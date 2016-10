Sint Kristoffersen vet, men vil ikke si hva som er galt: - Personlige årsaker

Henrik Kristoffersen (22) var beste nordmann i sesongåpningen i Østerrike, men var aldri i nærheten av seier.

I helgens verdenscupåpning i storslalåm i Sölden stilte rekordmange nordmenn på startstreken. Hele ti norske alpinister, inkludert Kjetil Jansrud, Henrik Kristoffersen og Aleksander Aamodt Kilde, sto klare på toppen av isbreen. De tre i tillegg til Leif Kristian Haugen kom seg videre til andre omgang.

Kristoffersen fikk en treg start i første omgang, og gjorde en stor feil før første mellomtid i den andre. Han endte til slutt som beste nordmann på åttendeplass med tiden 2:15.93.

– Det var lov til å håpe på noe mer i dag. Kristoffersen så misfornøyd ut selv om jeg ikke syntes han gjorde noen store feil i dag. Han må nok bare bare trene mer, sier Tom Stiansen som kommenterte rennet for Eurosport.

Noe norsk jubel

– Jeg kjørte ikke noe bra i denne andreomgangen. Følelsen var rett og slett at jeg ikke orket. Årsaken kan jeg kanskje fortelle dere om en stund, men ikke nå, sa Kristoffersen litt kryptisk til NTB etter at rennet var over.

Da han kom til mål slo han staven sint i bakken, og han måtte ta seg en stund for seg selv etter at han hadde fått av seg utstyret.

– Det er personlige grunner til at jeg ikke vil si noe mer om dette nå, slik er det. Jeg må bare slå fast at jeg er for dårlig, slo han fast overfor de norske pressefolkene i målområdet.

Alexis Pinturault vant foran Marcel Hirscher. Duoen var soleklart foran resten, og franskmannen vant komfortabelt foran Hirscher til tross for vanvittig kjøring. Felix Neureuther tok tredjeplassen.

EKSPERTKOMMENTATOR: Tom Stiansen. Foto: Frode Hansen , VG

– Hirscher og Pinturault er i en klasse for seg selv. Pinterault kommer til å bli farlig sammenlagt. Han er halvt norsk så vi får glede oss for det i dag, sier Stiansen.

Tom Stiansen har deltatt i tre vinter-OL som utøver. I Nagano-OL i 1998 sikret han seg en sterk fjerdeplass, mens karrierens høydepunkt er VM-gullet fra 1997 i Sestriere. Han la opp i 2005 etter 14 år som alpinist.

Jansrud kjørte ut

Kjetil Jansrud gjorde en grov feil i sin førsteomgang og tapte mye tid. Etter første omgang var 31-åringen 1,72 sekunder bak. Halvveis ut i den andre fikk 31-åringen hånden nedi og kjørte ut.

– Jeg skulle støtte meg på den i svingen, men det var feil tidspunkt. Jeg er misfornøyd. Jeg er ikke her for å få null verdenscuppoeng, sa Jansrud etter utforkjøringen.

PS! Axel William Patricksson, Rasmus Windingstad, Bjørnar Neteland, Marcus Monsen, Peder Eide og Patrick Veisten stilte også til start, men klarte ikke å kvalifisere seg for andre omgang.