FIS-sjefen: Kvitfjell kunne mistet verdenscupen

Alpinsjef Markus Waldner bekrefter overfor VG at han kvelden før Kvitfjell-utforen forrige uke ga arrangøren tydelig beskjed om at de kunne bli fratatt verdenscupen hvis de ikke skjerpet seg og forholdene umiddelbart ble bedre.

– Jeg gjorde det helt klart. De måtte reagere med en gang, svarer Markus Waldner – på spørsmål fra VG om Kvitfjell risikerte å miste verdenscupen neste år og årene deretter.

– Men de reagerte, og nå er det i orden. De er tilbake. Men de lekte med ilden denne gangen, tilføyer Det internasjonale skiforbundets (FIS) renndirektør for alpint.

– Vi aksepterer kritikken, selv om den var litt røffere enn vi ville tro. Men det var noe i den, sier Svein Mundal, leder av organisasjonskomiteen i Kvitfjell, til VG.

ALPINSJEF: Østerrikeren Markus Waldner. Foto: Peter Schneider , AP

Degradering til E-cup



I et intervju med den østerrikske avisen Kronen Zeitung som ble publisert torsdag kveld for fem dager siden, uttalte Markus Waldner at arrangementet i Kvitfjell lå langt under akseptabelt nivå – og at han hadde lest organisasjonskomiteens leder, Svein Mundal, «teksten».

Overfor VG utdyper han kritikken, som – understreker han – faktisk kunne ha resultert i at Kvitfjell var blitt avskiltet som verdenscuparrangør i alpint. OL-arenaen i Ringebu har vært fast verdenscuparrangør siden 1993 og har status som en av fem såkalte klassikere i alpinkonkurransenes øverste sjikt.

Leste du denne? Jansrud historisk god i Kvitfjell

– Torsdag kveld var jeg veldig klar på at det ikke holdt en nødvendig standard. Jeg sa at dette er «høyeste liga» og dere må levere. Hvis ikke, vil det få alvorlige konsekvenser og dere kan spille i 2. divisjon, forteller Markus Waldner.

Han forklarer at det ville betydd degradering til europacupstatus, og at det i praksis kunne vært gjeldende allerede fra neste år – selv om Kvitfjell er oppført som verdenscuparrangør i FIS-kalenderen hvert år frem til og med 2021.

– Kalenderen er ikke vedtatt bekreftet. Det er mulig å endre den. Men de forbedret seg raskt og rennene ble bra. Neste år passer det bra med Kvitfjell fordi det er lagt til helgen før verdenscupfinalen i Åre, sier Markus Waldner.

– Tatt på sengen



Svein Mundal sier at FIS-sjefen allerede fredag ga uttrykk for at han var fornøyd med tingenes tilstand, og at organisasjonskomiteen og arrangementet ble belønnet med «trampeklapp» lørdag.

– Vi var veldig godt forberedt forrige lørdag. Men så fikk vi to snøfall mandag og tirsdag. Vi hadde for lite folk (frivillige) og var underbemannet onsdag til torsdag. Det stemmer. Vi ble tatt litt på sengen.

– Etter å ha holdt på med dette i 25 år, burde dere vel ikke bli tatt på sengen?

– Nei, men man vet ikke alt eksakt på forhånd. Det kan skje noen ganger, svarer Mundal.

Han påpeker at Kvitfjell har hatt 62 rennforsøk siden starten for 24 år siden, og at hele 60 av dem er gjennomført. Svein Mundal mener også at Kvitfjell som arrangør har fått et fortjent pluss i margen som vellykket reservearena. I år for to avlyste renn i kanadiske Lake Louise.

Jansrud etter 3. plass: Kvitfjell har endret seg

Markus Waldner sier at det kom som en overraskelse på ham – etter et veldig bra arrangement i fjor – at «ingen var på jobb» etter snøfallet mandag for en uke siden. Han hevder at arrangøren skyldte mannskapsmangelen på «vinterferie». Svein Mundal hevder at antall funksjonærer var 60 til 70, at de «hadde 120 i poolen» – men at ikke alle var på plass fra første dag.

KVITFJELL-SJEF: Svein Mundal er leder for organisasjonskomiteen i OL-arenaen i Fåvang. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Løperkritikk fra Sveits



– Det irriterte FIS (Waldner) lite grann. Det skjønner vi. Men det var ikke verre enn det. Vi «gønna» på litt mer da vi så behovene, sier Svein Mundal.

FIS-sjef Markus Waldner påpeker likevel flere mangler. Blant annet i forbindelse med innkvartering. Når det gjelder prepareringen av bakken, mener han at bare tre personer var på plass for å «tegne» den blå streken langs begge sider av traseen – mot normal FIS-standard 10 til 15 personer.

Han bekrefter også at sveitsiske Carlo Janka (30) ble veldig redd og sint da han – slik han oppfattet det – var farlig nær ved å krasje med en funksjonær som hadde beveget seg ut i løypa i det han passerte under treningsomgangen torsdag.

Janka skrev dette på sin Instagramprofil etter utfortreningen:

«Hvert eneste år jeg er i Kvitfjell, spør jeg meg selv: Hvor mye lenger skal FIS bruke denne arrangøren? Hvor mye mer skal skje? Er det ikke nok at Matthias Lanziger måtte amputere på grunn av mangelen på ambulansepersonell? Det er ingen andre steder utøvere selv må løpe og bidra på grunn av mangelen på hjelp.»

– Carlo Janka ble redd, og det er forståelig. Det skulle ikke skjedd. Men det skjer andre steder også, sier FIS-sjefen.

Operert i ryggen



Det startet med at treningen måtte flyttes lenger ned i bakken, og ifølge Waldner, var det på grunn av ufullstendig merking i løypen. Dermed fikk ikke alpinistene trene på

STYGT FALL FORRIGE UKE: Verdenscupdebutant Alexander Sannes Thorsen falt stygt og ble fraktet ned med helikopter under utforrennet i Kvitfjell. Foto: Geir Olsen , NTB scanpix

den avtalte løypen.

Kvitfjells bakkesjef, Per Arne Kleven avfeier det.

– Løypen ble kortet ned som følge av vind. Det blåste for mye. Noe annet er bare tull, sier han til VG.

Lanzinger-hendelsen Carlo Janka refererer til er fra super G-rennet i Kvitfjell i 2008. Et grusom fall i bakkens nest siste hopp førte til at østerrikske Matthias Lanzinger (38) måtte amputere beinet.

Ambulansepersonellet – eller snarere mangelen på ambulansepersonell- ble gjenstand for kraftig kritikk etter den fryktelige hendelsen.

Forrige uke skjedde det et uhell igjen.

Denne gangen med den norske verdenscupdebutanten Alexander Sannes Thorsen. Etter et stygt fall på Kvitfjell pådro han seg et brudd i ryggen, og må opereres.

I videovinduet under snakker Lanzinger ut om skrekkfallet.