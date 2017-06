Derfor er Kristoffersen-saken en krisecocktail

Kommentar En ung stjerne som fremstår eplekjekk + etterdønningene av «pisse i buksa for å bli varm-ledelse» = ingen ro i sikte.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Konflikten mellom Henrik Kristoffersen og Norges Skiforbund hadde mange fasetter allerede før eskaleringen vi er vitne til.

Og nå er den enda mer komplisert.

På vei inn i en OL-sesong må et av de aller største gullhåpene trene for seg selv, han nektes adgang til Olympiatoppen – og ennå er det ikke berammet når søksmålet han har anlagt mot eget forbund kommer opp for retten.

Hvordan i alle dager havnet vi her? I en strid som ikke bare er betent, men der det også er vrient å se en vei ut av uføret, som alle kan leve med.



I krangelen mellom Henrik Kristoffersen og Norges Skiforbund er det nemlig mulig å forstå begge parter. Men dessverre evner de ikke å forstå hverandre.

Den siste omdreiningen har ikke en lineær sammenheng med at han nektes å profilere Red Bull på hjelmen, men samtidig er det ingen tvil om at denne uenigheten ligger som et bakteppe for at alt er blitt så surt.

For surt er det blitt.

Og sur har Henrik Kristoffersen vært.

Etter det VG får opplyst skal noe av det som gjør at han inntil videre er ute i kulden, ha sammenheng med det som oppfattes som uakseptabel oppførsel fra 22-åringens side.

Blant annet skal det dreie seg om konkrete episoder, der han skal ha havnet i direkte konflikt med rutinerte utøvere i alpinleiren.

Et eksempel er at kilder, uavhengig av hverandre, forteller om hvordan Kristoffersen skal ha pratet opp egne prestasjoner i tekniske disipliner som mer verdt enn i fartsøvelsene.

Han skal også ha uteblitt fra et sponsorarrangement, i en situasjon der han selv mener forbundet brøt med premissene som var satt for dette eventet.

Uansett hva man mener om hva som skal få stå på hjelmen hans, har det åpenbart vært noen uttalelser i det offentlige rom fra Kristoffersen, som ikke fremstår av det mest modne slaget.

Men så var det dette med høna og egget, da.

For denne saken er ikke så enkel som en del ynder å fremstille det som. Det handler ikke bare om egoet til en gutt som brått ble stjerne, sett opp mot behovet for å dyrke det kollektive, i et miljø som har nådd langt med å tenke «vi» i stedet for «jeg».

Det handler også om at vinglete ledelse over tid har skapt en situasjon der Henrik Kristoffersen hadde grunn til å bli sint.

For det er selvsagt vanskelig for ham å svelge at forbundet prater om prinsipper overfor ham, mens de tidligere har valgt pragmatisme, og latt store navn få det som de vil.

Noe som var tilfellet da Aksel Lund Svindal fikk inngå en hjelmavtale, mens Henrik Kristoffersen nå ikke får lov. Eller som på langrennssiden, der en Petter Northug på høyden tidligere ikke akkurat møtte prinsippenes yppersteprester i Erik Røste & co.

Konflikten blir enda mindre svart-hvit om man legger til at alpinkomiteen i sin tid var innstilt på å la ham profilere sin egen sponsor på hjelmen, samt at det var lagt opp til at forbundet skulle få en skikkelig del av kaken, før skistyret valgte å sette foten ned for å finne frem kakespaden.

Og hvor mye ære skal forbundet ha for grunnlaget som ble lagt for å lede Henrik Kristoffersen dit han er i dag?

Alt tyder på at denne saken forblir vond og vanskelig i lang tid fremover. Delvis fordi en strålende utøver har noen problemer i vektingen mellom individualitet og kollektivisme. Men også ettersom det sjelden er god ledelse å løse et kortsiktig problem – uten å ha en plan for de langsiktige konsekvensene.

Omtrent som å late vannet om man fryser.