Henrik Kristoffersen: Har snakket ut med alle

Henrik Kristoffersen (23) hevder at forrige sesongs betente konflikt er ute av verden. Han har snakket ut med de andre kjørerne før han mandag formelt og faktisk er tilbake som fullverdig landslagsutøver i Norges skiforbund.

– Da skal alt være på et normalt, bra nivå. Vi har møttes tidligere og jeg har snakket ut med dem jeg skal møte nå. Det har gått veldig fint. Det var nødvendig for alle, og det var godt å få luftet ut, sier Henrik Kristoffersen.

Bakgrunn: Enige om landslags-kontrakt i juli – måtte trene alene til 1. oktober

Sponsorkonflikt Henrik Kristoffersen ville inngå en personlig sponsoravtale med den østerrikske energidrikkeprodusenten Red Bull, tilsvarende den Aksel Lund Svindal hadde fått tillatelse til å inngå. Norges skiforbund sa nei fordi den – logoplassert på hjelmen – ville være i konflikt med forbundets sponsor Telenor og forbundets nye regelverk (vedtatt etter Lund Svindals tidspunkt for kontraktsinngåelse). Den tilspissede konflikten medførte at Henrik Kristoffersen droppet verdenscupen i slalåm i finske Levi i november i fjor. Henrik Kristoffersen saksøkte Skiforbundet. I rettsdokumentene sendt ut fra Oslo tingrett i november i fjor sto det blant annet følgende: «Subsidiært er det lagt ned påstand om betaling av et beløp til Kristoffersen fastsatt etter rettens skjønn, oppad begrenset til 15 millioner kroner». I påvente av en endelig dom i saken, ba alpinstjernen om en såkalt midlertidig forføyning. Forbundet måtte finne seg i at han reklamerte for drikkevaregiganten inntil en dom foreligger. Kristoffersen tapte saken i Oslo tingrett i desember i fjor. Henrik Kristoffersen undertegnet en landslags-kontrakt med Norges skiforbund i juli, men han ble ilagt treningkarantene med landslaget frem til 1. oktober. Årsaken skal ifølge NRK ha vært at flere landslagsløpere ikke ønsket å ha Kristoffersen med på laget.

Faren Lars Kristoffersen er til stede under hele intervjuet i VG-huset fredag ettermiddag. Fra mandag til fredag neste uke skal Henrik Kristoffersen igjen trene sammen med «teknikkgutta» – det vil si slalåmkjørerne –i regi av Norges skiforbund på Geilo.

30. april var siste gang han gjorde det. I mellomtiden har han trent «alene» med faren, blant annet fire uker på breen i sveitsiske Saas-Fee – tidvis i kompaniskap med kjente kjørere fra andre nasjoner.

Leste du? Henter rådgiver til utenomsportslige saker

På spørsmål om det var guffent å møte landslagsutøverne for å snakke ut, slik at de er vel forlikt til treningssamlingen på snø mandag, svarer Henrik Kristoffersen at det var veldig greit.

– Hva var ikke greit?

– Det er vanskelig å si. Det er sammensatt. Men når kommunikasjonen ikke er god, kan mye misforstås, svarer Henrik Kristoffersen.

Leste du? Alpinsjef: Lagkompiser føler seg urettferdig behandlet av Kristoffersen

I et intervju med VG i januar 2016 – altså for snart to år siden – uttalte Henrik Kristoffersen:

«Jeg var et problembarn da jeg var liten. Jeg klarte aldri å sitte i ro. Kranglet mye. Skolen var et problem. Jeg var litt små-frekk og gjorde dumme ting og sloss litt og alt sånn, men det har jeg vokst fra meg. Jeg har utviklet meg som person. Jeg er blitt mye mer ydmyk enn jeg var da jeg var liten. Og blitt snillere.»

– Er du blitt enda snillere og enda mer ydmyk siden?

– Ja, jeg har lært utrolig mye av fjoråret. Det er ikke til å stikke under stol at det var turbulent. Mye av det tar jeg på min kappe. Jeg har lært mye av det, svarer Henrik Kristoffersen.

Lars Kristoffersen skyter inn at sønnen fremstilt som problembarn er feil. Han var det i en kort periode, «som alle andre».

Bakgrunn: Tapte i Oslo tingrett

Henrik og Lars Kristoffersen refererer til at «alt skjedde utrolig fort». Så brått, så mye. Henrik Kristoffersen ble tidlig god, for ikke å si verdens beste slalåmkjører, og vant sin første seier i verdenscupen da han var 19 år.

– Fra du er 17 til 18 år skal du oppføre deg som om du er 25 år gammel. Men selv om jeg har lært den litt harde veien, er jeg en erfaring rikere. På den annen side ville jeg helst fått erfaringen på en annen måte. Men jeg har lært av det, understreker Henrik Kristoffersen – med trykk på «har».

Husker du? Droppet verdenscupen i finske Levi i fjor

– Fra å være god på ski og konsentrert om det, kom det inn andre ting jeg ikke var så forberedt på, tilføyer han.

Han vant OL-bronsemedalje i slalåm i Sotsji, etter svak kjøring i første omgang, og har 14 seirer i slalåm og en i storslalåm i verdenscupen. Han har stått på pallen 30 ganger i verdenscupen. Med 88 starter, mener han at det «ikke er halvgærent».

Leste du etter 4. plassen i VM? – Har vært mer forbanna før

Innledningsvis spør VG hva hans største talent er. Han svarer at det har vært treningsviljen. Ifølge hans tidligere trener Einar Witteveen, «og fatter'n», var han ikke et ski-talent. Han er mer et produkt av trening og hardt arbeid.

Han sier at broren fikset det – ski-kjøringen – fra første stund.

KLAR: Henrik Kristoffersen Foto: FRODE HANSEN , VG

– Men han hadde ikke viljen, sier Henrik Kristoffersen.

Lars Kristoffersen sier at den viljen alltid har vært der, enten det har vært snakk om motocross, klatring, sykling eller ishockey ...

– Er det derfor det ble konflikt?

– Jeg er nok litt sta. Vi er alle forskjellige mennesker, svarer Henrik Kristoffersen.

Bakgrunn: – Henrik er oppgitt og forbannet

Han sier også at han er en bråsint type. Men ikke langsint. Han er ikke sur så lenge. Han var ikke flink til å legge ting bak seg. Han beskriver det slik: Det var som å ha et glass fylt med væske, og aldri klare å tømme det. Men nå har han lært av det, gjentar han.

– Du er blitt misforstått på grunn av din sterke vilje?

– Det er vanskelig å svare på om viljen min er misforstått. Jeg prøver å være meg selv. Mitt beste jeg er når jeg er i stabilt godt humør. Da kjører jeg best på ski. Jeg er genuint interessert i alpint, svarer han.

Han tenker imidlertid ikke på Sölden; OL-sesongens verdenscupåpning i storslalåm om en måned. Årsaken til at han fortrenger den, er ikke at det da kanskje vil hvile et ekstra press på ham etter fjorårets og forrige sesongs konflikt. Nei, det er at det er «det samme hvert år». Han er kort og godt veldig nervøs foran hver sesong-premiere, nå gjelder det å trene og å stå på ski.

– Hvis det ikke hadde vært OL-sesong, kunne det da tenkes at du fortsatt hadde stått utenfor landslaget?

– Nei. Det har jeg ikke tenkt over. Det tror jeg faktisk vi ikke har snakket om. Verdenscupen er like viktig som OL for en alpinist. Å vinne verdenscupen sammenlagt og det å vinne OL-gull, er nesten like mye verd. Hvis jeg måtte velge, vet jeg ikke hva jeg ville valgt – OL-gull eller verdenscupen sammenlagt, svarer Henrik Kristoffersen.

Bakgrunn: Fikk foreløpig Redd Bull-nei

Spjælingen fra Rælingen, som han av naturlige grunner er blitt kalt, veide 68 kilo i mai 2016 etter å ha fått operert bort mandlene. I løpet av det året kom han opp i 73 til 74 kilo. I sommer viste pilen 79,8 kilo, men det vippet aldri over 80. Matchvekt nå: 77-78, «sånn jevnt».

Venner som ikke har sett ham på en stund, bemerker at han har lagt på seg. Om to til tre år har han som mål å ligge på mellom 80 til 85 kilo. Økt muskelvolum som følge av styrketrening skal sørge for at i større grad skal klare å stå imot trykk og slag i storslalåm. Vektøkningen skal gjøre ham mer brutal.

– Jeg har vært litt pjuskete i storslalåm, forklarer han.

Henrik Kristoffersen sier «å jo, da», det kan til tider være slitsomt å ha faren rundt seg stort sett hele tiden. Men ting er jo slitsomt til tider, og Lars har fulgt ham siden han ble født.

MANGE TING: Alpinisten sørger for å få med seg et bredt utvalg av ski til Geilo. Foto: Frode Hansen , VG

– Tror jeg, tilføyer Henrik Kristoffersen og smiler bredt under bremmen på capen.

– Faren din vil alltid være faren din, og det er viktig å ha noen der som et holdepunkt. Han vet hvilke knapper han skal trykke på. Han har vært gjennom alle nivåene i alpinsirkuset, sier han og understreker at et tett utøver/forelder-forhold ikke er uvanlig i alpinsporten.

Henrik Kristoffersen har hatt østerrikske Salzburg som bostedsadresse siste halvannet år. Han har cirka 220 reisedager i året. Han har kjæreste. Hun heter Tonje Barkenes. De har kjent hverandre lenge.

– Vi har det veldig bra nå, sier Henrik Kristoffersen.