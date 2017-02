Ny 4. plass til Kilde i VM

Sveitseren Luca Aerni (23) kjørte seg opp fra sisteplass til gullet i VM-kombinasjonen. Marcel Hirscher ble slått med ett hundredel. Aleksander Aamodt Kilde (24) fikk nok en gang 4. plass.

Aleksander Aamodt Kilde kjørte en glitrende slalåmomgang og lå lenge på en utrolig bronseplass.

Den norske 24-åringen ble nummer fire i super-G, bare tre hundredeler fra bronsen. Mandag var det 34 hundredeler fram til medalje i kombinasjonen.

– Imponerende av Kilde, fastslo Kjetil André Aamodt som NRK-ekspert.

– Det er rart når slalåmen føles bedre enn utforen, smilte Kilde selv.

– Jeg hadde ingenting å tape, så da var det bare å gi full gass. Utforen var for dårlig, da fortjener en nesten ikke medalje.

– Han så ut som en slalåmkjører, konkluderte Marius Arnesen fra kommentatorboksen.

– Jeg er ikke veldig overrasket, smilte barmarkstrener Lars Mæland.

Kilde slo faktisk slalåmspesialisten Alexis Pinturault med fire hundredeler i slalåmdelen. 24-åringen tok 4. plass i super-G sist uke.

Luca Aerni på startnummer én – altså dårligste utfortid – ga alt og kjørte seg voldsomt opp i slalåmdelen. Sveitseren kjørte fantastisk i løypa i St. Moritz. Marcel Hirscher fikk det ikke helt til og kom ett hundredel bak i mål. Bronsen gikk til sveitseren Mauro Caviezel, som ble fullstendig «star-strucked» da han møtte Kjetil André Aamodt i NRK-intervjusone etterpå.

– Dette er min første seier. Jeg kan ikke tro det. Jeg var ekstremt nervøs da jeg sto og ventet på at de andre skulle kjøre i mål, sa Aerni til NRK etterpå.

Den halvnorske slalåmspesialisten Alexis Pinturault var favoritt blant mange etter utfordelen, men var sjanseløs.

Bjørnar Neteland leverte en meget godkjent kombinasjon, mens Kjetil Jansrud droppet slalåm-delen. Han hostet seg gjennom intervjuene etter formiddagens utfor, og sammen med alpinlandslagets lege, Marc Jacob Strauss, traff Jansrud avgjørelsen om å trekke seg fra slalåm.

– Det er ikke alvorlig, men det er slitsomt for ham. Det tar masse ressurser og krefter. Derfor gjorde vi en statusvurdering, var den mollstemte meldingen fra Strauss.

– Det er synd at Jansrud ikke kan kjøre, for her hadde han hatt noe å gjøre, sa Marius Arnesen på NRK-sendingen.

Dermed kan VM være over for Kjetil Jansrud (31) etter én sølvmedalje i super-G. De to gjenstående disiplinene der han er aktuell, er tirsdagens lagkonkurranse (parallellslalåm) og fredagens storslalåm. I Vail-VM for to år siden reiste han hjem før storslalåmen.

Ifølge sportssjef Claus Ryste er lagkonkurransen «veldig fjernt» nå.

– Jeg håper Jansrud er klar til lagkonkurransen, sa Kjetil André Aamodt som NRK-ekspert.

Østerrikske Romed Baumann ledet etter utfor-delen. Han lå 0,12 sekunder foran Adrien Theaux fra Frankrike, og 0,32 foran på Martin Cater fra Slovenia og Thomas Dressen fra Tyskland som delte 3. plassen.

Resultater:

1. Luca Aerni, Sveits

2. Marcel Hirscher, Østerrike +0.01.

3. Mauro Caviezel, Sveits +0.06.

4. Aleksander Aamodt Kilde, Norge +0.40.

4. Dominik Paris, Italia +0.40.

16. Bjørnar Neteland, Norge +1.36.