Pappa: – Vet ikke om Henrik Kristoffersen kjører neste renn

Henrik Kristoffersen har dratt hjem fra en landslagssamling og neste verdenscuprenn kan komme til å gå uten 22-åringen.

Det bekrefter pappa Lars Kristoffersen til VG.

Landslagsgutta har vært samlet på Geilo. Kristoffersen dro hjem derfra før samlingen var over.

– Det sier seg selv at skuffelsen var relativt stor. Derfor var det bedre å dra hjem og trene barmark noen dager, sier Lars Kristoffersen.

– Kommer han til å kjøre neste renn?

– Henrik har sagt selv at hvis han skal stille, så skal han være 100 prosent forberedt. De siste dagene har han ikke vært 100 prosent forberedt. Som det ser ut, vet jeg ikke om han kjører neste renn.

Onsdag ble det kjent at den norske alpinstjernen har stevnet Norges Skiforbund for å få en tilsvarende sponsoravtale som Aksel Lund Svinndal.

Lars Kristoffersen trodde at den langvarige konflikten med Norges Skiforbund var i ferd med å bli løst da styret i Norges Skiforbun tirsdag vedtok at enkeltutøvere ikke får profilere private sponsorer på hodeplagg/hjelm.

Til NTB sier skipresident Erik Røste at dette er en prinsippsak for dem.

Skiforbundet står fast ved avtalen til Lund Svindal, men vil ikke åpne opp for ytterligere særavtaler.

– Dette handler om markedsrettighetene, og det står nedfelt i Norges Idrettsforbunds lov at disse eies av organisasjonsleddet. Etter å ha blitt utfordret flere ganger ble det i fjor satt ned et utvalg som har foretatt en grundig vurdering av landslagsmodellen. Vurderingen har vært ute på høring i alle grener, alle kretser og alle klubber i skiforbundet, og konklusjonen er at lisensiering av hodeplagg ikke bør forekomme. Heller ikke Aksel Lund Svindal hadde fått en slik avtale i dag. Dette handler også om en forutsigbarhet for sponsorene. De skal ikke kjøpe et produkt som blir forandret igjen rundt neste sving, sier Røste til NTB.

Lars Kristoffersen uttaler til VG at han synes saken er «merkelig»:

– Både sponsorene og alpinkomiteen var enige om at det var en god avtale. Den var forutsigbar og lang. Så kommer skistyret og setter ned foten.

Erik Røste uttaler dette til NTB:

– Dette handler om prinsipp, ikke om enkeltsak. I høringen vi hadde kom også dette tydelig fram. Før skistyret i april 2016 tok sin beslutning om at hodeplagg ikke bør lisensieres, hentet vi også inn eksterne råd og så på ulike praksiser og referanser i andre lands skiforbund. Skistyret fant at vi ikke kunne fravike det som utvalget ga klart uttrykk for, og som ble støttet opp under gjennom høringsprosessen, heller ikke i denne saken.

Skipresidenten sier at det er bra at det kommer en rettslig avklaring om den prinsipielt viktige saken.

Henrik Kristoffersen får delta i skirenn som normalt og behandles som alle andre mens prosessen går sin gang. Pappa Lars Kristoffersen sier at sønnen er innstilt på å være med på neste samling.