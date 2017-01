Forbannet Jansrud etter skandalerenn i Wengen

Kjetil Jansrud (32) vant kombinasjonen i Wengen for et år siden. I dag bommet han fryktelig - og gikk rett i strupen på arrangøren.

- Det er umulig. Det bremset hele tiden. Det lå fem centimeter nysnø i løypa. Det er veldig frustrerende når det snør så mye, sier Kjetil Jansrud til TV 2.

Han påpekte at han vanligvis ikke klager. Men nå kom han med skarp kritikk av arrangøren i Wengen. Og det internasjonale skiforbundet (FIS).

– Jeg mister håpet i forhold til de som styrer. Jeg hadde håpet på like muligheter, men da må de sende oss ut med kortere startintervaller. Det er lite å gjøre med været, men det må være like forhold. Ikke ofte jeg klager, men nå var det på tide, sier Kjetil Jansrud.

Les også: Jansrud trikset med skoene – vant i Val d'Isere

Han ble spurt om han bommet på skivalget noe han benektet.



– Det var bare snøen. Dette hadde ikke noe å gjøre med skivalget, sier Jansrud.

Aleksander Aamodt Kilde som startet etter Jansrud var også sjanseløs - og havnet langt bak. Det samme skjedde flere av favorittene. Blant annet Carlo Janko (Sveits). Han presset frem et smil da han var nesten tre sekunder etter.

Niels Hintermann (Sveits) startet tidlig, leder rennet nå, og gliser på «leaderboard». Han har aldri vært bedre enn nummer 21 i noe verdenscuprenn tidligere.

Norge vant alle tre øvelser i Wengen for ett år siden. Jansrud vant kombinasjonen. Aksel Lund Svindal utfor. Og Henrik Kristoffersen slalåm.

Oppladningen til rennet var kanskje ikke den beste for det norske laget. Aksel Lund Svindal reiste fra Wengen. 34-åringen sliter med kneet etter skrekkfallet i Kitzbühel for et år siden. Han reiser hjem til Norge i dag.



I Oslo venter undersøkelser som vil konstatere om han kan fortsette sesongen eller ikke. De resterende verdenscuprennene – og neste måneds VM kan nå ryke.

Svindal har gjort et sensasjonelt comeback i den alpine verdenscupen. I forrige måned var han tre ganger på pallen i fartsøvelsene. Han kjørte treningsomgangene i Lauberhorn-løypa, men kom ikke til start i dag.

Lest denne?: Lund Svindals sesong kan være over

VG oppdaterer saken