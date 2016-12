Henrik Kristoffersens team tause om løgn-anklager

Alpinstjernen Henrik Kristoffersen (22) hevder toppledere i Norges Skiforbund løy for domstolen i Red Bull-saken. Men ingen i 22-åringens team vil utdype de alvorlige anklagene.

Det var etter det klassiske storslalåmrennet i Alta Badia i Nord-Italia sist helg at den unge alpinisten fra Romerike fyrte av en kraftsalve mot flere toppledere i skiforbundet etter å ha tapt det første slaget i den etter hvert så betente Red Bull-saken.

– Det er vel ikke noe sted det lyves mer enn i norske rettssaler, så jeg synes kanskje det er noen som bør gå og skamme seg litt over de vitnemålene sine, uttalte Kristoffersen til TV2.

Bakgrunn: Beskylder skiforbundet for løgn

Vitnemålene som alpinstjernen sikter til ble avlagt i Oslo tingrett i månedsskiftet november-desember i år, da Red Bull-saken ble behandlet muntlig.

Kristoffersen og hans team hadde stevnet skiforbundet inn for retten i kampen om å få reklamere midlertidig for Red Bull på hjelmen, inntil det foreligger endelig dom i saken. Alpinstjernen tapte.

Under forhandlingene i tingretten var fire toppledere fra skiforbundet stevnet som vitner:

• Generalsekretær Stein Opsal: Forklarte seg blant annet om en til tider økonomisk vanskelig situasjon i skiforbundet i de siste årene og om bakgrunnen for at Aksel Lund Svindal har anledning til å kjøre med Red Bull på sin hjelm – og ikke med Telenor-merker slik som resten av alpinlandslaget.

• Skipresident Erik Røste: Forklarte seg blant annet om bakgrunnen for at forbundet vedtok å nekte Kristoffersen å kjøre med Red Bull-logo på hjelmen, deriblant vern om landslagsmodellen og at sponsorer ikke skal settes i en situasjon hvor de må ta valg i denne typen saker.

• Alpinsjef Claus Ryste: Kristoffersen har anført at Red Bull-avtalen vil optimalisere hans oppfølging med fysisk trening, medisinsk hjelp og fysikalsk behandling. Ryste forklarte seg blant annet om den medisinske behandlingen på landslaget og at de har full dekning på fysioterapeuter, med vekt på hurtigere responstid – samt en helt fersk helsekoordinator i teamet.

• Leder av valgkomiteen Sverre K. Seeberg: Forklarte seg om FIS-regelverket og bakgrunnen for at Lund Svindal ble nektet en identisk avtale i 2007 – men som fikk grønt lys i 2010 da vilkårene var endret.

Da de fire topplederne inntok vitneboksen, avga de en forsikring før de startet på sine forklaringer.

Kristoffersen kjører slalåmrenn i Madonna di Campiglio torsdag kveld. Dette skjedde under fjorårets renn:

Vitner som avgir forklaringer i domstolen må først avgi en forsikring, hvor rettens leder formaner om «å forklare den rene og fulle sannhet uten å legge skjul på noe.»

Falsk forklaring er straffbart, og en overtredelse kan medføre fengsel i inntil fem år.

– Hvem er det Henrik Kristoffersen mener har løyet om hva?

– Nå skal det dreie seg om sport resten av sesongen, så det der ønsker vi ikke å si noe mer om. Nå er vi ferdige med det der, sier alpinstjernens pappa, Lars Kristoffersen, til VG mandag denne uken.

VG har rettet følgende spørsmål til Kristoffersens prosessfullmektig, partner og advokat Odd Stemsrud i Advokatfirmaet Grette:

• Hvem er det Kristoffersen mener har løyet?

• Hva har de løyet om?

• Hvordan kan Kristoffersen dokumentere påstanden?

• Falsk forklaring er straffbart og kan medføre fengsel i inntil fem år. Har forholdet blitt anmeldt? Hvordan vil dere eventuelt ta denne saken videre?

Til tross for gjentatte henvendelser onsdag og torsdag denne uken, har ikke advokaten besvart VGs spørsmål.

Norges skiforbunds advokat, Per Andreas Bjørgan, ønsker ikke å kommentere saken. Det vil heller ikke topplederne i skiforbundet, ifølge kommunikasjonssjef Espen Graff – og henviser til Kristoffersen og hans team for å få bakgrunnen for uttalelsene.