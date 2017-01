OL-mester Jansrud har bare ett trofé hjemme i stuen- gjett hvilket?

KITZBÜHEL (VG) Han har flere glasskuler og OL-medaljer i alle valører. Men det er bare ett trofé fra karrieren Kjetil Jansrud (31) har hjemme og fremme: Hahnenkamm-pokalen i gull fra utforseieren for to år siden.

– Det er så mye følelser for meg i den. Ikke bare det å vinne, men hele sirkuset. Premieutdeling, pressekonferansen, alt, sier 31-åringen fra Vinstra når VG bringer hans største seier fra verdenscupen på bane:

Den to hundredeler sterke triumfen i en forkortet versjon av lørdagsutforen i 2015. Selv blir han minnet om den de gangene han er hjemom leiligheten i Oslo.

Mens OL-gullet fra Sotsji, glasskulene for de to disiplincupene han har vunnet og alle andre premier, medaljer og trofeer fra karrieren blir oppbevart på et hemmelig sted, er det heftige Hahnenkamm-trofeet det eneste han har hjemme.

Gir motivasjon



Det bør fortelle litt om opplevelsen og størrelsen på prestasjonen.

– Det er utelukkende for min egen del. Egentlig er jeg ikke fan av det, og hvis jeg har kompiser på besøk, skal ikke slikt slenge rundt. Men det er nesten litt kult å gå og titte på den i blant hvis du er litt demotivert på høsten og sommeren. Det som har endret seg mest for meg etter den seieren, er hvordan det sitter og hvordan det kommer til å sitte evig. Men jeg tar gjerne flere, presiserer Kjetil Jansrud.

Han har gode muligheter allerede i fredagens super-G (uslåelig så langt denne sesongen) og på lørdagens utfor. Verdens beste fartsløper hadde tredje beste treningstid torsdag, kun slått av landsmannen Aleksander Aamodt Kilde med syv hundredeler og hjemmefavoritten Hannes Reichhelt (fem hundredeler foran Jansrud).

STOLT FOR EN HANE: Det er enkelt å se hva en utforseier i Kitzbühel betyr for alpinistene. Her hever Kjetil Jansrud trofeet i kveldsseremonien i 2015. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Alt tyder dessuten på at vinterkalde Kitzbühel får arrangert den myteomspunne «Die Streif»-utforen helt fra toppen lørdag.

– Det er godt å kunne forberede seg på lang utfor. Jeg tror mulighetene mine er nesten enda bedre med det, sier Jansrud.

– Sykelig opptatt av rennet



– Hva har de to hundredelene fra 2015 betydd for deg i ettertid?

– Det har betydd mye i hodet mitt. Å vite at man har klart det. At du er en del av den historien. Men det er veldig få dager jeg tenker på det. I Norge og ellers er det heldigvis sånn at verdenscupen er så viktig, at folk tenker ikke på meg som «han med Kitzbühel-seieren i 2015». Det hadde vært kjedelig om det skulle stått igjen og det var det, svarer Jansrud.

Men denne uken, når han og resten av verdenscupkjørerne befinner seg i den østerrikske alpinmetropolen, går det an å kjenne på at man har vunnet det rennet.

– Innenfor den sfæren i byen her, er det nesten forskjell å være Kitzbuhel-vinner og ikke. For her er man sykelig opptatt av dette rennet, det er man kanskje i Østerrike generelt, mens spesielt rundt her. Det er nesten så folk hilser på deg ved å ta av seg hatten. En spesiell situasjon, men ganske kult om du klarer å takle det på en fin måte, sier utforvinneren fra to år tilbake.