenor-hjelmen i sesongåpningen i Sölden. Og han var misfornøyd med 8. plassen i storslalåm. – Følelsen var rett og slett at jeg ikke orket. Årsaken kan jeg kanskje fortelle dere om en stund, men ikke nå, sa Kristoffersen litt kryptisk til NTB da rennet var over. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Ifølge pappa Kristoffersen ønsker ikke 22-åringen å la seg intervjue om den betente saken som har endt med at de har stevnet Norges Skiforbund for Oslo tingrett. Faren gjør det klart at Kristoffersen føler han ikke er blitt tatt på alvor av skiforbundet i den over to år lange konflikten.

– Reglene bør være like for alle. Det bør ikke være noe som gjelder noen og noe annet som gjelder for andre, sier han, og sikter til at blant annet Aksel Lund Svindal og Petter Northug ikke blir berørt av Skistyrets nye vedtak fordi avtalene med private sponsorer allerede er inngått.

– Kan ikke gå tilbake på eksisterende avtaler



– Vi kan ikke gå tilbake på eksisterende avtaler. Det er en utfordring hvis flere og flere utøvere vil ha private avtaler. Det gikk ut til en høring i hele Ski-Norge. Rapporten var klar på at det må strammes til. Vi kan ikke leve med flere avtaler som vanner ut våre rettigheter, sier skiforbundets generalsekretær Stein Opsal til VG.

– Kan du forstå at Henrik Kristoffersen opplever det om urettferdig at han ikke kan kjøre med privat sponsor på hjelmen når Aksel Lund Svindal får gjøre det?

– Ja, det kan jeg. Hvis du ser de to opp mot hverandre, så går det an å skjønne det. Men Skistyret må løfte blikket høyere. Dette handler om hvem som eier markedsrettighetene. Når våre mest profilerte utøvere ønsker private sponsorer, så utfordrer de sponsorene som finansierer fellesskapet.

– Hvordan ser du på at en av skiforbundets viktigste profiler skal prestere samtidig som dere er i en rettslig prosess?

– Det at det ligger et søksmål her skal ikke påvirke det sportslige. Det går an å forstå at det er mye følelser hos Kristoffersen nå, men fra vår side forholder vi oss helt profesjonelt til søksmålet, sier Opsal.

– Vinn-vinn for alle parter



Lars Kristoffersen påpeker på sin side at også Norges Skiforbund ville tjent på at sønnen, som er bosatt i Østerrike, får kjøre med leskedrikkprodusenten på hjelmen.

– Dette handler ikke om egoisme. Denne avtalen ville ha vært vinn-vinn for alle parter. Norges Skiforbund ville ha vært sikret 1,5 millioner kroner uansett i en 40-60-splitt med mulighet for å tjene mer avhengig av resultater. En enstemmig alpintkomité mente at dette var en bra avtale, det samme mente hovedsponsor Telenor, sier Kristoffersen.

– Summen var kjent for Skistyret da saken ble debattert, men ville samtidig medføre at Telenor måtte gir fra seg hjelmen. Skistyret har sagt at vi ikke kan sette sponsorer i en slik situasjon at det utfordrer deres sponsorat. Vi skal verne om våre sponsorer, sier Opsal.

Også sponsorsjef i Telenor, Petter Svendsen, forteller at selskapet ikke ville brukt nevneverdig mye energi på om Kristoffersen hadde eksponert Red Bull på sin hjelm. I stedet sier Svendsen at de økonomiske rammene i Telenors avtale med Norges Skiforbund ville stått uforandret.

– Hvor uheldig er denne saken, mener du?

– Det er alltid trist når det blir konflikt i et forbund. Vi er vant med at denne typen konflikter dukker opp fra tid til annen. Det er ekstremt viktig at idretten har tydelige retningslinjer å forholde seg til, sier Svendsen til VG.

Frykter Red Bull-samarbeidet avvikles



Nå frykter Lars Kristoffersen at hele avtalen med Red Bull, som han mener er unik, går i vasken.

– Det handler om mye mer enn penger. Red Bull kan være med på å forenkle hverdagen og optimalisere det sportslige. Nå frykter jeg dessverre at det ikke blir noe mer samarbeid.

– Vurderer Henrik Kristoffersen å bytte statsborgerskap?

– Nei. Jeg vet ikke engang hva som skal til for å gjøre det.

– Føler du at etablerte stjerner som Lund Svindal og Northug blir behandlet som om de har en annen status enn «spjælingen fra Rælingen»?

– Egentlig ikke, men kanskje litt. Jeg tenker uansett ikke så mye på det. Jeg bare forholder med til at like saker har ulikt utfall.

På spørsmål om han tror sist sesongs beste slalåmkjører stiller til start i det neste verdenscuprennet, svarer han:

– Jeg håper det, i hvert fall. Men han har sagt at han ikke stiller til et renn i verdenscupen igjen der han ikke er 100 prosent forberedt.

