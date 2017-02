Tåken tok VM-utforen – mot nytt renn søndag eller onsdag

ST. MORITZ (VG) Her inspiserer Kjetil Jansrud VM-løypa i strålende vær. Så kom tåken – og fem utsettelser senere ble lørdagens fartsfest avlyst.

Akkurat nå ser det ut til at rennet settes opp søndag eller kommende onsdag. Det er den rennfrie dagen i VM. Søndagen går kvinne-utforen og det kan tenkes at det kan kjøres to renn på samme dag.

Svaret kommer trolig lørdag kveld da juryen har vært samlet og lagledermøtet med deltagernasjonene er holdt.

– Jeg tror de ønsker å gjennomføre rennet så fort som mulig, sier landslagssjef Christian Mitter som tok en medierunde i målområdet mens utøverne Kjetil Jansrud og Aleksander Aamodt Kilde ble sendt ned til utøverhotellet i sentrum.

Kombien mandag



– Det spiller ingen rolle for oss når det blir, sier Mitter og garanterer at Jansrud og Kilde er klare uansett når rennet skulle gå.

Den norske fartsduoen skal uansett kjøre kombinasjonen mandag. Der kjøres det en redusert utfor i forhold til de tre tøffe kilometerne løperne skulle vært gjennom i dag. Det er ventet at været blir godt utover i uken.

Mens alpinlegenden og NRK-ekspert Kjetil André Aamodt var kritisk til juryen på statskanalens sending, var Mitter av en annen oppfatning.

– Veldig bra av juryen. I dag måtte man avlyse. Det var ikke sikkert nok og forholdene var for ulike, sier Mitter.

Han mener at løperne ville vært utsatt for fare og at et renn uansett ikke ville blitt «fair». Til Aamodts bemerkning svarte han slik:

– Det er ikke så lett, mener Mitter og peker på all logistikken rundt rennet.

Artikkelen fortsetter under bildet!

SKIFTENDE FORHOLD: Det skiftet mellom tåke og sol i VM-løypa. Til slutt måtte 35.00 tilskuere gå hjem med uforrettet sak. Foto: Alexandra Wey , AP

Det skulle startet kl. 12.00 lørdag etter at det hadde vært strålende vær under besiktigelsen på morgenen. Men tåken kom sigende og løperne ble sittende i startbua på 2840 meter over havet i Sveits.

Kjetil Jansrud har slitt med helsen både før og etter VM-sølvet i super-G onsdag. Nå fikk han en dag ekstra hvile.

– Jeg vet ikke om det er noen fordel. Det er det samme for alle, sier Mitter.

Tåken ble bare tykkere og tykkere i en del av løypa. Selv om solen skinte både på toppen og på 35.000 feststemte tilskuere i målområdet.

Etter to og en halv time med utsettelser kom juryen frem til at rennet måtte avlyses for dagen. Så ble løperne fraktet ned fra toppen i gondol. Jansrud og Kilde kjører trolig en barmarksøkt senere mandag, men plasserer skiene i boden frem til neste konkurranse.