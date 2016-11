Alpinsjef: Lagkompiser føler seg urettferdig behandlet av Kristoffersen

Henrik Kristoffersen (22) har savnet støtte fra lagkameratene i den betente konflikten med Norges Skiforbund (NSF). Nå forteller landslagssjef Christian Mitter at ikke alt er rosenrødt i alpingjengen.

– Jeg har inntrykk av at utøverne syns det er urettferdig at Henrik nå setter fokus på sine lagkamerater i denne saken. De har ikke hatt noe ønske om å være part i saken, og det bør Henrik respektere. Lagfølelsen og fellesskapet på alpinlandslaget er større enn enkeltpersoner, skriver Mitter i en mail til VG, på spørsmål om hva hans egne utøvere synes om Kristoffersens intervju med NRK sist uke.

Savnet støtte i konflikt



DA FORHOLDET VAR PERFEKT: Henrik Kristoffersen (foran) er den store stjernen under et verdenscuprenn i januar 2016. Men lagkompisene (fra bak venstre) Leif Kristian Haugen, Jonathan Nordbotten og Sebastian Foss-Solevåg følger like etter og fortsatt en del av landslaget. Foto: Roy Freddy Andersen , VG

Der fortalte slalåmesset at han føler på manglende støtte fra kompisene på landslaget, mens han nå står midt i en konflikt med sitt eget særforbund.

Han har saksøkt skiforbundet fordi han ønsker å profilere sponsorgiganten Red Bull på sin egen hjelm. Dette får blant annet Aksel Lund Svindal lov til. Et ferskt styrevedtak i Norges Skiforbund hindrer imidlertid Kristoffersen i dette, og nå kan hele konflikten havne i retten.

– Jeg har rett og slett ikke hørt et ord fra noen av de jeg er på verdenscuplag med etter dette. Jeg føler meg ikke dolket i ryggen på noen måte, men jeg føler ikke jeg har så stor støtte fra de jeg faktisk prøver å hjelpe, fortalte Kristoffersen, og svarte følgende på hva han syntes om det.

– Det synes jeg er trist, for å være helt ærlig. At de prøver å holde denne saken utenfor er greit, men jeg er også et menneske oppe i dette, og at de jeg da anser som vennene mine ikke engang spør hvordan det går med meg, ser jeg litt tungt på.

Hevdet å være uberørt av Kristoffersen-saken

Kristoffersens far forteller i dagens VG at sønnen trener barmark hjemme i Norge for å få ro og fred. Samtidig er lagkompisene i slalåmlaget på treningsleir i Sverige. De gjør sine siste forberedelser til rennet i finske Levi til helgen.

Da VG snakket med slalåmkjører Jonathan Nordbotten tirsdag hevdet han at resten av laget «ikke hadde lagt noe merke til» Kristoffersen-saken, og at «de hadde trent og gjort akkurat som før». Nordbotten henviste for øvrig til kommunikasjonssjef Espen Graff for de aller fleste spørsmål.

LANDSLAGSSJEF FOR HERRENE: Christian Mitter, her fra Kitzbühel-rennene i januar 2016. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Ville tatt opp problemer internt



Mitter er imidlertid den som er tettest på alpingutta nå. Han er landslagssjef for herrenes verdenscuplag og forteller at skiforbundet på ingen måte har ilagt Kristoffersens lagkamerater munnkurv, men at Nordbottens uttalelser kun handler om at utøverne nå vektlegger å fokusere på arbeidsoppgavene frem til det braker løs i Finland.

På spørsmål om hvordan han mener Kristoffersens stikk til lagkameratene passer inn i forestillingen om alpinlandslaget som et lag med stor L, svarer Mitter:

– Alpinlandslaget er et landslag med stor L, i en individuell sport. Jeg syns at selvfølgelig at det hadde vært bedre om han tok det internt i laget.

