Bjørndalen støtter Kristoffersen: – Imponerende at han tør gå så langt

SJUSJØEN (VG) Ole Einar Bjørndalen (42) skjønner godt at Henrik Kristoffersen (22) velger å ta kampen mot skiforbundet for å få lov å kjøre med personlig sponsor på hjelmen.

– Det er tøft. Imponerende at han tør gå så langt. Men jeg skulle gjerne sett at dette skjedde i vår, slik at det ikke ville påvirke sesongen. Nå sliter han jo med å kjøre neste renn, så det er en kinkig situasjon, sier Bjørndalen.

Det har gått en uke siden det ble kjent at Henrik Kristoffersen saksøker Norges Skiforbund. Bakgrunnen er at han ønsker å profilere sponsorgiganten Red Bull på hjelmen sin, slik Aksel Lund Svindal gjør. Problemet er at hjelmplassen er solgt til Telenor - Svindal har dispensasjon til å promotere energidrikkprodusenten når han konkurrerer, Kristoffersen ønsker det samme.

Men skiforbundet har sagt nei. Bjørndalen har fått med seg saken via media, og forstår at 22-åringen velger å ta opp kampen.

– Jeg skjønner ham veldig godt. Han tenker utvikling, og føler kanskje at de beste kjørerne i verden har bedre muligheter til å utvikle seg enn hva han har. Jeg har ikke snakket med ham, men om det er der han føler saken ligger, vil han selvsagt pushe på dette, sier skiskytterveteranen.

KAOS I SESONGSTARTEN: Henrik Kristoffersen står over helgens renn i finske Levi på grunn av turbulensen mellom ham og skiforbundet. Foto: , Helge Mikalsen, VG

– Norge er sært



For skiskytterne er situasjonen ganske annerledes. De har tre merker de kan selge, i tillegg til blant annet plass på våpen. Bjørndalen forteller at han tidligere har kjempet knallhardt med sitt eget forbund for å få mulighet til å selge private sponsorer.

– I Norge er det et ganske sært i forhold til dette. Alle konkurrenter vi har, har fem-seks merker de kan selge selv på drakten sin. Men Norge er mer privat driftet enn en del andre nasjoner, hvor det er mer statlig eid, mer militært. Forskjellene er store.

Kristoffersen fikk beskjed fra skistyret i forrige uke om at han ikke ville få tillatelse til å kjøre med sin egen sponsor på hjelmen. Det førte til at han reiste hjem fra landslagets samling på Geilo, og valgte å stå over også den neste, i Sverige.

Denne helgen skal verdenscupsirkuset kjøre i finske Levi, en bakke Kristoffersen vant i for to år siden. Men 22-åringen trenger ro etter den turbulente perioden, og har varslet at han står over. I mellomtiden trener han alene, mens saken raser og møter både støtte og kritikk. Pappa Lars Kristoffersen uttalte tirsdag til VG at det går opp og ned med slalåmspesialisten.

– Henrik får det jo med seg, selv om han prøver å unngå å lese om dette. Han scroller jo ikke rundt på alt som er. Men det er tungt at folk mener han er grådig, når de faktiske forhold er annerledes.

Utviklingspotensialet



Bjørndalen har gjennom hele sin karriere vært ekstremt opptatt av utvikling. Det er nettopp dette han tror motiverer Kristoffersen også.

– Det som er spennende med ham, er at han sulter ikke. Dette gjør han ikke på grunn av det økonomiske. Det sportslige er det viktigste, utviklingsmulighetene. Men det er synd partene ikke har kommet i dialog tidligere, sier 42-åringen.

– For oss utøvere er det utvikling som drifter oss hele tiden. Det er det vi brenner for, det vi jakter etter. Det han har prestert i slalåm, er helt enormt. Når han ser slike muligheter som den han har nå, tør han ikke la det gå fra seg. Han ser det er et utviklingspotensiale han ikke får utnyttet, og jeg tipper det er det han sliter med, sier Bjørndalen.