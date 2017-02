ST. MORITZ (VG) Det har vært en flyulykke mellom de to storslalåmomgangene under alpin-VM i St. Moritz.

Under et flyshow mellom de to storslalåmomgangene i alpin-VM i St. Moritz traff et av oppvisningsflyene en kamerakabel, og kuttet kabelen. Kabelen skal ha truffet stolheisen der flere av alpinistene satt.

– Alle de norske var på toppen og hadde fått gjennomført besiktigelsen på vanlig måte. Både Henrik Kristoffersen og Leif Kristian Haugen slapp unna å sitte fast i heisen. Flere i det norske støtteapparatet satt faktisk fast i heisen i et kvarters tid. Det opplyser Espen Graff til VG.

Mens de norske utøverne slapp unna, var det andre lags utøvere som satt fast i heisen som følge av dette.

– Marcel Hirscher satt fast i heisen, opplyser stjernens pressetalsmann Stefan Illek til VG.

tbb2833f.jpg - DRAMATIKK I MÅLOMRÅDET: Etter at en kamerakabel ble kuttet av et oppvisningsfly i St. Moritz, falt det deler ned i målområdet i forkant av finaleomgangen i dagens storslalåm. Foto: Ruben Sprich , Reuters

- Vi står rett under kameraene. Hadde vi stått her i det kameraet gikk i bakken hadde vi kanskje fått det i hodet, og hadde vi fått det kameraet i hodet hadde vi kanskje ikke overlevd, sier Kjetil André Aamodt på NRKs direktesending fra rennet.

Han anslår at østerrikeren ble sittende fast mellom 10 og 15 minutter.

Det var Swiss Air Force som hadde oppvisning. Ny start for rennet skal være klokken 13.30.



Saken oppdateres!