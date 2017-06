GARDERMOEN (VG) Han var den eneste kandidaten. Ola Evjen (54) ble klappet inn som ny leder for alpinkomiteen på lørdagens ekstraordinære skiting.

– Jeg ble spurt om å ta jobben, flere oppfordret meg til det. Så trengte jeg definitivt litt tid på å bestemme meg. Det er en stor oppgave som skal passe sammen med familie og jobb, sier Evjen til VG.

Satt i valgkomiteen

Nå starter han altså på ryddejobben i alpinkomiteen. Den siste tiden har det vært en offentlig skittentøysvask hvor blant annet flere ledere trukket seg fra sine verv, i tillegg har sponsorsjefen sluttet. Regnskapene de seneste årene har også vært røde.

Lørdagens ekstraordinære skiting gikk derimot som et glovarmt strykejern, og de eneste kandidatene, Evjen og Bjarne Neteland (nestleder), ble klappet inn av de stemmeberettigede.

– Det viktige for meg nå er å bygge alpin-Norge tilbake til der vi var, vi skal være samlet og må jobbe med å få bedre økonomiresultater. Også skal vi bygge videre på de gode, sportslige resultatene, sier Evjen, som tidligere satt i valgkomiteen til alpintkomiteen.

Da han i vår ble foreslått som en kandidat til vervet måtte han rett ut fra valgkomiteen. Valgkomiteens leder, Sverre Seeberg, sa fra talerstolen lørdag at han trodde det skulle bli lett, men at det hadde vært utfordrende å finne kandidater som hadde kapasitet og som var egnet til jobben. Fire forslag kom inn, men til slutt sto bare Evjen tilbake.

– Skistyret er ikke fornøyd

VG vet at det ble jobbet for å få frem flere kandidater helt frem til kvelden før valget, men at dette ikke førte frem. Den nyvalgte lederen sier han opplevde stor støtte på fagmøtet for alpint i forkant av valget.

Skipresident Erik Røste innrømmer at de har vært gjennom en krevende periode.

– Det viktige nå er å få bedre rutiner knyttet til økonomikontroll og bruke positiv energi på å utvikle norsk alpinsport videre, sier Røste til VG.

– Han må kanskje levere pluss i regnskapene fremover?

– Skistyret er ikke fornøyd med at alpint gikk med underskudd i fjor. Økonomien blir viktig å ha kontroll på fremover.

– Hvordan skal du snu økonomien, Evjen?

– Fortløpende kontroll og ha fokus på rutinene.

– Forgjengeren din trakk seg i vinter, blant annet på grunn av dårlig samarbeid med ledelsen i Norges Skiforbund. Hvordan blir ditt samarbeid med dem?



– Jeg har bare sett det fra utsiden. Jeg ser frem til et godt samarbeid. Vi skal jobbe som et team. Jeg har ikke detaljkunnskaper rundt alt det som har skjedd, så det blir feil av meg å kommentere mer, svarer Evjen, som også har sittet i alpinkomiteen i Sør-Trøndelag de siste ti årene.

– Det er ikke uvanlig

Evjen ønsker ikke å utdype hvorfor han tror det har vært så mange uroligheter og bråk i norsk alpint. Røste mener helgens valg viser at folk nå står samlet.

– Var det vanskelig å finne en egnet kandidat?

– Det var mange innspill. Det viser at det er et stort engasjement. Valgkomiteen har gjort en god jobb og har fått forbundet til å samle seg om disse to, svarer Røste.

– Er det vanlig at man henter en ny leder fra valgkomiteen?

– Det er ikke uvanlig, det har skjedd tidligere. Det er litt tilfeldig denne gangen. Det viktigste er at man er ryddig i prosessen, han trådde ut av valgkomiteen med en gang han ble spilt inn, avslutter Røste.

