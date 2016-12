Marte ble vitne til svenske Annas stygge skicrossfall

Den norske skicrosseren Marte Gjefsen (27) ble nærmeste øyenvitne da hennes svenske venninne Anna Holmlund (29) falt og slo hodet stygt forrige mandag.

– Nå krysser jeg bare fingrene for Anna. Vi begynte helt likt å kjøre skicross og har hatt mye kontakt, spesielt det siste året, siden vi har samarbeidet med svenskene, sier Gjefsen til VG, på juleferie hjemme i Sandnes.

Den svenske stjernen, med bronse fra OL, holdes fremdeles i kunstig koma etter ulykken i italienske Innichen. Situasjonen ble 1. juledag omtalt som «uforandret».

Den siste medisinske oppdateringen er fra tirsdag kveld, da den svenske landslagslegen Jakob Swanberg forklarte at det var foretatt en tredje røntgenundersøkelse av hjernen og at resultatet var nedslående. «Skader som man ikke har kunnet se før, har man nå oversikt over, og de er dessverre utbredte», uttalte Swanberg.

SVENSK STJERNE: Anna Nordlund jubler etter en verdenscupseier i Arosa i Sveits i mars i år. Foto: GETTY IMAGES

Det norske og det svenske forbundet inngikk et samarbeid foran denne sesongen. Sammen med Marius Heie Mæhle trener og konkurrerer Marte Gjefsen med det svenske landslaget.

– Vi har de samme trenerne og har vært sammen hele sesongen, så vi kjenner hverandre veldig godt, sier Gjefsen.

Det var tre jenter som kjørte sammen i det skjebnesvangre treningsheatet; Gjefsen, Sandra Näslund og Anna Holmlund.

– Anna var bare uheldig og kom i ubalanse på en kul. Det var ingen spesielt farlig plass i løypa. Det så ikke så ille ut, det var et vanlig fall, slike som skjer i denne idretten. Men hun hadde maksimal uflaks da hun falt.

– Skjønte dere raskt at det var alvorlig?

– Nei, men det tok ikke lang tid før luftambulansen kom. Først på kvelden fikk vi vite hvor alvorlig det var.

Marte Høie Gjefsen under Skiforbundets presentasjon foran forrige sesong. Foto: NTB SCANPIX

Holmlund ble fløyet til Bolzano, der hun fremdeles befinner seg, på «Ospedale di Bolzano». Foreldrene Margareta og Lars reiste ned med en gang.

– Vi vet at hun er på et veldig bra sykehus, og det er betryggende, sier Marte Gjefsen. Sammen med de svenske løperne valgte hun å gjennomføre Verdenscup-rennene i forrige uke, etter Holmlunds fall. Gjefsen ble nummer 12 på tirsdag og åtte på onsdag.

– Skicrosseren Anna hadde ønsket at vi skulle gjennomføre konkurransene, sier Gjefsen, som vant X Games i 2012 og som deltok i OL både i 2010 (kvartfinale) og i 2014 (8-delsfinale). Den norske jenta er nummer ti i Verdenscupen denne sesongen. Anna Holmlund vant det første rennet, og ligger på sjetteplass selv om hun altså ikke var med i de to siste.

– Hvordan har julen vært etter denne hendelsen?

– Spesiell. Det har ikke vært de beste forutsetningene for å feire. Det er vanskelig ikke å tenke på Anna. Samtidig har det vært godt å komme hjem.

Marte Gjefsens neste konkurranse er i italienske Watles om tre uker.

– Dette er en risikosport, blir du redd etter en slik ulykke?

– Nei, jeg prøver ikke å tenke på det. Jeg har respekt for idretten, men dette var et uhell, og de kan skje overalt.