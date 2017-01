Svindals sesong kan være over: - Jeg må finne ut hva som er galt

Aksel Lund Svindal (34) drar i dag hjem fra Wengen for undersøkelser av et problemfylt kne i Norge. Sesongen står i fare.

Aksel Lund Svindal kjører ikke helgens verdenscuprenn i Wengen. 34-åringen sliter med det ene kneet, og drar i dag hjem til Norge.

I Oslo venter undersøkelser som vil konstatere om han kan fortsette sesongen eller ikke. De resterende verdenscuprennene og neste måneds VM kan nå ryke.

– Det skal gjøres en undersøkelse av det medisinske personellet. Avgjørelsen blir tatt etterpå, sier fysisk trener Lars Mæland til VG.

Skadet seg stygt

Lund Svindal forklarer avgjørelsen slik:

– Wengen. Det er et av de mest spektakulære rennene i verden, men jeg kommer ikke til å kjøre ut av startporten i morgen. Det er noe som ikke er som det skal være i mitt venstre kne, og jeg er nødt til å finne ut hva. Det er en vanskelig avgjørelse, men forhåpentligvis den rette, skriver Lund Svindal på Instagram.

Det var 23. januar i fjor alpinstjerna var uheldig under et verdenscuprenn. 34-åringen mistet kontrollen på vei ned den fryktede Kitzbühel-bakken, slo kollbøtte i lufta og røk korsbåndet i det høyre kneet i fallet.

Utfor-spesialisten ble operert dagen etter, før han begynte på en lang opptreningsperiode.

2. desember var Lund Svindal tilbake i alpintsirkuset, og han imponerte stort. Med en 2. plass under Super-G-konkurransen i franske Val d'Isere, viste han at det ekstreme toppnivået fremdeles var intakt.

Har slitt

Kort tid seinere meldte imidlertid problemene seg. Kneet hovnet opp etter renn, og han måtte stå over flere konkurranser.

Heller ikke i Wengen får Lund Svindal forsøkt å ta sin 32. verdenscupseier i løpet av sin fantastiske karriere.

Nå kan sesongen i stedet være over.

– Hvis det bare blir verre og verre dag for dag så kommer det et punkt der det ikke går lenger. Det å prøve å unngå det, og se om det heller går an å kjøre bedre neste år, er jo avgjørelsen om hvis det ikke fungerer, sa Lund Svindal til TV 2 for to dager siden.

Kneskaden var den andre alvorlige smellen på kort tid for Lund Svindal. Før fallet i Kitzbühel hadde 34-åringen gjort comeback etter å ha røket akillesen før sesongstart.

Aamodt hadde lignende skade

Lund Svindal har forklart at det er manglende brusk i kneet som skaper problemer for ham. Det gjør at bein gnisser mot bein. Kjetil André Aamodt slet med det samme i sin siste sesong som alpinist.

Han forteller at skaden er en av de verste man kan ha.

– Jeg har ikke pratet med Aksel om skaden hans, men en sånn type bruskskade er noe av det som er vanskeligst å håndtere. Det er på en måte veldig lite man kan gjøre. Det er noen kirurgiske inngrep, men det er veldig lite som skal til for å slå opp en slik skade igjen, forteller Aamodt til VG.



– Det er veldig sårbart når du har en slik type skade. Smertene kan komme mer og mer etter hvert. Hvis han hoppet langt i Val Gardena, kan det for eksempel bli enda vondere etter tre-fire uker. Vi får bare krysse fingrene for at han kan hvile nå og muligens være med i VM. Han er en type løper som trenger lite trening for å prestere. Jeg vil ikke avskrive ham foreløpig. VM-løypen passer ham fint. Vi får bare håpe at han blir frisk nok til å kjøre. Men noe smerte vil han ha resten av karrieren.

PS: Skaden ligner på den som gjorde at Ole Gunnar Solskjær måtte legge opp som fotballspiller i en alder av 34 år i 2007. Han opererte kneet syv ganger på fire år, uten å bli frisk. Les detaljert forklaring på hans problemer her.