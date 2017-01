Alpinfenomenet Henrik Kristoffersen (22) suste søndag inn til den klareste verdenscupseieren i slalåm på 15 år. Men det er faktisk én nordmann som har vunnet med større margin.

Og han er veldig rask med å påpeke én ting når VG tar kontakt:

– Jeg var ikke så god som Henrik.

Henrik Kristoffersen sjokkerte verdenseliten, og særlig erkerival Marcel Hirscher, da han kom i mål etter den andre slalåmomgangen i sveitsiske Adelboden søndag ettermiddag.

Klokken viste at 22-åringen fra Rælingen var 1,83 sekunder bedre enn nærmeste konkurrent. Tredjemannen Hirscher så nærmest rystet ut der han sto i målområdet. Det var den største seiersmarginen i verdenscupen i slalåm på 15 år. På samme sted i 2002 vant den amerikanske alpinlegenden Bode Miller med 1,92 sekunder.

– Å stå på toppen, vite at du er helt alene og se «1,83» omgitt av grønt når du kommer i mål … Det er en kul følelse, det, forteller Kristoffersen, gårsdagens «Svingenes Herre», til VG bare noen minutter etter at han ble dopingtestet i Sveits.

En skulle tro at det måtte være den største seiersmarginen blant de 29 verdenscupseirene Norge kapret siden 1989.

Men nei da.

– Voldsomme skrik

OVERLEGEN: Ole Kristian Furuseth smiler i målområdet etter tosekundersseieren i slalåmrennet i Madonna di Campiglio 18. desember 1990. Foto: Per Nygård , VG

Da Ole Kristian Furuseth vant i Madonna di Campiglio 18. desember i 1990, for drøyt 26 år siden, var det med spinnville 2,08 sekunder. Kristoffersens triumf søndag er den bare den nest klareste seieren i verdenscupen i norsk slalåmhistorie.

– Det er en litt artig historie det der, begynner Furuseth.

– Jeg hadde kjørt i Sestriere helgen før. Ledet med syv-åtte tideler på Alberto Tomba (slalåmlegenden) før annenomgangen. Så tok han meg. Jeg vet ikke hva jeg gjorde, han slo meg med noen tideler. I Madonna uken etter kjørte Tomba ut som nummer to i den andre omgangen. Jeg var nummer 1. Underveis i løpet hans hørte jeg voldsomme skrik og skrål fra publikum. Jeg tenkte han hadde kjørt innmari bra. Jeg ledet med kanskje fem tideler fra første omgang, sier Furuseth.

Norske verdenscupseirer i slalåm gjennom tidene (med seiersmargin): 5. mars 1989:

Ole Kristian Furuseth (Furano, Japan) +1,39 18. desember 1990:

Ole Kristian Furuseth (Madonna di Campiglio, Italia) + 2,08 22. desember 1990:

Ole Kristian Furuseth (Kranjska Gora, Jugoslavia) +0,15 17. desember 1991:

Finn Christian Jagge (Madonna di Campiglio, Italia) +0,09 9. januar 1994:

Finn Christian Jagge (Kranjska Gora, Slovenia) +0,05 19. mars 1995:

Ole Kristian Furuseth (Bormio, Italia) +0,26 1. desember 1996:

Tom Stiansen (Breckenridge, USA) +0,16 15. mars 1997:

Finn Christian Jagge (Vail, USA) +0,12 15. desember 1997:

Finn Christian Jagge (Sestriere, Italia) +0,34 1. mars 1998:

Ole Kristian Furuseth (Yongpyong, Sør-Korea) +0,67 14. desember 1998:

Finn Christian Jagge (Sestriere, Italia) +0,06 28. februar 1999:

Finn Christian Jagge (Ofterschwang, Tyskland) +1,05 13. desember 1999:

Finn Christian Jagge (Madonna di Campiglio, Italia) +0,23 16. januar 2000:

Kjetil André Aamodt (Wengen, Sveits) +0,52 19. mars:

Ole Kristian Furuseth (Bormio, Italia) +0,38 11. desember 2000:

Hans-Petter Buraas (Sestriere, Italia) +0,29 29. februar 2004:

Truls Ove Karlsen (Kranjska Gora, Slovenia) +0,08 18. januar 2014:

Henrik Kristoffersen (Schladming, Østerrike) +0,18 16. november 2014:

Henrik Kristoffersen (Levi, Finland) +0,12 15. mars 2015:

Henrik Kristoffersen (Kranjska Gora, Slovenia) +0,24 13. desember 2015:

Henrik Kristoffersen (Val d’Isere, Frankrike) +1,09 22. desember 2015:

Henrik Kristoffersen (Madonna di Campiglio, Italia) +1,25 10. januar 2016:

Henrik Kristoffersen (Adelboden, Sveits) +0,06 17. januar 2016:

Henrik Kristoffersen (Wengen, Sveits) +0,30 24. januar 2016:

Henrik Kristoffersen (Kitzbühel, Østerrike) +0,03 26. januar 2016:

Henrik Kristoffersen (Schladming. Østerrike) +0,61 11. desember 2016:

Henrik Kristoffersen (Val d’Isere, Frankrike) +0,75 22. desember 2016:

Henrik Kristoffersen (Madonna di Campiglio, Italia) +0,33 8. januar 2017:

Henrik Kristoffersen (Adelboden, Sveits) +1,83

– Men så viste det seg at han hadde kjørt ut, så jeg bare dundret til.

Furuseth vant med 2,08 sekunder. Foran svenske Thomas Fogdö. Og legenden Marc Girardelli. Lasse Kjus kom på niendeplass.

Fort i sakte film

Hvordan føles det, i løypen og rett etterpå, når du knuser verdenseliten så til de grader?

– Når du er i god form, føles det ikke ut som det går fort. Det går i «slow motion». Du har full kontroll og kan bare justere bitte litt. Øke eller holde igjen. Det var i alle sånn for meg, beskriver Furuseth, som står med seks verdenscuptriumfer i slalåm og tre i storslalåm.

I dag er han bosatt i Oslo, er selvstendig næringsdrivende og driver en rekke bolig- og hytteprosjekter på Jessheim, Gaustablikk og Kvitfjell. For to dager siden fylte han 50 år. Den ble feiret på best mulig vis, ifølge ham selv: på Kvitfjell, på ski og i hytte med den nærmeste familien.

Han har fortsatt stor glede av å suse nedover alpinbakker – og følge med de norske i dagens verdenscupsirkus. Særlig Henrik Kristoffersen.

– Han er en fantastisk skiløper. En tøffing! Jeg har stor respekt for at han gjør utenfor løypen. Jeg synes det er modig gjort. Det er det som kjennetegner de beste, at de bryner seg her og der og går litt nye veier, sier Furuseth og siktet til Kristoffersens pågående sponsorkonflikt med Norges Skiforbund.

– Kunst på høyt nivå

Finn Aamodt, far til den norske alpinlegende med fornavn Kjetil-André, blir nesten salig når VG ber ham si sin mening om det Kristoffersen gjorde i Adelboden søndag.

– Det er Ingemar Stenmark-tendenser over en sånn utklassing. Det er kunst på høyt nivå, sier Aamodt, som i dag er ansatt som coach ved Olympiatoppen.

– Nå begynner han faktisk å bli en legende. Men han har litt igjen. Det er noen mesterskapsmedaljer å kjempe om. VM i februar blir spennende. Og så må han bli bedre i storslalåm, så alt er ikke rosenrødt. Det store målet må være å ta den store kula, som Hirscher har gjort de siste årene. Da er du verdens beste alpinist.

Jakter ny klassiker-triumf

I fjor skrev Kristoffersen seg inn i historiebøkene da han knuste verdenseliten i januar-klassikerne Adelboden, Wengen, Kitzbühel og Schladming i løpet av tre sensasjonelle uker.

Etter et av fire renn har han nå muligheten til å gjøre det igjen.

– I fjor klaffet det meste. Jeg tror ikke jeg skal forvente å gjøre det i år. Kjører jeg mine to beste omganger i livet og blir nummer fem, skal jeg ikke klage, sier Kristoffersen, før han legger til med et smil:

– Men de to beste omgangene i mitt liv er kanskje litt bedre enn en 5. plass akkurat nå, da.

Norske slalåmhelter om Kristoffersen:

TOM STIANSEN (46):

Verdensmester i slalåm (1997), 1 verdenscupseier.

Foto: Eskil Wie Furunes , VG

– Hvis han fortsetter som nå, blir han den beste norske alpinisten gjennom tidene. Å matche Lasse Kjus og Kjetil André Aamodt i antall OL- og VM-medaljer skal noe til når du bare kjører to disipliner, men å dominere i en disiplin slik han gjør, har vi aldri sett før. Han er den beste slalåmkjøreren Norge noen gang har hatt. Det er det ingen tvil om.

HANS-PETTER BURAAS (41):

Olympisk mester i slalåm (1998), 1 verdenscupseier.

Foto: Frode Hansen , VG

– Henrik har 100 prosent snøkontakt hele tiden. Så bruker han beina som han skal: Som støtdempere. Det er en veldig spesiell måte å bruke beina på. Du skal være følsom og sterk samtidig. Det er en unik gave Henrik har.

FINN CHRISTIAN JAGGE (50):

Olympisk mester i slalåm (1992), 7 verdenscupseirer.

Foto: Line Møller , VG

– Han er den beste slalåmkjøreren Norge noen gang har hatt. Det Kristoffersen gjorde i Adelboden, var en maktdemonstrasjon. Han har tatt det tekniske et hakk videre. Hirscher sier det bra: Kristoffersen er nå mannen å måle seg med i slalåm. Han kjører annerledes, han kjører bedre, han kjører raskest. De andre gjør feil. Han gjør ikke det.