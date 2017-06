Sponsorstrid rundt gigantavale for Alpin-Norge

Norges skiforbund skryter av å ha signert en historisk god sponsoravtale med klesmerket Phenix. I kjølvannet ligger en hoderystende norsk konkurrent. Og potensielt flere millioner tapte kroner.

«Kan vel tilføye at jeg tidligere har forhandlet oljeavtaler i land som Peru, Colombia og Angola og i disse landene var prosessene for forhandlingene vesentlig mer åpne og transparente enn samtalen vi hadde med Norges skiforbund – der var i det minste spillereglene samt grunnlaget for avgjørelsen kjent».

Ordene stammer fra en epost signert finansdirektør Wilhelm Matheson i Helly Hansen, sendt til personer tilknyttet Norges skiforbund.

Det norske klesmerket var med i kampen om å sponse norsk alpinsport fra 2018. Dokumenter VG sitter på viser hvordan selskapet tilbød svimlende 282 millioner kroner for en kontrakt som strakk seg over 12 år.

Likevel ble en fireårsavtale med japanske Phenix valgt av skiforbundet. De matchet tilbudet, hevdet skiforbundet.

Men VG kjenner til at enkelte i forbundet har reagert på dette. Den nye avtalen var så god og langsiktig, ble det hevdet, at man burde smi mens jernet var varmt og skrive under på en 12-årsavtale (8+4) istedet.

Heller ikke Helly Hansen var enig i at Phenix matchet deres tilbud. Og det var da, idet kampen var over, at Matheson sendte eposten. Helly Hansen ønsket bare norsk alpinsport det beste, ble det sagt.

Selskapet har angivelig vært svært misfornøyd over behandlingen de fikk av skiforbundet i fjor.

Frem til avgjørelsen falt, var tonen god. Men da skiforbundet ba Helly Hansen forlenge en svarfrist med én uke, og så signerte med Phenix i denne perioden, surnet tonen.

Hvorfor ble ikke det siste og høyeste budet vurdert? undret ledelsen i det norske klesselskapet.

De opplevde at skiforbundet ba om ekstraomganger, men blåste av kampen før omgangene var ferdigspilt.

PHENIX VANT AVTALE: Her poserer Phenix og fornøyde norske idrettsledere i februar 2016. Fra venstre: Morten Schønfeldt (markedssjef Norges Idrettsforbund), Erik Røste (skipresident), Chen Yihong, Tom Tvedt (president Norges Idrettsforbund), John Olav Evans (avtroppende markedssjef Norges Skiforbund, alpint) og Inge Andersen (tidligere generalsekretær i Norges Idrettsforbund). Foto: Geir Owe Fredheim, NIF

I dag har Helly Hansen i stedet valgt å plassere pengene sine i alpinlandslagene til Canada, Finland og Sverige, samt Norges Toppidrettsgymnas. Å bruke penger på Norges skiforbund i fremtiden, sitter svært langt inne, sier VGs kilder.

VG har de siste månedene avslørt millionunderskudd og voldsom krangling internt i toppen av Alpin-Norge. Under ett år etter at de ble valgt, trakk både leder Trond Olsen og nestleder Gunnar Hvammen seg fra alpinkomiteen i vår.

De følte seg motarbeidet, og mente at de ikke fikk innsyn i inngåtte sponsoravtaler. Førstkommende helg må det et ekstraordinært ski-ting til for å rydde opp i kaoset.

Men det er altså ikke bare internt at misnøyen har vært stor. La oss hoppe et drøyt år tilbake i tid:

Datoen er 19. februar 2016. Ungdoms-OL er i full gang og på Lillehammer poserer blant annet skipresident Erik Røste, idrettspresident Tom Tvedt og daværende NIF-topp Inge Andersen sammen med Phenix-sjef Chen Yihong.

Det glises bredt denne dagen. Mellom Tvedt og Andersen jubler avtroppende sponsorsjef John-Olav Evans kanskje høyest av dem alle.

Både NIF og Alpin-Norge har signert det man omtaler som en historisk, grensesprengende og langsiktig avtale med klesprodusenten, med varighet frem til OL i Beijing i 2022.

«Phenix har vært en trofast partner som har fulgt norsk alpinsport både i motgang og medgang gjennom de siste 23 årene. Det er til stor glede for oss alle at det fantastiske samarbeidet fortsetter» sier Røste i en pressemelding.

Etter det VG har grunn til å tro, er alpinavtalen verdt omtrent tre ganger så mye som dagens avtale med samme selskap (Phenix). I «rene penger» gikk avtalen fra ca. 4,5 mill. til ca. 14,5 mill. i året. I tillegg kommer endel andre ytelser. I pressemeldingen til NSF oppgis verdien på avtalen å være på «over 20 millioner kroner i året».

I kulissene klør imidlertid toppene i Helly Hansen seg i hodet. De forstår lite av hva de har vært med på. Hvorfor fikk de ikke sjansen til å forbedre tilbudet sitt enda en gang? spør de seg.

Allerede 15. desember 2015 var det kontakt mellom det norske selskapet og Norges skiforbund for første gang. Målet var å få på plass en ny langsiktig klesavtale.

AVTROPPENDE SPONSORSJEF FOR ALPINT: John-Olav Evans, her i St. Moritz i år. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

I dokumentene VG sitter på, gir Helly Hansen uttrykk for at skiforbundet eksplisitt ønsket seg ut av dagens Phenix-avtale.

Lillejulaften ble derfor det første formelle tilbudet sendt fra Helly Hansen til skiforbundets lokaler på Ullevaal stadion.

Det skulle vise seg å bli kraftig forbedret etter hvert som skiforbundet og det norske selskapet pratet med hverandre gjennom hele januar 2016. Så, torsdag 28. januar, begynte temperaturen så smått å stige:

Ville holdes orientert



Skiforbundet ga Helly Hansen beskjed om at Phenix begynte å røre på seg, og anmodet klesgiganten å komme opp med et nytt tilbud. Det dukket opp i epostboksen på Ullevaal stadion klokken 23.39 samme kveld.

Totalpakken alpin-Norge ville motta fra Helly Hansen, hadde steget fra 14 millioner kroner til omtrent 22,5 millioner kroner i året. Avtalen skulle strekke seg over fire år, med opsjon på ytterliggere fire år.

31. januar ga skiforbundet ifølge dokumentene VG sitter på, beskjed om at Helly Hansen ville holdes orientert om den videre utviklingen i saken. Samtidig ba skiforbundet om å få utvidet det ferske Helly Hansen-budet til å gjelde i én ekstra uke.

I korrespondansen fremkommer det at Helly Hansen hevder det skyldtes skiforbundets ønske om å komme seg ut av dagens Phenix-kontrakt på en juridisk ryddig måte. Derfor tilbød Helly Hansen også å betale forbundets advokatutgifter til dette.

Det ble argumentert med fordelen av å samarbeide med et klesmerke med base i Norge, og ikke Japan. Design og produktutvikling skulle bli bedre. Og siden Helly Hansen er et langt større merke enn Phenix, kunne skiforbundet tjene mer penger på provisjon fra salg, mente flere.

Men bare få dager senere, 3. februar, sendte skiforbundet og John-Olav Evans signaler om at man likevel valgte Phenix, siden det japanske selskapet hadde matchet tilbudet til Helly Hansen, og da kunne vise til en klausul i dagens avtale som ga dem «forkjøpsrett» (right of first refusal).

«Strider mot sunn fornuft»



Klokken 20.09 samme kveld, sendte toppsjef i Helly Hansen, Paul Stoneham, en epost til skiforbundsduoen John-Olav Evans og Claus Ryste.

«Det strider mot sunn fornuft at en moderne kontrakt er så ensidig at et verdensledende alpinlandslag ikke kan velge å jobbe med hvem man vil når kontrakten utløper i 2018» het det.

«Vi forstår det også slik at støtteapparatet og utøverne i skiforbundet ønsker å jobbe med Helly Hansen», skrev også toppsjefen denne dagen.

Deretter stilte han spørsmål ved risikoen skiforbundet løper ved å inngå en avtale med Phenix. Selskapet har blant annet en kinesisk eier, som personlig garanterer for deler av den kommende sponsoravtalen. Hva skjer hvis eieren selger seg ut av Phenix? spør Stoneham i eposten.

John-Olav Evans svarte et par timer senere. Han skrev da at skiforbundet var overrasket over Phenix hadde matchet Helly Hansens tilbud to ganger.

«Selv om vi kan stille spørsmål ved hvordan Dongxiang-gruppen (Phenix, red. anm.) skal klare å matche alle punktene, i tillegg til det komplekse i det å analysere to veldig ulike selskaper – så er vi ikke innstilt på å risikere vårt eget renommé eller standing ved å gå inn i en juridisk prosess mot en partner vi har hatt i 25 år. Spesielt ikke når de har valgt å vise denne typen forpliktelse», skriver han.

Signerte



Dagen etter, 4. februar 2016, ga skiforbundet beskjed om at de hadde signert en fireårsavtale med Phenix. Det tredje budet fra Helly Hansen, som åpnet for en langsiktig avtale på hele 12 år og ville gi én million kroner ekstra til markedsføring (6,5 millioner årlig) hvert år fremover, ble i praksis aldri vurdert.

Totalpakken var på 23,5 millioner kroner årlig. Over 12 år ville det gitt 282 millioner kroner.

Ifølge VGs kilder sa Helly Hansen seg også villig til å la kontrakten gjelde umiddelbart, dersom skiforbundet kom seg ut av dagens Phenix-avtale. Det ville i så fall gitt flere millioner kroner ekstra inn i en kasse som har vist røde tall de siste årene.

«Årsaken til at vi signerte med Phenix, var at de matchet det andre budet deres, som angivelig også var det endelige budet. Det tredje budet kom etter at vi hadde signert med Phenix» skrev tidligere sponsorsjef for alpinlandslaget, John-Olav Evans, i en epost 16. februar.

Han visste da at Helly Hansen-ledelsen ristet på hodet over det selskapet oppfattet som en hårreisende prosess. Spillereglene ble endret underveis, mente Helly Hansen. De forsto ikke hvorfor skiforbundet ikke kommuniserte bedre underveis i budrunden.

Helly Hansen-topp Paul Stoneham sendte selv en epost til skiforbundet 13. februar. Han ville gjøre forbundet oppmerksom på en potensiell alvorlig sak hva gjelder styring, renommé og økonomi, hevdet han.

Stoneham reagerte i eposten på at skiforbundet signerte med Phenix etter å ha bedt Helly Hansen om å utvide svarfristen på et gjeldende bud. Helly Hansen fikk aldri sjansen til å svare, og resultatet ble et markant svakere og mindre sikker avtale, argumenterte toppsjefen i Helly Hansen.

I dag sponser selskapet alpinlandslagene til både Sverige, Canada og Finland. Det koster til sammen mindre enn avtalen man tilbød Norges Skiforbund.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Espen Graff i Norges Skiforbund. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Etter det VG forstår har alpinkomiteen i skiforbundet i lengre tid ventet på betaling av et avdrag fra Phenix på godt over fem millioner kroner. I april var det, ifølge VGs kilder, mange måneder siden pengene skulle vært innbetalt. Skiforbundet kommenterer ikke forretningsmessige forhold, men sier at kontrakten nå er overholdt.

Konfrontert med den manglende betalingen, svarer en talsperson for Phenix følgende i en epost til VG:

«Etter å ha sjekket saken du har gjort oss oppmerksom på, så kan jeg forsikre deg om at dette allerede er tatt godt hånd om. Samarbeidet med Norges skiforbund har alltid vært knirkefritt og vellykket, og tilliten mellom oss er solid. Selv om vi har noen utfordringer eller misforståelser fra tid til annen, så har vi alltid kommet frem til gode løsninger sammen».

DETTE SIER NORGES SKIFORBUND:

Etter flere oppslag i VG registrerer Skiforbundet at man ønsker å gi et negativt inntrykk av norsk alpinsport. Oppslagene gir et lite balansert bilde av virkeligheten. Norsk alpinsport leverer bedre resultater både i topp og bredde enn noen gang og sponsorinntektene er tredoblet på få år. Norges Skiforbund har en sunn og god økonomi med en egenkapital på godt over 80 millioner kroner. Vi ønsker ikke å gå inn i detaljer når det gjelder forretningsmessige forhold, hverken vedrørende forhandlinger eller inngåtte avtaler, men registrerer at det er flere feil i den informasjonen VG presenterer. NSF alpint er svært godt fornøyd med avtalen med Phenix, som har vært en trofast og god samarbeidspartner gjennom snart 30 år.

Espen Graff, Norges skiforbund.

VG har utfordret skiforbundet på hva som er feil i fremstillingen, men det ønsker ikke skiforbundet å opplyse.

Helly Hansen ønsker ikke å kommentere saken.