ST. MORITZ (VG) En kabel ble kuttet da flere fly holdt oppvisningsshow over VM-løypen i St. Moritz. Det førte til at et kamera deiset i bakken i målområdet – ikke langt unna publikum.

Den avkappede kabelen traff stolheisen, der det satt flere alpinister.

– Under flyshowet traff piloten kabelen, ødela den, og et kamera falt ned. Ingen ble skadet. Flyet landet trygt og politiet og militæret skal etterforske saken videre.

Det ble sagt i en kort melding fra Roman Ruegg, talsmann for det lokale politiet. Meldingen ble gitt på engelsk og tysk foran hele det internasjonale pressekorpset. Talsmannen ville ikke ta spørsmål fra det tallrike pressekorpset i St. Moritz.

KUNNE GÅTT GALT: Her faller et av de hengende kameraene ned i målområdet i St. Moritz. Heldigvis befant ingen seg i området. Foto: SKJERMPDUMP, NRK.

Ingen skader



– Alle de norske var på toppen og startet besiktigelsen på vanlig måte. Både Henrik Kristoffersen og Leif Kristian Haugen slapp unna å sitte fast i heisen. Flere i det norske støtteapparatet satt faktisk fast i heisen i et kvarters tid, opplyser Espen Graff til VG.

Mens de norske utøverne slapp unna, var det andre lags utøvere som satt fast i heisen som følge av dette.

– Marcel Hirscher satt fast i heisen, opplyser stjernens pressetalsmann Stefan Illek til VG. Han anslår at østerrikeren ble sittende fast mellom 10 og 15 minutter.

– Vi står rett under kameraene. Hadde vi stått her i det kameraet gikk i bakken hadde vi kanskje fått det i hodet, og hadde vi fått det kameraet i hodet hadde vi kanskje ikke overlevd, sier Kjetil André Aamodt på NRKs direktesending fra rennet.

