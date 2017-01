Svindals sesong kan være over

Aksel Lund Svindal (34) drar i dag hjem fra Wengen for undersøkelser av et problemfylt kne i Norge. Sesongen står i fare.

Aksel Lund Svindal kjører ikke helgens verdenscuprenn i Wengen. 34-åringen sliter med det ene kneet, og drar i dag hjem til Norge.

I Oslo venter undersøkelser som vil konstatere om han kan fortsette sesongen eller ikke.

– Det skal gjøres en undersøkelse av det medisinske personellet. Avgjørelsen blir tatt etterpå, sier fysisk trener Lars Mæland til VG.

Skadet seg stygt

Det var 23. januar i fjor Lund Svindal var uheldig under et verdenscuprenn. 34-åringen mistet kontrollen på vei ned den fryktede Kitzbühel-bakken, slo kollbøtte i lufta og røk korsbåndet i det høyre kneet i fallet.

Utfor-spesialisten ble operert dagen etter, før han begynte på en lang opptreningsperiode.

2. desember var Lund Svindal tilbake i alpintsirkuset, og han imponerte stort. Med en 2. plass under Super-G-konkurransen i franske Val d'Isere, viste han at det ekstreme toppnivået fremdeles var intakt.

Har slitt

Kort tid seinere meldte imidlertid problemene seg. Kneet hovnet opp etter renn, og han måtte stå over flere konkurranser.

Heller ikke i Wengen får Lund Svindal forsøkt å ta sin 32. verdenscupseier i sin fantastiske karriere.

Nå kan sesongen i stedet være over.

– Hvis det bare blir verre og verre dag for dag så kommer det et punkt der det ikke går lenger. Det å prøve å unngå det, og se om det heller går an å kjøre bedre neste år, er jo avgjørelsen om hvis det ikke fungerer, sa Lund Svindal til TV 2 for to dager siden.

Kneskaden var den andre alvorlige smellen på kort tid for Lund Svindal. Før fallet i Kitzbühel hadde 34-åringen gjort comeback etter å ha røket akillesen før sesongstart.