Henrik Kristoffersen henter rådgiver til utenomsportslige saker

Henrik Kristoffersens (23) far Lars Kristoffersen bekrefter at han vil bruke rådgiver Rune Brynhildsen som «sparringpartner» i forbindelse med utenomsportslige saker – hvis det skulle oppstå behov for det.

– Jeg kan bekrefte at han vil være en samtalepartner og sparringpartner, dersom det skulle bli behov for det når det gjelder utenomsportslige saker, understreker Lars Kristoffersen overfor VG.

Henrik Kristoffersen vant OL-bronsemedalje i slalåm i Sotsji for snart fire år siden og dominerte disiplinen i verdenscupen forrige sesong.

– Løpende oppdrag

Men forholdet til Norges Skiforbund og alpinlandslaget har vært konfliktfylt på grunn av uenighet knyttet til personlige sponsoravtaler.

Rune Brynhildsen, som har jobbet for blant andre avdøde Alexander Dale Oen, Cecilia Brækhus og Eirik Verås Larsen, og i lengre tid har vært engasjert av løperfamilien Ingebrigtsen, bekrefter at han har «innledet et samarbeid» med Team Kristoffersen.

På spørsmål om hva samarbeidet vil bestå i, svarer Brynhildsen at han skal fungere som samtalepartner, sparringpartner og rådgiver.

– Når Team Kristoffersen har behov for det, understreker også han.

Brynhildsen forteller at de startet «dialogen» før ferien, og at han skal ta seg av media-håndtering, opptredener og bevisstgjøring. Han sier at oppdraget ikke har et start eller sluttpunkt. Det er løpende, som han uttrykker det.

Lars Kristoffersen vil i sakens anledning ikke gi uttrykk for mer enn det han gjør innledningsvis. Han er imidlertid opptatt av å fremheve det sportslige.

Tre uker på bre

For øyeblikket foregår det på breen i sveitsiske Saas-Fee, der han har sett sin sønn Henrik Kristoffersen stå på ski siden 3. september. Planen er at de to skal være der, godt over 3000 meter over havet, til 26. september.

Lars Kristoffersen forteller at vekkerklokken ringer 04.20, slik at de skal rekke gondolens 05.10-avgang opp på breen. Årsaken til at de står opp i det dagen gryr, er ønsket om å utnytte nattefrosten.

Den sørger for at underlaget er hardt nok for et skikkelig treningsutbytte.

Etter den drøyt tre uker lange treningsleiren i Sveits, vil Henrik Kristoffersen ta tre dager pause, ifølge Lars Kristoffersen.

PS! Verdenscupen i alpint starter med storslalåm for kvinner og menn i østerrikske Sölden 28. og 29. oktober.