Sjekk legendelisten der Kristoffersen er i toppen

Han feide inn på topp 10 over tidenes beste slalåmkjørere. Bare to av de aller største i alpinsporten – Ingemar Stenmark og Marc Girardelli – har vært yngre enn Henrik Kristoffersen (22) da de tok sin 11. slalåmseier i verdenscupen.

Den lekre Madonna Di Campiglio-triumfen torsdag – Kristoffersens andre på rad i bakken med de legendariske kveldsrennene – sikret nordmannens seier nummer 11 i slalåm, likt med italienske Giorgio Rocca.

Det betyr at bare åtte kjørere har flere seirer i disiplinen. Og enda mer imponerende: Bare to av dem nådde raskere til 11 triumfer. Svenske Ingemar Stenmark var 20 år og 311 dager da han tok sin 11. av totalt 40 slalåmseirer i Wengen i januar 1977. Og Marc Girardelli var så vidt yngre enn Kristoffersen da han tok disiplinseier nummer 11 som 21-åring i 1985.

Ellers: Alberto Tomba var eldre enn Kristoffersen, dette samme var Benjamin Raich og Ivica Kostelic – for å nevne noen (se alle i egen faktaboks).

Les også: Jansrud kjørte inn 180.000 ekstra – bruker dem på trenerne

– Utrolig kult



– Jeg prøver bare å gjøre så godt jeg kan. Men jeg synes det er utrolig kult, det er noe å ta med seg. Når jeg har lagt opp, kommer jeg sikkert til å tenke på det, sier Henrik Kristoffersens om VGs statistikk.

Med noen seirer til denne sesongen vil han gjøre ytterligere byks på listen over de mestvinnende slalåmkjørerne. Helt øverst er Ingemar Stenmark (40 seirer) og Alberto Tomba (35). Det er for øvrig også de to eneste som har gjort som Kristoffersen og vunnet to sesonger på rad i Madonna Di Campiglio-slalåmen.

– Jeg tror han kan være med og snuse på Tomba og Stenmark. Han gjør så mye riktig, og i det tempoet han vinner nå, vil han kunne gjøre det. Å stå over et skirenn for ham nå, er å stå over en seier. Men så plutselig slutter man å vinne. Hirscher har jo vært verdens beste alpinist – og nå har jo han møtt sin overmann. Samtidig kan det hende Henrik gjøre dette i ti år til. Han er veldig perfeksjonist, vurderer Aamodt, som selv er alpinisten med flest internasjonale mesterskapsmedaljer (20).

FAKTA Så gamle var tidenes 10 beste slalåmkjørere da de tok sin 11. verdenscupseier i disiplinen: 1. Ingemar Stenmark, Sverige – 20 år og 311 dager (40 slalåmseirer i verdenscupen totalt) 2. Marc Girardelli, Luxembourg – 21 år og 213 dager (16) 3. Henrik Kristoffersen, Norge – 22 år og 173 dager (11) 4. Jean Noel Augbert, Frankrike – 23 år og 164 dager (13) 5. Alberto Tomba, Italia – 23 år og 357 dager (35) 6. Marcel Hirscher, Østerrike – 24 år og 260 dager (20 - inkludert 1 i parallellslalåm) 7. Benjamin Raich, Østerrike – 28 år og 257 dager (14) 8. Mario Matt, Østerrike – 28 år og 314 dager (14) 9. Giorgio Rocca, Italia – 30 år og 162 dager (11) 10. Ivica Kostelic, Kroatia – 31 år og 55 dager (15)

Kristoffersen innrømmer at han har «sett på listen» over seiersantallet til de beste slalåmkjørerne.

– Det skal jeg ikke nekte for. Men det har aldri vært tema at det er dit – til Stenmark og Tomba – vi må. Jeg synes det er utrolig bare å komme til 11 slalåmseirer. Det er langt igjen, men forhåpenligvis har jeg noen år igjen, sier skigeniet fra Rælingen.

Les også: Knuste rivalene i Val d'Isère

Ferrari-fort



Torsdag ledet han etter 1. omgang, sto igjen på toppen og så rivalen Hirscher (27) kjøre på full gass og ned til suveren ledelse. Men nordmannen svarte og økte faktisk til Hirscher i 2. omgang.

Det passet fint at 22-åringen fra Rælingen på Romerike sprutet champagne fra en Ferrari-flaske på vinnerseremonien etterpå. For Kristoffersen kjører fort som en sportsbil om dagen. Han har startet to slalåmrenn denne sesongen og vunnet begge.

I Madonna Di Campiglio er det tre navn nå som gjelder: Stenmark, Tomba – og Kristoffersen.

– Det er litt det samme; det er utrolig kult å ta med seg. Men det skal ikke stoppe her, sier Henrik Kristoffersen.