Sliten Jansrud må trene mindre – skal hvile seg i utforform

ST. MORITZ (VG) Sykdomsplagede Kjetil Jansrud (31) skulle gått gjennom to treningsøkter dagen før VM-utforen. Nå endrer de trolig opplegget for Norges fremste gullkandidat.

Etter sølvmaratonen på åtte timer etter super-G-konkurransen, var Jansrud på utfortrening midt på dagen torsdag. Der meldte han følgende etterpå:

– Formen er som i går, egentlig. Jeg er ikke verre, men heller ikke bedre. Det er ikke optimalt, men kanskje litt som forventet. Vanskelig å jobbe seg opp på en treningsdag kontra når det er renn og alvor, sa 31-åringen.

– Mer sliten



Han droppet likevel et mediemøte på ettermiddagen for å få ro – i tråd med at han skulle isoleres mest mulig frem til lørdagens konkurranse. Ifølge alpinlege Marc Jacob Strauss blir det én lett treningsøkt fredag. Normalt ville det vært to.

– Er han blitt verre?

– Han er mer sliten. Sykdomsmessig er han ikke verre, sier Strauss til VG.

VM-arrangøren har satt opp en tredje utfortrening fredag formiddag før lørdagens konkurranse. Torsdag kveld er planen at Jansrud deltar på den, opplyser sportssjef Claus Ryste til VG.

– Vi må være på hugget for den treningen vi kan få, melder sportssjefen.

– Frisk nok for gull



Lagkamerat Aleksander Aamodt Kilde ble eneste medlem av det norske fartslaget som stilte til pressemøte på utøverhotellet mens Jansrud holdt lav profil.

Han tror ikke rennet er i fare for sin norske lagkamerat.

– Han er frisk nok til å ta gull, sier Kilde til VG.